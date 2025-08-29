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Σπανάκης: Στις επόμενες εκλογές με τον ίδιο εκλογικό νόμο - Επιτάχυνση στη δημόσια διοίκηση με αξιολόγηση
Πολιτική
12:20 - 29 Αυγ 2025

Σπανάκης: Στις επόμενες εκλογές με τον ίδιο εκλογικό νόμο - Επιτάχυνση στη δημόσια διοίκηση με αξιολόγηση

Reporter.gr Newsroom
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Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, σε συνέντευξή του το πρωί της Παρασκευής στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι», τόνισε ότι στις επόμενες εκλογές θα εφαρμοστεί ο ίδιος εκλογικός νόμος που ισχύει σήμερα, υπογραμμίζοντας πως το σημαντικό πλεονέκτημα της χώρας είναι η ύπαρξη μονοκομματικής κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο που αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, ο Βασίλης Σπανάκης, επισήμανε πως η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση της διαδικασίας, ώστε να ολοκληρώνονται γρήγορα υποθέσεις που εκκρεμούν. Σχολίασε επίσης την εισαγωγή νέων ποινών, στις οποίες αντιδρούν κόμματα της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι κάποιες από αυτές είναι ενδιάμεσες και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αρνητικό αποτέλεσμα. Αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία, λέγοντας πως από τις 3.600 υποθέσεις που εξετάστηκαν από το 2021 έως σήμερα, οι 1.000 έκλεισαν με απαλλακτικό αποτέλεσμα για τους υπαλλήλους, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν και περιπτώσεις αθώωσης.

Όσον αφορά το ζήτημα της μονιμότητας στο δημόσιο, ο κ. Σπανάκης εξήγησε ότι η κυβέρνηση προωθεί μια σύγχρονη διοίκηση βασισμένη στην αξιολόγηση και την επιβράβευση όσων φέρνουν αποτελέσματα. Σε περιπτώσεις όπου κάποιος υπάλληλος παρουσιάζει αδύναμα σημεία στην αξιολόγηση, προτείνονται προγράμματα επιμόρφωσης για τη βελτίωσή του. Τόνισε ότι ο βασικός στόχος είναι να καταστούν οι δημόσιες υπηρεσίες πιο αποδοτικές και να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σωστές, γρήγορες και ευρωπαϊκού επιπέδου υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Τέλος, όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες που αναμένονται από τον Πρωθυπουργό, ο κ. Σπανάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την πολιτική των προηγούμενων ετών, η οποία εστιάζει στη μείωση της άμεσης φορολογίας, προκειμένου να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και να υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

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