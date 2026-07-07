Αλί Χαμενεΐ: Ολοκληρώθηκε η τελετή στην Κομ – Επόμενος σταθμός οι ιερές πόλεις του Ιράκ

Με την ολοκλήρωση της τελετής στην ιερή πόλη Κομ συνεχίστηκε σήμερα το πολυήμερο λαϊκό προσκύνημα για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η νεκρική πομπή αναχώρησε από την πόλη με προορισμό το Ιράκ, όπου έχουν προγραμματιστεί νέες θρησκευτικές τελετές στις σημαντικότερες πόλεις του σιιτικού Ισλάμ.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σημερινή συγκέντρωση στην Κομ χαρακτηρίστηκε από μαζική συμμετοχή πιστών, οι οποίοι κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης, φωνάζοντας μεταξύ άλλων το σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική», το οποίο ακούγεται συχνά στις επίσημες εκδηλώσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αεροφωτογραφίες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν έδειξαν τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης, η οποία αριθμεί περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, να έχουν γεμίσει από εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που συμμετείχαν στις επικήδειες εκδηλώσεις.

Οι τελετές αποτελούν συνέχεια της μεγάλης συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην Τεχεράνη, όπου εκατομμύρια Ιρανοί απέτισαν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ. Η ιρανική ηγεσία παρουσίασε τις εκδηλώσεις ως μήνυμα εθνικής ενότητας και ισχύος, έξι μήνες μετά την καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων που είχαν ξεσπάσει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της ακρίβειας.

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Η πομπή κατευθύνεται στις ιερές πόλεις του Ιράκ

Μετά την ολοκλήρωση των τελετών στην Κομ, τα φέρετρα του Αλί Χαμενεΐ και των συγγενών του που έχασαν επίσης τη ζωή τους στα πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου μεταφέρονται στο Ιράκ.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, κατά τις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες σκοτώθηκαν μαζί με τον ανώτατο ηγέτη μία κόρη του, ο γαμπρός του, η νύφη του και μία εγγονή του ηλικίας μόλις 14 μηνών.

Αύριο, Τετάρτη, έχουν προγραμματιστεί επικήδειες τελετές στις πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα, που αποτελούν τα σημαντικότερα προσκυνήματα του σιιτικού κόσμου.

Στη Νατζάφ, η νεκρική πομπή θα κατευθυνθεί προς το τέμενος του ιμάμη Άλι, γαμπρού του προφήτη Μωάμεθ, τέταρτου χαλίφη του Ισλάμ και πρώτου ιμάμη για τους σιίτες. Η πόλη αποτελεί το σημαντικότερο θεολογικό κέντρο του σιιτικού Ισλάμ, όπου έχουν σπουδάσει και διδάξει κορυφαίοι θρησκευτικοί ηγέτες.

Στη συνέχεια, η πομπή θα μεταβεί στην Κερμπάλα, όπου θα πραγματοποιηθούν τελετές στα τεμένη του ιμάμη Χουσεΐν και του αδελφού του, Αμπάς. Ο θάνατος του Χουσεΐν, τρίτου ιμάμη των σιιτών, τιμάται κάθε χρόνο από εκατομμύρια πιστούς κατά τη διάρκεια της γιορτής της Ασούρα.

Ισχυρά μέτρα ασφαλείας στο Ιράκ

Οι ιρακινές αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή των τελετών, δεδομένων των στενών πολιτικών και θρησκευτικών δεσμών που συνδέουν τη χώρα με το Ιράν.

Ο επικεφαλής της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Εσμαΐλ Καάνι, εξήρε τον σχεδιασμό των ιρακινών αρχών, κάνοντας λόγο για «σχολαστική οργάνωση ενός ιστορικού γεγονότος», το οποίο, όπως είπε, αποτυπώνει τον βαθύ πνευματικό δεσμό ανάμεσα στους δύο λαούς.

Η ταφή την Πέμπτη στη Μασχάντ

Ο κύκλος των εξαήμερων εκδηλώσεων πένθους θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη με την ταφή του Αλί Χαμενεΐ στη Μασχάντ, τη γενέτειρά του στο βορειοανατολικό Ιράν.

Οι επικήδειες εκδηλώσεις για τον ηγέτη, ο οποίος βρέθηκε στο ανώτατο αξίωμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες έως τον θάνατό του σε ηλικία 86 ετών, χαρακτηρίζονται από πολλούς αναλυτές ως οι μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιράν μετά την κηδεία του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, το 1989.