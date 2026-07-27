ΕΚΤΕΡ: Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου - Πούλησε ο Αθ. Σίψας

Ειδικότερα το άμεσο ποσοστό της εταιρείας ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. διαμορφώθηκε στο 0% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε 1.622.880 άμεσα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

Η μεταβολή οφείλεται σε Πώληση από την εταιρεία ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε., μέσω placement σε θεσμικούς επενδυτές 1.622.880 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικού τιμήματος 8.144.400,00€, η οποία επήλθε στις 24.07.2026.

Πριν την ανωτέρω μεταβολή, η ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. κατείχε άμεσα 1.622.880 δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 5,853% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου)

Σε συνέπεια της ανωτέρω μεταβολής, επήλθε μείωση του έμμεσου ποσοστού συμμετοχής του κ. Αθανασίου Σίψα στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ο κος Αθανάσιος Σίψας μέτοχος και Πρόεδρος Δ.Σ./εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο γνωστοποίησης, που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, με βάση το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014),ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 20% προέβη σε μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερη από 5%.

Ειδικότερα το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία κατήλθε του ορίου του 25%. Το ποσοστό του διαμορφώθηκε στο 21,167% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε 3.510.856 άμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 12,661% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία) και σε 2.358.600 έμμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 8,506% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία).

Πριν τις ανωτέρω μεταβολές, ο κος Αθανάσιος Σίψας κατείχε 27,02% δικαιώματα ψήφου τα οποία προκύπταν από άμεσα 3.510.856 δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 12,661% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου) και έμμεσα 3.981.480 (ποσοστό 14,36% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου).