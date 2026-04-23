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Κρι Κρι: Στα 328 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2025 – Μέρισμα €0,45
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
18:56 - 23 Απρ 2026

Κρι Κρι: Στα 328 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2025 – Μέρισμα €0,45

Reporter.gr Newsroom
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Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €328.816 χιλ. στη χρήση 2025, έναντι €256.402 χιλ της χρήσης 2024 (αυξημένος +28,2%). Οι πωλήσεις παγωτού εμφανίζουν αύξηση σε αξία κατά +12,6% και διαμορφώθηκαν σε €54.736 χιλ. έναντι €48.604 χιλ. στην προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, η μεταβολή τους σε όγκο ήταν +10,7%.

Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €88,83 εκ. έναντι €76,13 εκ. το 2024.
  • Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €48,31 εκ. έναντι €42,60 εκ. το 2024.
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €41,88 εκ. έναντι €37,57 εκ. το 2024.
  • Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €34,11 εκ., έναντι €34,55 εκ. το 2024.

Επισημαίνεται ότι στην τρέχουσα χρήση έχει αναγνωριστεί φορολογική απαλλαγή ύψους €1,43 εκ. (2024: €5,29 εκ.) που αφορά σε επιχορήγηση για επενδυτικά προγράμματα ενταγμένα σε αναπτυξιακούς νόμους. Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +32,4% σε αξία και +29,0% σε όγκο.

Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να αναπτύσσονται ιδιαίτερα έντονα (+45,7% σε αξία).

Φαίνεται ότι η στροφή των ευρωπαίων καταναλωτών προς το αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι ενισχύεται, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη του στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού να επιταχύνεται.

Οι πωλήσεις ακολουθούν την τάση αυτή, εμφανίζοντας αύξηση στο Ηνωμένο Βασίλειο +63% και στην Ιταλία +25%. Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού οι πωλήσεις μας εμφανίζουν θετική μεταβολή +9,8%, ξεπερνώντας τα €83εκ.

Η συνολική αγορά έχει μπει σε αναπτυξιακή φάση, εμφανίζοντας αύξηση +10,3% σε αξία και +7,1% σε όγκο [στοιχεία Circana ( προηγ. IRI), Ιαν.-Δεκ. 2025]. Η τάση στροφής των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας συνεχίζεται, κυρίως λόγω της μεγάλης διαφοράς των τιμών τους συγκριτικά με τα branded γιαούρτια.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το μερίδιο των branded γιαουρτιών της ΚΡΙ-ΚΡΙ να διαμορφωθεί σε 13,7% από 14,9% το 2024, διατηρώντας τη 2η θέση στην αγορά [στοιχεία Circana (προηγ. IRI), σε αξία, Ιαν.-Δεκ. 2025]. Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις μας εμφάνισαν μεταβολή +8,0% σε αξία. Σε μία συγκυρία με σημαντικά αυξημένες τιμές στο παραδοσιακό κανάλι, οι καταναλωτές στράφηκαν στο κανάλι των super market και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η στρατηγική ανάπτυξης μας εστιάζεται στην επέκταση του δικτύου πωλήσεων και στην προώθηση της γκάμας των Greek Frozen Yogurts, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές.

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, η εταιρεία έχει εκπονήσει και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού.

Στην τρέχουσα χρήση, οι επενδύσεις μας ξεπέρασαν τα €25εκ. Για τη χρήση 2026, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους μεταξύ €26-30 εκ. Ως προς τη μερισματική πολιτική, για τη χρήση 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του μερίσματος, προτείνοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,45 ανά μετοχή (2024: €0,40 ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ διατηρεί αισιόδοξη στάση για την πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας το 2026, παρά την απαιτητική οικονομική συγκυρία. Στη χρήση 2026, οι πωλήσεις αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Βάσει της εκτίμησης της Διοίκησης, οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα €390εκ. παρουσιάζοντας υψηλή διψήφια ανάπτυξη έναντι του 2025.

Αντίστοιχα, το λειτουργικό κέρδος EBIT αναμένεται στην περιοχή των €60εκ., υπό την προϋπόθεση οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις να μην επιδράσουν σημαντικά στην κοστολογική μας βάση. Οι οικονομικές επιδόσεις του α’ τριμήνου 2026 συνηγορούν στις παραπάνω εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση >+30% και τα περιθώρια κερδοφορίας παρουσιάζονται βελτιωμένα. Στο πλαίσιο αυτό και για την επιβράβευση και την ενίσχυση της διακράτησης του προσωπικού της, η εταιρία ανακοίνωσε τη διάθεση συνολικού ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα κατευθυνθεί εξ ολοκλήρου στους εργαζομένους της, μέσω bonus απόδοσης και αυξήσεων μισθών. Με σταθερά ανοδική πορεία που οδήγησε σε περισσότερες από 270 νέες προσλήψεις την τελευταία τριετία, η Κρι Κρι απασχολεί πλέον πάνω από 850 εργαζόμενους. Αναγνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος αποτελεί τη βασική πηγή επιτυχίας για την εταιρεία, η διοίκηση προχωρά στην καταβολή bonus προς όλους τους εργαζομένους, καθώς και σε σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2026 - 18:58
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