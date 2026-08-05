«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

Σημαντικό ορόσημο για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου αναμένεται να αποτελέσει η σημερινή ημέρα, καθώς το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προγραμματίζεται η υπογραφή της συμφωνίας που προβλέπει την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο της Great Sea Interconnector (GSI).

Με τη συμφωνία αυτή, η Meridiam αναλαμβάνει τον ρόλο του βασικού μετόχου της GSI, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική και επενδυτική δυναμική ενός έργου που συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (PCI).

Η συμμετοχή του γαλλικού ομίλου θεωρείται ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ενώ εκτιμάται ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την ολοκλήρωση του έργου, του οποίου ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ.

Συμφωνία και με τη Nexans

Παράλληλα με τη συμφωνία για τη μετοχική σύνθεση της Great Sea Interconnector, θα υπογραφεί και τριμερής συμφωνία ανάμεσα στον ΑΔΜΗΕ, την GSI και τη γαλλική Nexans.

Η συγκεκριμένη συμφωνία αφορά την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών στον βυθό, οι οποίες αποτελούν καθοριστικό στάδιο για την πρόοδο του έργου. Μέσα από τις έρευνες θα προσδιοριστεί η καταλληλότερη διαδρομή του υποβρύχιου καλωδίου, θα αξιολογηθούν οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής και θα διαμορφωθεί η τελική μελέτη εγκατάστασης.

Οι εργασίες αυτές θεωρούνται απαραίτητες για την έναρξη της κατασκευής μιας από τις βαθύτερες και πλέον σύνθετες τεχνικά υποβρύχιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε διεθνές επίπεδο.

Επανεκκίνηση του έργου

Η σημερινή τελετή σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη μιας νέας φάσης για το έργο, το οποίο το τελευταίο διάστημα είχε αντιμετωπίσει σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και της προσωρινής διακοπής των ερευνών σε τμήματα της προβλεπόμενης όδευσης.

Η είσοδος της Meridiam εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την αξιοπιστία του επενδυτικού σχήματος και θα επιταχύνει τόσο τη διαδικασία χρηματοδότησης όσο και την υλοποίηση του έργου.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στην υπογραφή της συμφωνίας αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη διασύνδεση, η οποία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ολοκλήρωσή της, η Κύπρος θα πάψει να είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ χωρίς ηλεκτρική σύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο.

Η σημασία της Meridiam

Η Meridiam συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων διεθνών επενδυτικών ομίλων στον τομέα των υποδομών, με σημαντική παρουσία σε ενεργειακά, μεταφορικά και κοινωνικά έργα σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αφρική. Η συμμετοχή της στη Great Sea Interconnector αναμένεται να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική βάση του έργου και να αυξήσει την αξιοπιστία του απέναντι σε επενδυτές και ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου αποτελεί κομβικό έργο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού, να διευκολύνει τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να συμβάλει στην περαιτέρω ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής.