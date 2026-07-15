Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Αρμπίλ

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης (15/7) στην περιοχή του αμερικανικού προξενείου στο Αρμπίλ, πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Όπως μεταδίδεται, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του προξενείου, το οποίο από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες.

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν ότι οι δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έφερε εκρηκτικά, ενώ τα συντρίμμια του κατέπεσαν σε μικρή απόσταση από το αμερικανικό προξενείο.

Όπως τονίζεται, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.