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Δημοπρασία ελληνικών κρασιών από τη VERGOS Auctions: Μία νέα σελίδα για την εγχώρια οινοπαραγωγή
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09:54 - 26 Νοε 2025

Δημοπρασία ελληνικών κρασιών από τη VERGOS Auctions: Μία νέα σελίδα για την εγχώρια οινοπαραγωγή

Reporter.gr Newsroom
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Η VERGOS Auctions εγκαινιάζει μία νέα εποχή για την ελληνική οινική παραγωγή και παράλληλα μία νέα κατηγορία για τον Οίκο, διοργανώνοντας μία δημοπρασία αποκλειστικά αφιερωμένη στο ελληνικό κρασί.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί παρουσία κοινού την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 (ώρα 13:00) στο Οινοποιείο Παπαγιαννάκος στο Μαρκόπουλο Αττικής και φιλοδοξεί να αναδείξει τη μοναδικότητα, την ποιότητα και τη διεθνή δυναμική της ελληνικής οινοποιίας.

Στη δημοπρασία συμμετέχουν 19 οινοποιεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας με 127 εκλεκτές και σπάνιες ετικέτες που προέρχονται από τα κελάρια και τις προσωπικές συλλογές των ίδιων των οινοπαραγωγών. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, φιάλες που η ηλικία τους ξεπερνά τα 20 και σε κάποιες περιπτώσεις τα 30 χρόνια, μεγάλα μπουκάλια 3, 6, και 9 λίτρων ακόμη και φιάλες με ετικέτες ζωγραφισμένες στο χέρι.

Με τη νέα αυτή θεματική δημοπρασία ο Οίκος προσφέρει σε συλλέκτες, οινόφιλους και επαγγελματίες τη δυνατότητα να αποκτήσουν ξεχωριστές ετικέτες, που δεν συναντά κανείς εύκολα στην πρωτογενή αγορά. Παράλληλα, η δημοπρασία:

  1. συμβάλλει στην ανάδειξη της μοναδικότητας των ελληνικών ποικιλιών και terroirs σε ένα ευρύτερο κοινό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
  2. δημιουργεί μια νέα, σύγχρονη πλατφόρμα διαλόγου και εξωστρέφειας για τον κλάδο στα πρότυπα των αντίστοιχων αγορών του εξωτερικού,
  3. εντάσσει τα ελληνικά κρασιά στη διεθνή κατηγορία των συλλεκτικών κρασιών μέσα από τη συμμετοχή τους σε μία δημοπρασία κύρους, με την εγγύηση της πείρας και της αξιοπιστίας της VERGOS Auctions.

Τον κατάλογο της πρώτης αυτής δημοπρασίας του Οίκου στον οινικό χώρο, επιμελήθηκε ο κριτικός κρασιού και συγγραφέας Γιάννος Κωνσταντίνου. Ο Γιάννος Κωνσταντίνου γράφει για το κρασί εδώ και 27 χρόνια έχοντας εκδώσει 13 βιβλία και οινικούς οδηγούς. Το βιβλίο του «The Cyprus Wine Guide» βραβεύθηκε στα Gourmand International Awards ως το «Καλύτερο Βιβλίο Κρασιού στον Κόσμο» ανάμεσα σε όλες τις γλώσσες (Best Wine Guide in the World 2006), ενώ το βιβλίο του «Ανακαλύπτω το Κρασί», εκδ. Μεταίχμιο, βραβεύθηκε στα Gourmand International Awards ως το Καλύτερο Βιβλίο Κρασιού (Best National Wine Book) στην ελληνική γλώσσα.

Ο Ανδρέας Βέργος, Managing Director της VERGOS Auctions, δηλώνει σχετικά με τη δημοπρασία ελληνικών κρασιών: «Η ενασχόλησή μας με το ελληνικό κρασί αποτελεί ένα απολύτως φυσικό επόμενο βήμα για τον Οίκο μας. Πιστεύουμε ότι ήρθε η στιγμή τα σπουδαία ελληνικά κρασιά να αποκτήσουν τη δική τους θέση σε μια οργανωμένη, διαφανή και εξωστρεφή δευτερογενή αγορά, όπως ακριβώς συμβαίνει διεθνώς με την κατηγορία «fine & collectible wines». Η ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση των οινοποιών και των επαγγελματιών του χώρου επιβεβαιώνει ότι η ελληνική οινική παραγωγή είναι πλέον ώριμη να σταθεί ισότιμα δίπλα σε μερικές από τις πιο αναγνωρισμένες οινικές περιοχές του κόσμου.»

Τρόποι συμμετοχής

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι θα παρευρίσκονται στο Οινοποιείο Παπαγιαννάκος την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μέσω γραπτής ή τηλεφωνικής προσφοράς, καθώς και διαδικτυακά - ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του Οίκου, www.vergosauctions.com.

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