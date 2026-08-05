ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.
Οικονομία
16:13 - 05 Αυγ 2026

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντικό ορόσημο για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου αναμένεται να αποτελέσει η σημερινή ημέρα, καθώς το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προγραμματίζεται η υπογραφή της συμφωνίας που προβλέπει την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο της Great Sea Interconnector (GSI).

Με τη συμφωνία αυτή, η Meridiam αναλαμβάνει τον ρόλο του βασικού μετόχου της GSI, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική και επενδυτική δυναμική ενός έργου που συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (PCI).

Η συμμετοχή του γαλλικού ομίλου θεωρείται ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ενώ εκτιμάται ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την ολοκλήρωση του έργου, του οποίου ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ.

Συμφωνία και με τη Nexans

Παράλληλα με τη συμφωνία για τη μετοχική σύνθεση της Great Sea Interconnector, θα υπογραφεί και τριμερής συμφωνία ανάμεσα στον ΑΔΜΗΕ, την GSI και τη γαλλική Nexans.

Η συγκεκριμένη συμφωνία αφορά την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών στον βυθό, οι οποίες αποτελούν καθοριστικό στάδιο για την πρόοδο του έργου. Μέσα από τις έρευνες θα προσδιοριστεί η καταλληλότερη διαδρομή του υποβρύχιου καλωδίου, θα αξιολογηθούν οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής και θα διαμορφωθεί η τελική μελέτη εγκατάστασης.

Οι εργασίες αυτές θεωρούνται απαραίτητες για την έναρξη της κατασκευής μιας από τις βαθύτερες και πλέον σύνθετες τεχνικά υποβρύχιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε διεθνές επίπεδο.

Επανεκκίνηση του έργου

Η σημερινή τελετή σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη μιας νέας φάσης για το έργο, το οποίο το τελευταίο διάστημα είχε αντιμετωπίσει σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και της προσωρινής διακοπής των ερευνών σε τμήματα της προβλεπόμενης όδευσης.

Η είσοδος της Meridiam εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την αξιοπιστία του επενδυτικού σχήματος και θα επιταχύνει τόσο τη διαδικασία χρηματοδότησης όσο και την υλοποίηση του έργου.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στην υπογραφή της συμφωνίας αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη διασύνδεση, η οποία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ολοκλήρωσή της, η Κύπρος θα πάψει να είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ χωρίς ηλεκτρική σύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο.

Η σημασία της Meridiam

Η Meridiam συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων διεθνών επενδυτικών ομίλων στον τομέα των υποδομών, με σημαντική παρουσία σε ενεργειακά, μεταφορικά και κοινωνικά έργα σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αφρική. Η συμμετοχή της στη Great Sea Interconnector αναμένεται να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική βάση του έργου και να αυξήσει την αξιοπιστία του απέναντι σε επενδυτές και ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου αποτελεί κομβικό έργο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού, να διευκολύνει τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να συμβάλει στην περαιτέρω ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/08/2026 - 16:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιαούρτι, ακτινίδια και φράουλες κρατούν τις ελληνικές εξαγωγές σε θετική τροχιά
ΕΜΠΟΡΙΟ

Γιαούρτι, ακτινίδια και φράουλες κρατούν τις ελληνικές εξαγωγές σε θετική τροχιά

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης
Πολιτική

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη
Οικονομία

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Σταματόπουλος (Δασολόγος): Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά - Η Δασική Υπηρεσία δεν έχει πυροσβεστικά μέσα
Ειδήσεις

Σταματόπουλος (Δασολόγος): Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά - Η Δασική Υπηρεσία δεν έχει πυροσβεστικά μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 17:04

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 16:58

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 16:40

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:14

Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της με μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class

Οικονομία
05/08/2026 - 16:13

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:05

Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-POWER κατακτά ρεκόρ Guinness, διανύοντας 1.980 km με ένα μόνο γέμισμα

Πολιτική
05/08/2026 - 15:59

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με πράξεις έρευνα και καινοτομία – Στο ΕΠΑ η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

ΕΜΠΟΡΙΟ
05/08/2026 - 15:49

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Δέκα προτάσεις προς το ΥΠΕΘΟ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Magazino
05/08/2026 - 15:30

Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:00

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:55

Αποκαρδιωτική εικόνα μετά τις φωτιές στη Δυτική Αττική - Αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό (video)

Πολιτική
05/08/2026 - 14:36

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Τεχνολογία
05/08/2026 - 13:52

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας

Εμπορεύματα
05/08/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Ανεμοδείκτης
05/08/2026 - 13:11

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Πολιτική
05/08/2026 - 13:06

Ανδρουλάκης για Πολιτική Προστασία: Να μη μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

Πολιτική
05/08/2026 - 12:58

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:57

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ

Οικονομία
05/08/2026 - 12:48

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 12:32

Emirates: Open Days σε Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:27

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

Magazino
05/08/2026 - 12:22

Επίδαυρος: Ιστορική πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:09

Ρωσική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 17 άτομα στο Κίεβο - Η Ουκρανία έπληξε αποθήκες της Wildberries

Πολιτική
05/08/2026 - 12:00

Συνάντηση Μαρκόπουλου με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ενόψει ΔΕΘ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ