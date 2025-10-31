ΕΚΤΕΡ: Deal ύψους €3,53 εκατ. για το Yacht Club στην Μαρίνα Αγίου Κοσμά
16:03 - 31 Οκτ 2025

Σύμφωνα με σημερινή (31/10) ανακοίνωση της ΕΚΤΕΡ, η εταιρεία ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με νέο σημαντικό έργο, υπογράφοντας σύμβαση με την Orilina Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού του Yacht Club στη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού.  

Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κέντρου διασκέδασης, με δύο υπόγειους ορόφους, προϋπολογισμού 3,53 εκατ. ευρώ, που προστίθεται σε ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων ύψους 135 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη δυναμική και την παρουσία της εταιρείας στην αγορά κατασκευών.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης με την Orilina Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού του Yacht Club στη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού.

Το Yacht Club είναι κτίριο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κέντρου διασκέδασης, τριών ορόφων, με δύο υπόγειους ορόφους βοηθητικών και κυρίων χώρων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €3,53 εκατ. Με την προσθήκη του ανωτέρω έργου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανέρχεται σήμερα σε €135,00 εκατ.

