Ισραήλ: Μειώνει την στρατιωτική παρουσία στο Λίβανο εάν ληφθούν μέτρα για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (25/8) ότι θα μειώσει τη στρατιωτική του παρουσία στο νότιο Λίβανο, εάν οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις αναλάβουν δράση για τον αφοπλισμό της σιιτικής μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η ανακοίνωση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ήρθε μια μέρα μετά τη συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Αμερικανό απεσταλμένο, Τομ Μπάρακ, ο οποίος εμπλέκεται ενεργά σε ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο.

«Εάν οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ θα προβεί σε αμοιβαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής μείωσης του ισραηλινού στρατού», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού. Η δήλωση δεν διευκρίνισε αν οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν πλήρως από τις πέντε θέσεις που κατέχουν στο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός διατηρεί παρουσία στο νότιο Λίβανο κοντά στα σύνορα από τότε που συμφώνησε σε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ το Νοέμβριο, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ επρόκειτο να αποσύρει τις δυνάμεις του εντός δύο μηνών και οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις θα αναλάμβαναν τον έλεγχο του νότου, εδάφους που αποτελεί από καιρό προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Αυτό το μήνα, το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου ανέθεσε στον στρατό να καταρτίσει σχέδιο για τον κρατικό έλεγχο των όπλων έως το Δεκέμβριο, προκαλώντας αντίδραση της Χεζμπολάχ, η οποία έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για αποστράτευση.

Το γραφείο του πρωθυπουργού χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ως «μια απόφαση μείζονος σημασίας», προσθέτοντας ότι το Ισραήλ είναι «έτοιμο να υποστηρίξει τον Λίβανο στις προσπάθειές του να αποστρατεύσει τη Χεζμπολάχ», χωρίς να διευκρινίζει τον τύπο υποστήριξης. Σημειώνεται ότι ο Μπάρακ τόνισε ότι το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με το σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, το οποίο συνεπάγεται την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων.