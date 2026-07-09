Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στις 08 Ιουλίου 2026, προέβη στην υπογραφή σύμβασης με το ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Συνέχιση και Ολοκλήρωση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.». Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο ποσό των 8.754.919,37 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.

Με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε.(είτε αυτοτελώς είτε μέσω της συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 211,8εκ. ευρώ.