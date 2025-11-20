ΣΕΒΤ στο 16ο Συνέδριο ΙΕΛΚΑ: Οι τρεις κρίσιμες περιοχές δράσης στο κλάδο των Τροφίμων και Ποτών
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17:36 - 20 Νοε 2025

ΣΕΒΤ στο 16ο Συνέδριο ΙΕΛΚΑ: Οι τρεις κρίσιμες περιοχές δράσης στο κλάδο των Τροφίμων και Ποτών

Reporter.gr Newsroom
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) συμμετείχε για ακόμα μια χρονιά, στο 16ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) με θέμα «Rebooting Together: Retailers, Suppliers and Shoppers».

Εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμο, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΤ κ. Γρηγόρης Αντωνιάδης ανέδειξε τον καίριο ρόλο της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών σε μια εποχή έντονης μετάβασης και αλλαγών, υπογράμμισε τις προκλήσεις που διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον και έθεσε τρεις κρίσιμες περιοχές δράσης, οι οποίες αποτελούν προϋποθέσεις συνέχειας και ομαλής μετάβασης για τον κλάδο.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Αντωνιάδης επισήμανε ότι η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών βρίσκεται ήδη σε πορεία μετάβασης, καθώς μια σειρά παραγόντων – από τις γεωπολιτικές αναταράξεις και το αυξημένο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, έως τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και το πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο – δημιουργούν σημαντικές πιέσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας. Παράλληλα, οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού και οι αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών διαμορφώνουν νέους όρους ανταγωνιστικότητας, ενώ οι πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά διεθνώς, επηρεάζουν άμεσα το βιοτικό τους επίπεδο και την καθημερινότητά τους.

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΤ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέλυσε τρεις άξονες δράσης που αποτελούν προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τη βιώσιμη μετάβαση του κλάδου. Στον πρώτο άξονα, η έρευνα και η καινοτομία είναι διαχρονικά οι κορυφαίες προτεραιότητες και το σημείο αναφοράς για τη δραστηριότητα του κλάδου. Το τρίπτυχο Έρευνα-Καινοτομία-Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αναχθεί σε κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να αποτελέσει σημαντικό συντελεστή για την διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας. Παράλληλα, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ενισχύει περαιτέρω την ικανότητα της Βιομηχανίας να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις.

Οι έξι διαφορετικές γενιές καταναλωτών που συνυπάρχουν σήμερα διαμορφώνουν μια πολυσύνθετη αγορά, που απαιτεί μια ολιστική κατανόηση των καταναλωτών με έμφαση στην υγεία, τη βιωσιμότητα και την προστιθέμενη αξία, τόνισε ο κ. Αντωνιάδης ως τον δεύτερο άξονα δράσης. Μέσα από πρακτικές Ανασύνθεσης προϊόντων και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτές, προσφέροντας περισσότερες υγιεινές επιλογές και ασφαλή προϊόντα υψηλής ποιότητας. Ο κ. Αντωνιάδης ανέδειξε επίσης, ως τον τρίτο άξονα δράσης, την ανάγκη για ένα σταθερό πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επενδύουν με ασφάλεια στην έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, ενισχύοντας την παραγωγική τους ανάπτυξη και διευρύνοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες για εξαγωγές και είσοδο σε νέες αγορές.

Κλείνοντας, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΤ, κ. Αντωνιάδης υπογράμμισε ότι η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών παραμένει ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, με κύκλο εργασιών περίπου 20 δισ. ευρώ, εξαγωγές που αγγίζουν τα 7 δισ. ευρώ και είναι ο μεγαλύτερος κλάδος και εργοδότης της ελληνικής Μεταποίησης.

«Στον ΣΕΒΤ αναγνωρίζουμε ότι η Βιομηχανία μας και το Λιανεμπόριο αποτελούν τους ισχυρούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, κρίκους αξιοπιστίας για την επάρκεια, την ασφάλεια και την απρόσκοπτη διάθεση των προϊόντων. Με συνεργασία, συνέπεια και επένδυση στις νέες προοπτικές, μπορούμε να διασφαλίσουμε μια ομαλή μετάβαση και να συνεχίσουμε να υπηρετούμε με υπευθυνότητα τους καταναλωτές και την κοινωνία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

