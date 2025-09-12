Ομίλος AKTOR: Τα δυνατά χαρτιά για κερδοφορία και το πλάνο σε ΑΠΕ και Παραχωρήσεις

Την ισχυρή οικονομική πορεία του Ομίλου AKTOR προέταξε ο διευθύνων σύμβουλός του, Αλέξανδρος Εξάρχου κατά την ενημέρωση των αναλυτών με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Α΄Εξαμήνου.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης είναι τα καλύτερα των τελευταίων 15 ετών, συνυπολογίζοντας και τα μεγέθη της παλιάς Intrakat. Εξειδίκευσης, λέγοντας, μάλιστα, το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 11% και το περιθώριο κέρδους EBITDA επίσης στο 11% τέλος του α’ εξαμήνου, κάτι που πλέον έχει κατακτηθεί σε σταθερή βάση.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 623 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 17% σε ετήσια βάση, τα μεικτά έφτασαν στα 74 εκατ. ευρώ (+45%), τα EBITDA στα 65 εκατ. (+112%, ιστορικό υψηλό) και τα καθαρά κέρδη στα 17 εκατ. (+46%).

Παράλληλα, η στρατηγική στη διαχείριση ρευστότητας, όπως ανέφερε, αποδίδει καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στα 246 εκατ. ευρώ (+65%), τα ίδια κεφάλαια εκτοξεύτηκαν στα 382 εκατ. (+121%), ενώ ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 25 εκατ. ευρώ. Επίσης, με θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές και ανοιχτές τραπεζικές πιστώσεις, ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις, εξαγορές ΣΔΙΤ και ώριμων ΑΠΕ.

Σημειώνεται ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ξεπέρασε τα 4,3 δισ., με τη Ρουμανία να αντιπροσωπεύει πλέον το 22% των εσόδων. Συνάμα, επανέλαβε πως σταθερός στόχος της Aktor είναι να επιτύχει EBITDA 180–200 εκατ. ευρώ στο σύνολο της φετινής χρήσης και 400 εκατ. το 2030, σύμφωνα με τον πενταετή στρατηγικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με τον κ.Εξάρχου κομβικό ρόλος για τις επιδόσεις αυτές παίζει η ποιότητα των έργων, η στροφή προς πιο αποδοτικά από άποψη κερδοφορίας έργα, η τεχνική και χρηματοδοτική ικανότητα του ομίλου, καθώς έχει ισχυρές ταμειακές ροές, από το “μπουκέτο” δράσης που έχει ( π.χ. παραχωρήσεις) αλλά και η διαθέσιμη τεχνογνωσία να εκτελεί με άψογο τρόπο συμβάσεις μεγάλων δημόσιων έργων. Κάτι που ουσιαστικά “παραπέμπει” και στη συνολική στρατηγική της εταιρείας μετά και το “πάγωμα” της συμφωνίας με την Prodea.

Το deal που δεν έγινε

Για το θέμα των ημερών, μάλιστα, αποσαφήνισε ότι βασική αιτία για την “αλλαγή πλεύσης”, ήταν η πολυπλοκότητα της συναλλαγής αλλά και το αυξημένο κόστος που θα είχε, εάν ολοκληρωνόταν. «Ο στόχος απόκτησης assets που αποφέρουν σταθερές ταμειακές ροές, κρίθηκε ότι εξυπηρετείται με την απόκτηση του κλάδου Παραχωρήσεων από τον όμιλο Ελλάκτωρ με πολύ φθηνότερους όρους» σημείωσε και προσέθεσε ότι τα εν λόγω κεφάλαια δεν θα αξιοποιηθούν για την επικείμενη εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις. Άλλωστε, όπως είπε έχει εξασφαλιστεί η εξυπηρέτηση της συναλλαγής. Υπενθυμίζεται, δε, ότι με την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 200 εκατ.ευρώ, ποσό 50 εκατ.ευρώ θα αποτελούσε ‘βάση” για την εξαγορά του πακέτου ακινήτων Milora (συνολικής αποτίμησης πέριξ των 500-580 εκατ.ευρώ).

Πάντως, διοίκηση της εταιρείας επισήμανε, ότι η ματαίωση εξαγοράς των εν λόγω ακινήτων, δεν επηρεάζει τις προβλέψεις ανάπτυξης μεγεθών, επιβεβαιώνοντας πως στόχος για το 2025 είναι τα κέρδη EBITDA να διαμορφωθούν στα 180-200 εκατ.ευρώ και μεσοπρόθεσμα στα 400 εκατ.ευρώ έως το τέλος του 2030 (σ.σ. στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου 5ετίας).

Ο κ. Εξάρχου, πάντως δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τόσο τα στελέχη της Aktor όσο και της Prodea Investments για την πολύμηνη προετοιμασία, αλλά τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών (Πειραιώς, Eurobank και Credia) και τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο που ασχολήθηκαν με την προετοιμασία του πλάνου για μια πιθανή συμφωνία, που, ωστόσο, δεν έγινε.

Ενδιαφέρον, πάντως, έχει η διοίκηση του ομίλου δεν επεκτάθηκε σε νέα σχέδια όσον αφορά το real estate, παραμένοντας στα assets που ήδη έχει στο χαρτοφυλάκιο της.

Παραχωρήσεις

Πάντως, όπως ξεκαθάρισε ο κ. Εξάρχου, ο όμιλος εστιάζει σε άλλους τομείς όπως οι παραχωρήσεις ενώ και πάλι “φωτογράφισε” μια νέα συμφωνία για εξαγορά στον τομέα των Παραχωρήσεων.

Αναφορικά με την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις ο επικεφαλής της AKTOR εκτίμησε, ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου καθώς αναμένεται η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σημείωσε επίσης ότι έως το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί και η εξαγορά της κατασκευαστικής Εντελέχεια.

Οι ΑΠΕ

Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει σε λειτουργία χαρτοφυλάκιο 500 MW σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Όπως είπε ο Αλέξανδρος Εξάρχου εξετάζονται πιθανές τέσσερις συναλλαγές, ενώ υπενθύμισε την απόκτηση του 51% της SUN FORCE I και όπως είπε είναι σε εξέλιξη συζητήσεις και για την απόκτηση του 51% και της SUN FORCE II.

Με τον τρόπο αυτό η λειτουργία των ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά) θα ανέλθει στα 300 MW στο τέλος του 2025.