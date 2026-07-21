ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιράκ: Ενεργειακές συμφωνίες-μαμούθ με αμερικανικές εταιρείες ύψους σχεδόν $200 δισ.
Ειδήσεις
23:45 - 21 Ιουλ 2026

Ιράκ: Ενεργειακές συμφωνίες-μαμούθ με αμερικανικές εταιρείες ύψους σχεδόν $200 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συμφωνίες κολοσσιαίας αξίας στον ενεργειακό τομέα υπέγραψε το Ιράκ με αμερικανικές εταιρείες, με το συνολικό ύψος των επενδύσεων να εκτιμάται ότι αγγίζει τα 200 δισ. δολάρια, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Πετρελαίου της χώρας.

Οι συμφωνίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ιρακινού πρωθυπουργού Αλί αλ-Ζαΐντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και αφορούν την ενίσχυση της πετρελαϊκής παραγωγής, αλλά και την ανάπτυξη έργων που σχετίζονται με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου που παράγεται παράλληλα με την εξόρυξη πετρελαίου.

Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ, Μπασίμ Μοχάμεντ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση της χώρας, ανέφερε ότι οι συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τις ενεργειακές δυνατότητες του Ιράκ, δημιουργώντας νέες προοπτικές για επενδύσεις στον στρατηγικό αυτό τομέα.

Όπως δήλωσε, η σημερινή παραγωγική ικανότητα πετρελαίου του Ιράκ ανέρχεται περίπου στα 4,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, με τη Βαγδάτη να επιδιώκει περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής και μεγαλύτερη αξιοποίηση των ενεργειακών της πόρων.

Η πρόκληση της αύξησης παραγωγής εντός των ορίων του OPEC+

Το Ιράκ βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα δύσκολο ενεργειακό στοίχημα: από τη μία πλευρά διαθέτει τεράστια αποθέματα αργού πετρελαίου και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, από την άλλη όμως καλείται να κινηθεί μέσα στους περιορισμούς παραγωγής που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συμμαχίας OPEC+.

Οι περιορισμοί αυτοί έχουν αποτελέσει τα τελευταία χρόνια εμπόδιο για τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες που επιθυμούν να αυξήσουν τα έσοδά τους μέσω μεγαλύτερης παραγωγής.

Για το Ιράκ, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων θεωρείται κρίσιμη, καθώς η οικονομία της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον πετρελαϊκό τομέα. Τα αυξημένα κρατικά έσοδα είναι απαραίτητα για τη χρηματοδότηση υποδομών, κοινωνικών προγραμμάτων και την αντιμετώπιση των αναγκών ενός πληθυσμού που αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.

Στο επίκεντρο το φυσικό αέριο

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις νέες συμφωνίες δίνεται και στην αξιοποίηση του συνοδευτικού φυσικού αερίου, το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία εξόρυξης πετρελαίου αλλά συχνά παραμένει αναξιοποίητο.

Η ανάπτυξη σχετικών έργων θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης του Ιράκ από εισαγωγές φυσικού αερίου και να ενισχύσει την ενεργειακή του αυτάρκεια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χέγκσεθ στη Γερουσία: Ζητά νέο «πολεμικό πακέτο» $80 δισ. μετά τις νέες επιθέσεις στο Ιράν
Ειδήσεις

Χέγκσεθ στη Γερουσία: Ζητά νέο «πολεμικό πακέτο» $80 δισ. μετά τις νέες επιθέσεις στο Ιράν

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν
Ειδήσεις

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

ΠΑΣΟΚ: Πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό σχέδιο για την ενέργεια – Οι πέντε εθνικοί στόχοι (πίνακες)
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό σχέδιο για την ενέργεια – Οι πέντε εθνικοί στόχοι (πίνακες)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:45

Ιράκ: Ενεργειακές συμφωνίες-μαμούθ με αμερικανικές εταιρείες ύψους σχεδόν $200 δισ.

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:20

Χέγκσεθ στη Γερουσία: Ζητά νέο «πολεμικό πακέτο» $80 δισ. μετά τις νέες επιθέσεις στο Ιράν

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 23:18

Wall Street: Επιστροφή στα κέρδη με πρωταγωνιστές Micron, Intel και Marvell

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:00

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: «Ναι» στη νομοθετική ρύθμιση για το «Γ. Καραϊσκάκης»

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 22:45

Goldman Sachs: Εφιαλτικό σενάριο για φυσικό αέριο - Βλέπει άνοδο στα €100 λόγω κρίσης στο Ορμούζ

Υγεία
21/07/2026 - 22:30

Αιμορραγούν τα ούλα σου στην εγκυμοσύνη; Τι είναι φυσιολογικό και πότε πρέπει να πας στον οδοντίατρο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 22:23

Επίθεση στην Ακρόπολη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο 60χρονος δράστης – Απολογείται την Πέμπτη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 22:15

Γαλλία: Ένα βήμα πριν από την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:59

Politico: Η Τουρκία μπλοκάρει τη συμφωνία του ΝΑΤΟ για την αναβάθμιση του δικτύου αγωγών καυσίμων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:40

Reuters: H Αίγυπτος σε διαπραγματεύσεις με ενεργειακούς κολοσσούς για πολυετή συμφωνία προμήθειας LNG

Εργασιακά
21/07/2026 - 21:20

Υπουργείο Εργασίας: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών την Τετάρτη σε Αττική και τρεις περιφέρειες

Υγεία
21/07/2026 - 21:00

Τι είναι τα nicotine pouches που δοκιμάζουν όλο και περισσότεροι έφηβοι – Γιατί οι ειδικοί προειδοποιούν για μια νέα γενιά εξάρτησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:50

Μιχαηλίδου: Προσωπικός Βοηθός και πρώιμη παρέμβαση: Η μεγάλη αλλαγή για τα ΑμεΑ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:35

Ζαχαράκη: Την Άνοιξη του 2027 το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά φοιτητική εστία, προϋπολογισμού €13,5 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/07/2026 - 20:20

ElvalHalcor: Υπερκαλύφθηκε 2,75 φορές η ΑΜΚ των €250 εκατ. - Στα €4,20 η τιμή διάθεσης νέων μετοχών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21/07/2026 - 19:59

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Κέρδη με οδηγούς Big Tech, πετρέλαιο και το γεωπολιτικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:40

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:20

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:15

Γκουτέρες στη Συρία για πρώτη φορά ως επικεφαλής του ΟΗΕ: Στο επίκεντρο η πολιτική μετάβαση

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:55

Τουρνάς: Οι αυριανές (22/7) καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες στο Μάτι – Χρειάζεται προσοχή από όλους

Οικονομία
21/07/2026 - 18:40

Καφούνης: Χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, το εμπόριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με νέα λουκέτα

Αυτοδιοίκηση
21/07/2026 - 18:25

Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Πολιτική
21/07/2026 - 18:07

Πρωτοδικείο Αθηνών: Απορρίφθηκε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη – Καταδίκη σε δικαστικά έξοδα €7.000

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:06

Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 17:51

ΧΑ: Άλμα 2,08% - Τράπεζες και διυλιστήρια οδηγούν την αντεπίθεση και τις 2.500 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 17:42

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
21/07/2026 - 17:39

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Πολιτική
21/07/2026 - 17:27

Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 17:14

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ