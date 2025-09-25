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ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδας αφυδατωμένου βερίκοκου λόγω αλλεργιογόνου συστατικού
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16:59 - 25 Σεπ 2025

ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδας αφυδατωμένου βερίκοκου λόγω αλλεργιογόνου συστατικού

Reporter.gr Newsroom
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Το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ για το έτος 2025, πραγματοποίησε δειγματοληψία και έλεγχο προσθέτων τροφίμων και αρωματικών ουσιών σε διάφορα είδη τροφίμων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχθηκε προϊόν διαρκών καταναλωτικών αγαθών: «Dried Osmotic Apricot - Βερίκοκο Αφυδατωμένο» σε πλαστική κλειστή συσκευασία 1Kg, με αριθμό παρτίδας Batch No OSAPR140725, προέλευσης Σερβίας και ημερομηνία ανάλωσης «κατά προτίμηση πριν από: 01/2027». Το προϊόν διατίθεται από την επιχείρηση «HEALTH TRADE» με έδρα στο Λόγγο-Αιγιαλείας Αχαΐας.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας της Χημικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε., και χαρακτηρίστηκε μη κανονικό και μη ασφαλές, καθώς διαπιστώθηκε ότι περιέχει το συντηρητικό διοξείδιο του θείου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10 mg/kg χωρίς να αναγράφεται στη συσκευασία η ουσία θειώδη, η οποία αποτελεί αλλεργιογόνο συστατικό.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η ουσία θα έπρεπε να τονίζεται με διακριτό τρόπο στο κατάλογο των συστατικών. Το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αντιδράσεις σε άτομα με ευαισθησία σε αυτά.

Το Τμήμα Εμπορίου ζήτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Η επιχείρηση «HEALTH TRADE» ενημέρωσε ότι το προϊόν διατίθεται και σε συσκευασία των 100 γρ. με τα ίδια στοιχεία παρτίδας (Batch No OSAPR140725-SAK).

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί προϊόντα της συγκεκριμένης παρτίδας, ανεξαρτήτως μεγέθους συσκευασίας, να μην τα καταναλώσουν, ιδιαίτερα όσοι έχουν αλλεργία στα θειώδη.

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