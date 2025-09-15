AKTOR: Διάσπαση σε κλάδο Κατασκευών και κλάδο Παραχωρήσεων - Έγκριση για την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

2. Σκοπός και στόχοι της Απόσχισης Κλάδων – Προοπτικές
Μέσω των ανωτέρω προτεινόμενων Αποσχίσεων των δύο Κλάδων επιδιώκεται ο οργανωτικός διαχωρισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου AKTOR ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου για απλοποίηση της δομής του, ώστε η Εταιρεία να καταστεί κυρίως εταιρεία συμμετοχών, παρέχουσα επιπρόσθετα διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στις επιμέρους εταιρείες του Ομίλου (ενδεικτικά στους τομείς της γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, marketing, πληροφορικής, έρευνας, στρατηγικής και ανάπτυξης, και γενικότερα για την κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που θα ενισχύει την τεχνογνωσία των θυγατρικών εταιρειών και θα εξασφαλίζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους), ενώ κάθε αυτοτελής δραστηριότητα του Ομίλου θα ασκείται από την αντίστοιχη εταιρεία και τις θυγατρικές αυτής.
Ειδικότερα, με τις Αποσχίσεις των δύο Κλάδων θα επιτευχθεί περαιτέρω απλοποίηση της δομής του Ομίλου με τη δημιουργία αυτοτελούς επιχειρησιακής μονάδας για κάθε Κλάδο, που θα επιχειρεί αποκλειστικά στο συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριότητάς του, γεγονός που θα προσφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας και πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικής αυτοτέλειας εκάστου Κλάδου, βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, τεχνογνωσίας και κεφαλαίων, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα εκάστου Κλάδου, εξελίσσοντας την αντίστοιχη Επωφελούμενη Εταιρεία.
3. Αποτιμήσεις των Κλάδων και αυξήσεις κεφαλαίου στις Επωφελούμενες Εταιρείες
3.1. Κλάδος Κατασκευών
Σύμφωνα με την Αποτίμηση, η αξία του Κλάδου Κατασκευών, ο οποίος αποσχίζεται από την Εταιρεία και μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εξήντα επτά εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε και σαράντα δύο λεπτά (€67.105.495,42).
Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε: (α) Ευρώ εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τρία (€66.867.823) που αντιστοιχεί στην αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Κλάδου, και (β) Ευρώ διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά του ευρώ (€237.672,42) που αντιστοιχεί σε Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας γηπέδων, το οποίο δεν κεφαλαιοποιείται και θα μεταφερθεί αυτούσιο στην Επωφελούμενη.
Συνεπώς, η Καθαρή Θέση του Κλάδου κατά την 31.12.2024, που θα αχθεί προς κεφαλαιοποίηση στην Επωφελούμενη τον Κλάδο εταιρεία, ανέρχεται σε Ευρώ εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τρία (€66.867.823). Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€10.000.000) διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (1) εκάστη, θα αυξηθεί κατά την ολοκλήρωση της Απόσχισης κατά το ποσό των Ευρώ εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τρία (€66.867.823) - που θα καλυφθεί εξολοκλήρου με εισφορά σε είδος της εύλογης αξίας του Κλάδου ποσού €66.867.823 - με την έκδοση εξήντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών (66.867.823) νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00) εκάστης, που θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την Εταιρεία.
Μετά την ολοκλήρωση της Απόσχισης του Κλάδου Κατασκευών, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των Ευρώ εβδομήντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών (€76.867.823), διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι τρεις (76.867.823), κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (1) εκάστης και η Εταιρεία θα συνεχίσει να κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρείας.
3.2. Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ
Σύμφωνα με την Αποτίμηση, η αξία του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, ο οποίος αποσχίζεται από την Εταιρεία και μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ είκοσι πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (€25.454.935).
Συνεπώς, η Καθαρή Θέση του Κλάδου κατά την 31.12.2024, που θα αχθεί προς κεφαλαιοποίηση στην Επωφελούμενη τον Κλάδο εταιρεία, ανέρχεται σε Ευρώ είκοσι πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (€25.454.935).
Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (1) εκάστη, θα αυξηθεί κατά την ολοκλήρωση της Απόσχισης κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (€25.454.935) - που θα καλυφθεί εξολοκλήρου με την εισφορά σε είδος της εύλογης αξίας του Κλάδου Ευρώ είκοσι πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (€25.454.935) - με την έκδοση είκοσι πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (25.454.935) νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00) εκάστης, που θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την Εταιρεία.
Μετά την ολοκλήρωση της Απόσχισης του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των Ευρώ είκοσι πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (€25.554.935), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα πέντε (25.554.935) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστη και η Εισφέρουσα Εταιρεία θα συνεχίσει να κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρείας.
4. Επιπτώσεις στην Οικονομική και Περιουσιακή Διάρθρωση της Εταιρείας και του Ομίλου
Ως αντάλλαγμα για την εισφορά εκάστου Κλάδου η Εταιρεία θα λάβει αποκλειστικά το σύνολο των νέων εκδοθησόμενων μετοχών εκάστης Επωφελούμενης, ανά Κλάδο, οι οποίες ήδη αποτελούν 100% θυγατρικές της Ετιαρείας – σημειώνεται ότι δεν θα καταβληθεί κανένα ποσό σε μετρητά - και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία θα παραμείνει έμμεσα ο δικαιούχος των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων εκάστου Κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την Αποτίμηση εκάστου Κλάδου, η σχέση ανταλλαγής δεν έχει πρακτική σημασία και είναι άνευ αντικειμένου εν προκειμένω, οι δε όροι της Απόσχισης δεν μπορεί παρά να θεωρούνται δίκαιοι και λογικοί.
Τα ανωτέρω επιβεβαίωσαν και οι δύο Εκθέσεις Γνωμοδότησης της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.». Στο πλαίσιο αυτό οι ανωτέρω Αποσχίσεις των δύο Κλάδων δεν θα επηρεάσουν τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας, δεδομένου ότι και οι δύο Επωφελούμενες εταιρείες, ως θυγατρικές της κατά ποσοστό 100%, ενοποιούνται πλήρως.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη των διαδικασιών των Αποσχίσεων.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (+30 210 667 4646 ή +30 210 667 4871)
5. Καμία αλλαγή στη μετοχική σύνθεση και τη Διοίκηση των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών
Οι ανωτέρω Αποσχίσεις δεν θα οδηγήσουν σε μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης, ούτε σε αλλαγές στη Διοίκηση των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών.