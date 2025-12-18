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ΧΗΤΟΣ: Αναδείχθηκε True Leader 2024 από την ICAP CRIF
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17:16 - 18 Δεκ 2025

ΧΗΤΟΣ: Αναδείχθηκε True Leader 2024 από την ICAP CRIF

Reporter.gr Newsroom
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Η ΧΗΤΟΣ, μέλος του Ομίλου Green Beverages, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες της χώρας, κατακτώντας τη διάκριση True Leader 2024, στο πλαίσιο του θεσμού επιχειρηματικής αριστείας της ICAP CRIF.

Ανάμεσα σε περισσότερες από 85.000 εταιρείες και Ομίλους που αξιολογήθηκαν, μόλις 105 εταιρείες και 9 Όμιλοι πληρούσαν τα αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη διάκριση.

Η ΧΗΤΟΣ ξεχώρισε με βάση:

  • την υψηλή κερδοφορία (EBITDA),
  • το μέγεθος και τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
  • την ηγετική της θέση στον κλάδο δραστηριοποίησής της,
  • καθώς και το υψηλό ICAP CRIF Credit Score.

Τη διάκριση παρέλαβε ο CEO της ΧΗΤΟΣ, Γιώργος Βενιέρης, ο οποίος δήλωσε:
«Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στην επιχειρηματική αριστεία, στην καινοτομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης όλων των ανθρώπων της ΧΗΤΟΣ, που καθημερινά μετατρέπουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και την όραση μας σε πραγματικότητα».

Η ΧΗΤΟΣ ευχαριστεί θερμά την ICAP CRIF για την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση, καθώς και για τον θεσμό True Leaders, ο οποίος τα τελευταία 15 χρόνια αναδεικνύει τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις, τη διαφάνεια και τη συμβολή τους στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ΧΗΤΟΣ συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον, ενισχύοντας τον ρόλο της ως υπεύθυνος και αξιόπιστος επιχειρηματικός ηγέτης.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 17:23
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