ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισραήλ: Μειώνει την στρατιωτική παρουσία στο Λίβανο εάν ληφθούν μέτρα για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ
Ειδήσεις
14:44 - 25 Αυγ 2025

Ισραήλ: Μειώνει την στρατιωτική παρουσία στο Λίβανο εάν ληφθούν μέτρα για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (25/8) ότι θα μειώσει τη στρατιωτική του παρουσία στο νότιο Λίβανο, εάν οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις αναλάβουν δράση για τον αφοπλισμό της σιιτικής μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η ανακοίνωση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ήρθε μια μέρα μετά τη συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Αμερικανό απεσταλμένο, Τομ Μπάρακ, ο οποίος εμπλέκεται ενεργά σε ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο.

«Εάν οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ θα προβεί σε αμοιβαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής μείωσης του ισραηλινού στρατού», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού. Η δήλωση δεν διευκρίνισε αν οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν πλήρως από τις πέντε θέσεις που κατέχουν στο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός διατηρεί παρουσία στο νότιο Λίβανο κοντά στα σύνορα από τότε που συμφώνησε σε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ το Νοέμβριο, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ επρόκειτο να αποσύρει τις δυνάμεις του εντός δύο μηνών και οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις θα αναλάμβαναν τον έλεγχο του νότου, εδάφους που αποτελεί από καιρό προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Αυτό το μήνα, το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου ανέθεσε στον στρατό να καταρτίσει σχέδιο για τον κρατικό έλεγχο των όπλων έως το Δεκέμβριο, προκαλώντας αντίδραση της Χεζμπολάχ, η οποία έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για αποστράτευση.

Το γραφείο του πρωθυπουργού χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ως «μια απόφαση μείζονος σημασίας», προσθέτοντας ότι το Ισραήλ είναι «έτοιμο να υποστηρίξει τον Λίβανο στις προσπάθειές του να αποστρατεύσει τη Χεζμπολάχ», χωρίς να διευκρινίζει τον τύπο υποστήριξης. Σημειώνεται ότι ο Μπάρακ τόνισε ότι το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με το σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, το οποίο συνεπάγεται την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι – Η σορός του εντοπίστηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά
Ειδήσεις

Νεκρός ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι – Η σορός του εντοπίστηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά

Ζελένσκι: Ζητά $1 δισ. μηνιαίως από τους Ευρωπαίους για την αγορά αμερικανικών όπλων
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Ζητά $1 δισ. μηνιαίως από τους Ευρωπαίους για την αγορά αμερικανικών όπλων

Τσιάρας: Νέα εποχή διαφάνειας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έρχονται μέτρα για πυρόπληκτους αγρότες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τσιάρας: Νέα εποχή διαφάνειας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έρχονται μέτρα για πυρόπληκτους αγρότες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νετανιάχου: Το Ιράν δε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα όσο είμαι πρωθυπουργός
Ειδήσεις

Νετανιάχου: Το Ιράν δε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα όσο είμαι πρωθυπουργός

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ: Νέα ώθηση στην στρατηγική ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ: Νέα ώθηση στην στρατηγική ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο

Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος - Ανεπαρκή τα στοιχεία υποστηρίζει ο δικηγόρος του
Ειδήσεις

Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος - Ανεπαρκή τα στοιχεία υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Νέα επίθεση Ερντογάν προς Νετανιάχου: Θα καταλήξει όπως όλοι οι τύραννοι
Ειδήσεις

Νέα επίθεση Ερντογάν προς Νετανιάχου: Θα καταλήξει όπως όλοι οι τύραννοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:21

Δένδιας: Αναπόσπαστο τμήμα της νέας αντίληψης επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων τα Μη Επανδρωμένα Συστήματα

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 16:11

Fourlis: Αύξηση πωλήσεων 12% το 2025, προβλέψεις για το 2026 και δημιουργία μιας future-ready πλατφόρμας λιανικής

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:11

Τραμπ: Κερδίσαμε τον πόλεμο με το Ιράν - Δε χρειαζόμασταν την υποστήριξη της G7

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12/06/2026 - 15:54

Πάμε Στοίχημα Arcade Tournament αποκλειστικά στα καταστήματα Allwyn: Retro εμπειρία με κεφαλιές, σουτ, ψαλιδάκια και μοναδικά δώρα

Ναυτιλία
12/06/2026 - 15:54

Λιμενικό: 500 μόνιμες προσλήψεις χωρίς Πανελλαδικές μέσω μοριοδότησης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 15:46

Fraport Greece: Αύξηση 6% στην επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια – Διακινήθηκαν 3,9 εκατ. επιβάτες

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 15:45

Μάλλον δεν βιάζεται για την «πρεμιέρα» ο Σαμαράς

Νομίσματα
12/06/2026 - 15:44

Η αγορά crypto στη «σκιά» της SpaceX – Πώς θα αντιδράσει το Bitcoin

Ειδήσεις
12/06/2026 - 15:32

Νετανιάχου: Το Ιράν δε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα όσο είμαι πρωθυπουργός

Υγεία
12/06/2026 - 15:15

ΠΟΥ: Ανησυχία για την εξάπλωση της επιδημίας του Έμπολα στο Κονγκό

Ειδήσεις
12/06/2026 - 15:14

Αθήνα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης – Εμπλέκονται πρώην ποδοσφαιριστής και αστυνομικός

Εργασιακά
12/06/2026 - 15:00

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: «Χάρτης» των πληρωμών από 15 έως 19 Ιουνίου

Ειδήσεις
12/06/2026 - 14:51

ΗΠΑ-Ιράν: Το προσχέδιο σύμφωνα με την Τεχεράνη – Πότε «ακούγεται» πως θα πέσουν οι υπογραφές

Πολιτική
12/06/2026 - 14:49

Λιακούλη: Θα θωρακίσουμε το Σύνταγμα του μέλλοντός μας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 14:45

Έναρξη δεύτερου κύκλου αξιολόγησης υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης από τους πολίτες

Ειδήσεις
12/06/2026 - 14:38

Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος εξελέγη ο Βορίδης

Υγεία
12/06/2026 - 14:18

«Προλαμβάνω»: Νέα φάση του προγράμματος από το Σεπτέμβριο 2026 έως το 2030

Ειδήσεις
12/06/2026 - 13:59

Παράταση έως 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό οικοπέδων

Εμπορεύματα
12/06/2026 - 13:58

Πετρέλαιο: Από το ράλι στα 87 δολάρια – Τι αλλάζει εάν ανοίξει το Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
12/06/2026 - 13:49

Πρωτοβουλία Δούκα για διαβούλευση σχετικά με τα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας

Πολιτική
12/06/2026 - 13:44

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Κυρανάκη για τα δωρεάν εισιτήρια στους νέους έως 24 ετών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 13:20

HELLENiQ ENERGY: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders

Πολιτική
12/06/2026 - 13:16

Θεοδωρικάκος: Παραγωγικότητα, δημογραφικό, μείωση ανισοτήτων: Η εθνική πρόκληση για την Ελλάδα του 2030

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 13:15

Ο Δένδιας, «σε περίπτωση που»...

Πολιτική
12/06/2026 - 13:11

Μαρινάκης: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα

Ομόλογα
12/06/2026 - 13:10

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι μετά το «σήμα» Τραμπ για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
12/06/2026 - 13:02

Κυρανάκης κατά Ανδρουλάκη: Τα «δωρεάν» του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/06/2026 - 12:53

Παπαστράτος: Ο πιο ελκυστικός εργοδότης στην Ελλάδα για 6η συνεχή χρονιά

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 12:53

Ρίσκο επιβίωσης για τον Μητσοτάκη η στρατηγική της μίας κάλπης

Πολιτική
12/06/2026 - 12:50

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ