Ιράκ: Ενεργειακές συμφωνίες-μαμούθ με αμερικανικές εταιρείες ύψους σχεδόν $200 δισ.

Συμφωνίες κολοσσιαίας αξίας στον ενεργειακό τομέα υπέγραψε το Ιράκ με αμερικανικές εταιρείες, με το συνολικό ύψος των επενδύσεων να εκτιμάται ότι αγγίζει τα 200 δισ. δολάρια, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Πετρελαίου της χώρας.

Οι συμφωνίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ιρακινού πρωθυπουργού Αλί αλ-Ζαΐντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και αφορούν την ενίσχυση της πετρελαϊκής παραγωγής, αλλά και την ανάπτυξη έργων που σχετίζονται με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου που παράγεται παράλληλα με την εξόρυξη πετρελαίου.

Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ, Μπασίμ Μοχάμεντ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση της χώρας, ανέφερε ότι οι συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τις ενεργειακές δυνατότητες του Ιράκ, δημιουργώντας νέες προοπτικές για επενδύσεις στον στρατηγικό αυτό τομέα.

Όπως δήλωσε, η σημερινή παραγωγική ικανότητα πετρελαίου του Ιράκ ανέρχεται περίπου στα 4,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, με τη Βαγδάτη να επιδιώκει περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής και μεγαλύτερη αξιοποίηση των ενεργειακών της πόρων.

Η πρόκληση της αύξησης παραγωγής εντός των ορίων του OPEC+

Το Ιράκ βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα δύσκολο ενεργειακό στοίχημα: από τη μία πλευρά διαθέτει τεράστια αποθέματα αργού πετρελαίου και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, από την άλλη όμως καλείται να κινηθεί μέσα στους περιορισμούς παραγωγής που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συμμαχίας OPEC+.

Οι περιορισμοί αυτοί έχουν αποτελέσει τα τελευταία χρόνια εμπόδιο για τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες που επιθυμούν να αυξήσουν τα έσοδά τους μέσω μεγαλύτερης παραγωγής.

Για το Ιράκ, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων θεωρείται κρίσιμη, καθώς η οικονομία της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον πετρελαϊκό τομέα. Τα αυξημένα κρατικά έσοδα είναι απαραίτητα για τη χρηματοδότηση υποδομών, κοινωνικών προγραμμάτων και την αντιμετώπιση των αναγκών ενός πληθυσμού που αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.

Στο επίκεντρο το φυσικό αέριο

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις νέες συμφωνίες δίνεται και στην αξιοποίηση του συνοδευτικού φυσικού αερίου, το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία εξόρυξης πετρελαίου αλλά συχνά παραμένει αναξιοποίητο.

Η ανάπτυξη σχετικών έργων θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης του Ιράκ από εισαγωγές φυσικού αερίου και να ενισχύσει την ενεργειακή του αυτάρκεια.