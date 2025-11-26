Κοτόπουλα Αγγελάκης: Επενδυτικό πρόγραμμα 70 εκατ. ως το 2026

Επενδύσεις κι επεκτάσεις σε τομείς καινοτόμων προϊόντων σχεδιάζει για το διάστημα ως το 2026 η πτηνοτροφική βιομηχανία Αγγελάκης Α.Ε., που εδρεύει στο Πούρνο της Εύβοιας.

Όπως τόνισε χθες σε δημοσιογράφους σε εκδήλωση για το rebranding της εταιρείας ο διευθύνων σύμβουλος Θάνος Αγγελάκης, «το momentum για τον κλάδο του κοτόπουλου στην Ελλάδα είναι εξαιρετικό, ενώ εμείς καλούμαστε απλά να τοποθετηθούμε πάνω σε αυτές τις προκλήσεις, που είναι προκλήσεις ανάπτυξης. Επειδή δεν είμαστε εμπορική εταιρεία αλλά παραγωγική αυτό σημαίνει κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Σήμερα κάνουμε ένα rebranding, φτιάξαμε νέα συσκευασία η οποία είναι μοναδική, ενώ αυξήσαμε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος από τις εφτά στις έντεκα ημέρες, κάτι που βοηθάει πολύ τις αλυσίδες λιανεμπορίου», ενώ φυσικά θα δώσει περαιτέρω ώθηση στις εξαγωγές.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, ο κ. Αγγελάκης τόνισε πως «τον Ιούνιο του 2026 ολοκληρώνουμε το πρώτο επενδυτικό πλάνο που ξεκίνησε το 2023 ύψους 29,4 εκατ. ευρώ και αφορούσε 6.000 τ.μ. επέκταση του εργοστασίου, διπλασιασμό της δυναμικότητας του εργοστασίου ζωοτροφών, νέα πτηνοτροφεία, εξαγορές πτηνοτροφικών μονάδων και διπλασιασμό δυναμικότητας του εκκολαπτηρίου σε αυγά».

Να σημειωθεί ότι η η εταιρεία έχει καταθέσει φακέλους στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Ταμείο Ανάκαμψης για επενδυτικά παραγωγικά προγράμματα.

Το ένα είναι εργοστάσιο επεξεργασίας υποπροϊόντων το οποίο δημιουργεί το πτηνάλευρο που πουλάμε για ζωοτροφές άλλων ζώων (όχι κοτόπουλων), αλλά και μια νέα μονάδα πτηνοσφαγείου, αξίας 10 εκατ. ευρώ, που θα διπλασιάσει τη δυναμικότητα. Και τα δύο αυτά αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2026.

Η εταιρεία Αγγελάκης έχει εξελιχθεί σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα του πρωτογενή τομέα με χαρακτηριστικά boutique, καθώς επενδύει στην ορθόδοξη ανάπτυξη και τη βιώσιμη λειτουργία σε όλη την αλυσίδα εκτροφής έως και την τελική παραγωγή και όχι στην άκρατη αύξηση μεγεθών.

Η εταιρεία ιδρύθηκε πριν 63 χρόνια, το 1962 και σήμερα έχει καταστεί μέσα στις κορυφαίες πτηνοτροφικές μονάδες της χώρας, ενώ έχει διευρυμένη παρουσία στην αγορά του HORECA αλλά και στη λιανική, όπου συνεργάζεται με τις περισσότερες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Τα μεγέθη

Αναφορικά με τα μεγέθη, ο κ. Αγγελάκης επισήμανε πως το 2024 έκλεισε με κύκλο εργασιών 44 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος η χρονιά θα κλείσει με 55-56 εκατ. ευρώ τζίρο και EBITDA 4 εκατ. ευρώ. Στόχος για το 2026 είναι η εταιρεία να ξεπεράσει τα 70 εκατ. ευρώ σε κύκλο εργασιών με διπλασιασμό των EBITDA που εκτιμώνται στα 8 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις εξαγωγές, επισήμανε πως η εταιρεία διανέμει σε πάνω από δέκα χώρες προϊόντα της, ενώ αποτελούν περίπου το 10% των συνολικών της πωλήσεων, με διαρκώς αυξητική τάση, ενώ μεγάλοι στόχοι είναι να ανοίξουν οι αγορές της Σιγκαπούρης και της Σαουδικής Αραβίας.

Μιλώντας για την κατανάλωση κοτόπουλου, σημείωσε πως είναι σε γοργή ανάπτυξη και λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άλλες επιλογές όπως η ευλογιά προβάτων ή οι πολύ αυξημένες τιμές μοσχαρίσιου κρέατος. Επισήμανε πως πριν δέκα χρόνια η κατά κεφαλήν κατανάλωση κοτόπουλου στην Ελλάδα ήταν περίπου 22-23 κιλά ετησίως, ενώ τώρα έχουν ανέλθει στα 32 με 33, κάνοντας την εκτίμηση ότι την προσεχή πενταετία θα έχει ξεπεράσει τα 40 κιλά.

Τόνισε πως το momentum αύξησης θα συνεχιστεί, ενώ σημείωσε πως χώρες όπως Αμερική και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν 71 κιλά ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση.

Το rebranding

Η Αγγελάκης προχώρησε πρόσφατα σε πλήρη ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το brand. Η ανανέωση της ταυτότητας αποτελεί μέρος του ολικού μετασχηματισμού της εταιρείας, μέσα από την υλοποίηση ενός στοχευμένου επενδυτικού σχεδίου που σχεδόν θα τριπλασιάσει τη δυναμικότητα της επιχείρησης.

Εδώ και πάνω από 60 χρόνια, η ελληνική πτηνοτροφική εταιρεία Αγγελάκης ΑΕ αναβαθμίζει το καθημερινό γεύμα με γευστικά και ποιοτικά προϊόντα κοτόπουλου που ξεχωρίζουν για την υψηλή διατροφική τους αξία.

Η Αγγελάκης απασχολεί πάνω από 300 εργαζόμενους, ενώ συνεργάζεται με τις οκτώ μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα αλλά και με κορυφαίους retailers του εξωτερικού. Συνάμα, διατηρεί σταθερές συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων, όπως τα KFC και αεροπορικές εταιρείες ως προμηθευτής πρώτης θέσης. Από το 2025, είναι μέλος της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», με στόχο την προώθηση του επιχειρηματικού και παραγωγικού πλούτου της χώρας μας.