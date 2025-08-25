Νεκρός ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι – Η σορός του εντοπίστηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά

Έλαβαν τέλος - αλλά με τον πιο τραγικό τρόπο - οι έρευνες για τον Τούρκο επιχειρηματία, συνιδρυτή της εταιρείας Mazu Yachts, Χαλίτ Γιουκάι, καθώς η σορός του εντοπίστηκε στα νερά της Θάλασσας του Μαρμαρά, τρεις εβδομάδες μετά την εξαφάνισή του ενώ ταξίδευε προς τη Μύκονο.

Το σώμα του 53χρονου Χαλίτ Γιουκάι βρέθηκε σε βάθος 68 μέτρων, κοντά στο σημείο όπου πιθανολογείται πως το πολυτελές γιοτ του «Graywolf» συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο Arel 7. Οι τουρκικές αρχές, με την υποστήριξη της ακτοφυλακής και τη χρήση υποβρύχιων ρομποτικών μέσων, συμμετείχαν στην πολύπλοκη επιχείρηση εντοπισμού. Ο καπετάνιος του πλοίου Arel 7 είχε ήδη συλληφθεί από τις 10 Αυγούστου στο πλαίσιο της έρευνας.

Ποιος ήταν ο Χαλίτ Γιουκάι

Ο Χαλίτ Γιουκάι ήταν μία εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο της ναυπηγικής. Το 2011 ίδρυσε την Mazu Yachts, η οποία γρήγορα διακρίθηκε για τον σχεδιασμό πολυτελών, ημι-custom σκαφών υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας. Τα μοντέλα του ξεχώρισαν σε διεθνές επίπεδο, με αποκορύφωμα το Waterlily, που ήταν υποψήφιο για βραβείο καινοτομίας στα BOAT International Awards 2024.

Η απώλειά του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στον ναυπηγικό κόσμο. Αντιπρόσωποι και συνεργάτες, όπως η Mengi Yay και η N41 Yachts, μίλησαν με θερμά λόγια για το όραμα, την αφοσίωση και την ανθρωπιά του, καθιστώντας σαφές ότι ο Γιουκάι άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην βιομηχανία των superyachts.

Το Mengi Yay, τουρκικό ναυπηγείο με ιστορία δεκαετιών, σημείωσε: «Θα τον θυμόμαστε πάντα για το πάθος του για τη θάλασσα, το όραμά του και τις φιλίες του. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και στην οικογένεια της Mazu Yachts».

η ιδρύτρια της N41 Yachts, Αλεξάνδρα Πόντλιπνα, τόνισε: «Σπάνια συναντάς κάποιον που δεν κάνει απλώς τη δουλειά του, αλλά τη ζει.

Ο Χαλίτ ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Είναι σπαρακτικό που έφυγε τόσο νωρίς. Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για τα γιοτ που δημιούργησε, αλλά για την αυθεντικότητα και την ανθρωπιά που ενσάρκωνε».