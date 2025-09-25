ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδας αφυδατωμένου βερίκοκου λόγω αλλεργιογόνου συστατικού

Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχθηκε προϊόν διαρκών καταναλωτικών αγαθών: «Dried Osmotic Apricot - Βερίκοκο Αφυδατωμένο» σε πλαστική κλειστή συσκευασία 1Kg, με αριθμό παρτίδας Batch No OSAPR140725, προέλευσης Σερβίας και ημερομηνία ανάλωσης «κατά προτίμηση πριν από: 01/2027». Το προϊόν διατίθεται από την επιχείρηση «HEALTH TRADE» με έδρα στο Λόγγο-Αιγιαλείας Αχαΐας.
Το προϊόν εξετάστηκε από το Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας της Χημικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε., και χαρακτηρίστηκε μη κανονικό και μη ασφαλές, καθώς διαπιστώθηκε ότι περιέχει το συντηρητικό διοξείδιο του θείου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10 mg/kg χωρίς να αναγράφεται στη συσκευασία η ουσία θειώδη, η οποία αποτελεί αλλεργιογόνο συστατικό.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η ουσία θα έπρεπε να τονίζεται με διακριτό τρόπο στο κατάλογο των συστατικών. Το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αντιδράσεις σε άτομα με ευαισθησία σε αυτά.
Το Τμήμα Εμπορίου ζήτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Η επιχείρηση «HEALTH TRADE» ενημέρωσε ότι το προϊόν διατίθεται και σε συσκευασία των 100 γρ. με τα ίδια στοιχεία παρτίδας (Batch No OSAPR140725-SAK).
Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί προϊόντα της συγκεκριμένης παρτίδας, ανεξαρτήτως μεγέθους συσκευασίας, να μην τα καταναλώσουν, ιδιαίτερα όσοι έχουν αλλεργία στα θειώδη.