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Ο Γεωργιάδης έστειλε τον Νατσιό για… εξομολόγηση: «Ψέυτης» και «υποκριτής» για τα ψηφαλάκια
Πολιτική
16:54 - 25 Σεπ 2025

Ο Γεωργιάδης έστειλε τον Νατσιό για… εξομολόγηση: «Ψέυτης» και «υποκριτής» για τα ψηφαλάκια

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε με σφοδρότητα στον πρόεδρο της «Νίκης», Δημήτρη Νατσιό, για τις επιθέσεις του κατά της κυβέρνησης σχετικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και την εξωτερική πολιτική, κατηγορώντας τον για ψέματα, συκοφαντία και υποκρισία, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τη νομιμότητα και τη θέση της κυβέρνησης σε όλες τις επίμαχες υποθέσεις.    

Απαντώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον κ. Νατσιό «κοινό ψεύτη, συκοφάντη και υποκριτή». Επανέλαβε, δε, πως το αίτημα εκταφής εξαρτάται από την κρίση ανεξάρτητου δικαστή και δεν το «απαγορεύει ο πρωθυπουργός, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Νατσιός», ενώ κατηγόρησε τον πρόεδρο της «Νίκης» πως «λέει τέτοια ανόητα για να κοροϊδέψει τον κόσμο, να πάρει κι αυτός κανένα ψηφαλάκι και να προκαλέσει δήθεν ευαισθησία».

«Κάνετε και κάτι χειρότερο, δείχνοντας υποκρισία. Υποστηρίζετε το αίτημα του πατέρα για εκταφή, αλλά ταυτόχρονα καλείτε τον Μητσοτάκη να κάνει παράνομη πράξη, παραβιάζοντας τη διάκριση των εξουσιών, μόνο και μόνο επειδή δεν αντέχετε τον πόνο του πατέρα – και είπατε και διάφορα ψευδοϊστορικά», είπε, προσθέτοντας: «Από την άλλη, ο κ. Πλακιάς ζητά να μην γίνει τίποτα για να μην καθυστερήσει η δίκη. Εσείς, ως καλός χριστιανός, έχετε αισθήματα για τον πατέρα Πλακιά που έχασε δύο κόρες; Ή σας ενδιαφέρει μόνο η πολιτική εκμετάλλευση της απεργίας πείνας του πατέρα Ρούτσι; Αν έχεις ανθρωπιά, σέβεσαι όλους τους γονείς όλων των νεκρών παιδιών».

Κατέληξε λέγοντας: «Αλλά εσείς, ακολουθώντας την κ. Κωνσταντοπούλου, μας λέτε ότι δεν σεβόμαστε το αίτημα. Ντροπή σας. Και αφού θέλετε να μιλάτε ως χριστιανός, πάτε να εξομολογηθείτε για τις δύο βαριές αμαρτίες που κάνατε σήμερα στη Βουλή: ψεύτης και υποκριτής. Είστε μεγάλη απογοήτευση. Πίστευα ότι η παιδεία και οι γνώσεις σας θα σας κρατούσαν σε κόσμιο κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά έκανα λάθος. Δεν μπορείτε να υπηρετήσετε αυτόν τον ρόλο και γι’ αυτό είστε στο 1% των δημοσκοπήσεων».

Για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, κατηγόρησε τον κ. Νατσιό ότι χρησιμοποίησε «αντιφατικά επιχειρήματα» σχετικά με την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, δείχνοντας πως ασχολείται επιδερμικά με τα θέματα. Υποστήριξε πως «η επίθεση που κάνει ο Μητσοτάκης στον Τραμπ είναι στο μυαλό του κ. Νατσιού», κάτι που αποδεικνύεται από την υπόθεση της Chevron.

«Ήρθατε στη Βουλή να παίζετε με τον πόνο των γονέων και καλείτε την κυβέρνηση να παρανομήσει για κάτι που δεν ευθύνεται. Οι χαρακτηρισμοί σας περί γραικύλων, οι ψευτιές και οι συκοφαντίες προς τον πρωθυπουργό δείχνουν άνθρωπο βαθιά αμαρτωλό που περιέπεσε σε μεγάλη πνευματική πλάνη και έχει χρησιμοποιήσει για ίδιον όφελος τη συκοφαντία», κατέληξε.

Νατσιός: Η κυβέρνηση ζει το τέλος των ψευδαισθήσεών της

Από την πλευρά του, ο Δ. Νατσιός στην ομιλία του ανέφερε πως «η κυβέρνηση ζει το τέλος των ψευδαισθήσεών της» και πως η θέση της χώρας «στο διεθνές στερέωμα επιδεινώνεται», ενώ «χάνεται σταδιακά η ηγεμονία της κυβέρνησης στο εσωτερικό».

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν επιτρέπει «την εκταφή των οστών των παιδιών των Τεμπών και προσβάλλει ευθέως τους γονείς, φοβούμενη πιθανώς την αποκάλυψη κάποιου φοβερού μυστικού για το δυστύχημα». Είπε πως «στο εσωτερικό η κυβέρνηση, πέρα από οικονομία και ακρίβεια, αντιμετωπίζει δύο τεράστια προβλήματα: Η διαφθορά που σφραγίζει τη θητεία της και όχι οι υποτιθέμενες ψευτομεταρρυθμίσεις».

Σχολιάζοντας την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι «ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με την εξεταστική των Τεμπών», προσθέτοντας πως «δεν κλήθηκε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΟΣΕ, ενώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κλήθηκαν ο “φραπές”, ο “χασάπης” και η πολιτευτής με τη Φεράρι».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «συγκάλυψη» και είπε πως «η διαφθορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υποσύνολο ενός μεγαλύτερου πολιτικού και κοινωνικού προβλήματος, του αγροτικού». Αναφέρθηκε στα γεγονότα στις Σέρρες με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και στη διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ στα Νέα Μουδανιά.

Σχετικά με τα εθνικά θέματα, είπε πως «το τέλος των ψευδαισθήσεων επεκτείνεται και εκεί». Σχολίασε την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς την «πρωτοφανή στα μεταπολιτευτικά χρόνια» και πως «ο Μητσοτάκης είναι ο πρώτος που το πετυχαίνει». Πρόσθεσε πως «η προσβολή που υπέστη η Ελληνική Δημοκρατία είναι αδιανόητη». Ανέφερε πως ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αντί να αντιδράσει, «βγήκε στις τηλεοράσεις και είπε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί, χωρίς καμία δήλωση ενόχλησης». Ζήτησε, όταν επιστρέψει ο υπουργός Εξωτερικών, να ενημερώσει το Κοινοβούλιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 17:29
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