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Όμιλος ΑΒΑΞ: Ολοκλήρωσε σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Ιράκ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12:36 - 29 Αυγ 2025

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ολοκλήρωσε σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Ιράκ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος ΑΒΑΞ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση και επιτυχή εκκίνηση του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Besmaya στη Βαγδάτη, ισχύος 282,51 MW. 

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά έργο στον ίδιο σταθμό, αποτέλεσμα της μακροχρόνιας συνεργασίας με τον Όμιλο Mass Group Holding (MGH). Η νέα μονάδα, που λειτουργεί με φυσικό αέριο και περιλαμβάνει έναν αεριοστρόβιλο 9F.04 της General Electric, έχει σχεδιαστεί με πρόβλεψη για μελλοντική αναβάθμιση σε συνδυασμένο κύκλο, ενισχύοντας το παραγόμενο φορτίο και την αποδοτικότητα.

Με προϋπολογισμό 82 εκατ. δολαρίων, η μονάδα θα συμβάλλει σημαντικά στις ανάγκες του εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης του Ιράκ, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής ζήτησης, ενώ αποτελεί έργο υψηλής τεχνολογικής και κατασκευαστικής πολυπλοκότητας.

Διατηρώντας μια μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία με την MGH, ο Όμιλος ΑΒΑΞ έχει ήδη παραδώσει πάνω από 3.430 MW εγκατεστημένης ισχύος στην εταιρεία. Η συνεργασία με την MGH συνεχίζεται δυναμικά, με τον Όμιλο ΑΒΑΞ να υλοποιεί αυτή τη στιγμή στη Ρουμανία το Έργο Συνδυασμένου Κύκλου MINTIA, ισχύος 1.750 MW, ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα υπό κατασκευή στην Ευρώπη. Η ολοκλήρωσή του θα ενισχύσει περαιτέρω την συνολική εγκατεστημένη ισχύ που έχει παραδοθεί και θα ενδυναμώσει τη σταθερή συνεργασία ΑΒΑΞ – Mass Group Holding.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΒΑΞ, κ. Χρήστος Ιωάννου, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την υψηλά καταρτισμένη ομάδα μας, η οποία υλοποίησε ένα έργο στρατηγικής σημασίας και υψηλών απαιτήσεων. Η επιτυχία αυτή έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων έργων στον ίδιο σταθμό, καθώς και του εν εξελίξει έργου του Mintia Power Plant στη Ρουμανία. Για το λόγο αυτό θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω την MGH για την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλει, αναθέτοντάς μας το τέταρτο σε σειρά έργο, κάτι που για εμάς αποτελεί τιμή και ευθύνη. Μέσα από έργα τέτοιας κλίμακας επιβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας στη διεύρυνση της παρουσίας της ΑΒΑΞ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, επιδιώκοντας νέες επιτυχίες, δημιουργώντας διαρκή αξία και προάγοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη».

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