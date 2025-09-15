AKTOR: Διάσπαση σε κλάδο Κατασκευών και κλάδο Παραχωρήσεων - Έγκριση για την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

- Τα δύο Σχέδια Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου κατ’ άρθρο 59 Ν. 4601/2019, ήτοι: α) το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Κατασκευών της Εταιρείας στην 100% θυγατρική της Εταιρείας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», η οποία εδρεύει στο 19ο χλμ. Λεωφ. ΠαιανίαςΜαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 185305301000 και ΑΦΜ 802918297 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής (εφεξής η «Επωφελούμενη Εταιρεία του Κλάδου Κατασκευών») και απόκτηση του Κλάδου από την τελευταία (εφεξής η «Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών») έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία όλων των νέων μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας και β) το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ της Εταιρείας στην 100% θυγατρική της Εταιρείας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AKTOR PARTICIPATIONS CONCESSIONS- PPP PROJECTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 183641001000 και ΑΦΜ 802835246 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής (εφεξής η «Επωφελούμενη Εταιρεία Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ») και απόκτηση του Κλάδου από την τελευταία, (εφεξής η «Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ»), έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία όλων των νέων μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας.

Οι αποσχίσεις αμφότερες θα λάβουν χώρα σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4601/2019, ιδίως με τα άρθρα 54, 57 παρ. 2 (απόσχιση κλάδου με απορρόφηση), 59-73 και 83-88 του Ν. 4601/2019, τα άρθρα 47-59) του Ν. 5162/2024 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Το Δ.Σ., μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις δύο Λογιστικές Καταστάσεις Μετασχηματισμού, μία για κάθε κλάδο, με ημερομηνία σύνταξης 31.12.2024 (Ημερομηνία Αποτίμησης) που συντάχθηκαν από την Εταιρεία και ενσωματώθηκαν στο αντίστοιχο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και τις Εκθέσεις Αποτίμησης, μία για κάθε κλάδο, του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, που συντάχθηκαν από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», και ενσωματώθηκαν ομοίως στο αντίστοιχο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.

- Τις δύο Λεπτομερείς Εκθέσεις επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου κατ’ άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, ήτοι α) τη Λεπτομερή Έκθεση επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Κατασκευών της Εταιρείας, και β) τη Λεπτομερή Έκθεση επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ της Εταιρείας, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται. Επιπρόσθετα, η ελεγκτική εταιρεία «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» παρέδωσε στην Εταιρεία δύο Εκθέσεις Γνωμοδότησης, μία για κάθε Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 10 και 62 Ν. 4601/2019, δηλώνοντας για κάθε Κλάδο, ότι οι δύο πράξεις Διάσπασης είναι δίκαιες και λογικές, καθώς η Εταιρεία θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών της κάθε Επωφελούμενης ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν στην αντίστοιχη Επωφελούμενη και, ως εκ τούτου, η Διασπώμενη θα παραμείνει έμμεσα ο δικαιούχος των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων εκάστου Κλάδου.

Τα ως άνω έγγραφα, μαζί με τα λοιπά έγγραφα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, την 30η Ιουνίου 2025 καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., δημοσιεύθηκαν στον διαδικτυακό του τόπο, οπότε και εκδόθηκαν οι σχετικές Ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ.

Περαιτέρω, τα ανωτέρω έγγραφα, μαζί με τα λοιπά έγγραφα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, έχουν καταστεί διαθέσιμα στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο, ήδη από τις 22.08.2025.

Η ολοκλήρωση των Αποσχίσεων τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εγκρίσεων από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών και τις αρμόδιες Αρχές. Ήδη η Εταιρεία στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 δημοσίευσε Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της για τις 6 Οκτωβρίου 2025 με βασικά θέματα την έγκριση της Απόσχισης εκάστου Κλάδου, σύμφωνα με το νόμο.

Εφόσον, οι Αποσχίσεις εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και τις αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις των Επωφελούμενων Εταιρειών, θα συνταχθεί η συμβολαιογραφική σύμβαση Διάσπασης για κάθε Απόσχιση Κλάδου και θα δημοσιευθούν όλα τα ζητούμενα από τη νομοθεσία έγγραφα σύμφωνα με το Ν. 4601/2019, μετά την ολοκλήρωση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας του άρθρου 69 Ν 4601/2019, προκειμένου να συντελεστεί η Απόσχιση εκάστου Κλάδου.

Με τη συντέλεση της Απόσχισης εκάστου Κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 70 Ν. 4601/2019 η κάθε Επωφελούμενη Εταιρία θα υποκατασταθεί αυτοδίκαια σύμφωνα με το νόμο και θα καταστεί καθολική διάδοχος στο σύνολο του μεταβιβαζόμενου σε αυτήν Κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό η Απόσχιση εκάστου Κλάδου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο τρέχον έτος 2025.