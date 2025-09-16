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Aktor Group: «Κλειδώνει» ισχυρή θέση στο χάρτη των Παραχωρήσεων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11:05 - 16 Σεπ 2025

Aktor Group: «Κλειδώνει» ισχυρή θέση στο χάρτη των Παραχωρήσεων

Γιώργος Αλεξάκης
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Μετά το πράσινο φως που έλαβε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ο Όμιλος Aktor για την εξαγορά της εταιρείας Ακτωρ Παραχωρήσεις μπαίνει σε ρότα η δυναμική του ανάπτυξη στον κλάδο, που διασφαλίζει ρευστότητα αλλά και σημαντικές υπεραξίες.

Σημειώνεται ότι η εξαγορά είχε ανακοινωθεί προ μηνών, ως μια στρατηγική επιχειρηματική κίνηση του Ομίλου Aktor που πλέον είναι μέσα στους δύο κορυφαίους στην Ελλάδα.Παράλληλα ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη.

Ήδη, με βάση όσα αναφέρθηκαν κατά την ενημέρωση των αναλυτών την περασμένη εβδομάδα, με αφορμη τη χρήση του Α΄ Εξαμήνιυ του 2026, ο όμιλος σχεδιάζει νέες κινήσεις στον τομέα.

Για φέτος, πάντως, ο τομέας των Παραχωρήσεων αναμένεται να φέρει στο σύνολο της χρήσης 40 εκατ. ευρώ EBITDA, ενώ οι χρηματοροές σε βάθος χρόνου αναμένεται ότι θα φτάσουν το 1,2 δισ. ευρώ, με τα 500 εκατ. εξ αυτών να προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο της Άκτωρ Παραχωρήσεις.

Η σημασία εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

Στο μεταξύ, με βάση πηγές της διοίκησης, ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τον όμιλο Aktor που θα υπογραφεί τις προσεχείς ημέρες, θα δημιουργήσει το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και θα επιταχύνει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού του Group, με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του. Με τον συνδυασμό των δύο χαρτοφυλακίων, ο όμιλος Aktor αποκτά συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης και πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες της αγοράς, καθώς ωριμάζουν και βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 25 διαγωνισμοί κτιριακών, συγκοινωνιακών ή υδραυλικών έργων στην Ελλάδα στους οποίους συμμετέχει είτε ο ίδιος είτε η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.

Το σύνολο των χρηματοροών από τις μελλοντικές ροές τόσο της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις όσο και του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του ομίλου Aktor, καθώς και του κατασκευαστικού περιθωρίου έργων και λοιπών συνεργιών, αναμένεται να ξεπεράσει το 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρονου, διασφαλίζοντας έτσι την εισηγμένη από τις αυξομειώσεις δραστηριοτήτων που ιστορικά παρατηρούνται στην αμιγώς κατασκευαστική αγορά.

Το χαρτοφυλάκιο

Συγκεκριμένα, ο όμιλος Aktor θα αποκτήσει συμμετοχές σε πολύ σημαντικές εταιρείες παραχώρησης, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας, στον οποίο ο όμιλος θα διαθέτει πλέον ποσοστό 85%. Επιπλέον, η εισηγμένη ενισχύει τη συμμετοχή της σε έργα ΣΔΙΤ, όπως στις εταιρείες «Πασιφάη Οδός» και «Πυλία Οδός» που κατασκευάζουν τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (45%) και τον Αυτοκινητόδρομο Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (100%), αντίστοιχα, ενώ αποκτά μετοχική παρουσία και σε νέα έργα ΣΔΙΤ, όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού, όπου η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%.

Παράλληλα, με την εξαγορά, ο όμιλος Aktor επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του για EBITDA ύψους 40 εκατ. ευρώ από έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης. Επιπλέον, με την ένταξη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στην «ομπρέλα» του ομίλου, διευρύνονται οι δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες από τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριοτήτων της εταιρείας, όπως η κατασκευή, η διαχείριση εγκαταστάσεων, ενώ το Group αποκτά πρόσβαση σε τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα παραχώρησης που ενισχύουν τις δυνατότητες του Ομίλου και θα του επιτρέψουν να αξιοποιήσει από ακόμα καλύτερη θέση τις ευκαιρίες της αγοράς.

Το τίμημα

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Aktor έχει δώσει προκαταβολή 20 εκατ. ευρώ για την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ενώ μετά την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού θα δοθούν και τα υπόλοιπα 347 εκατ. ευρώ, καθώς το συνολικό τίμημα ανήλθε στα 367 εκατ. ευρώ.

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