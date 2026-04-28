SMERC II: Ρότα συγκέντρωσης στον κλάδο βιολογικών με εξαγορά της Βιοϋγείας

Με κεφάλαια €200 εκατ. και σαφή στρατηγική για τη διαμόρφωση ισχυρών σχημάτων, το επενδυτικό σχήμα SMERemediumCap II (SMERC II) συνεχίζει τον κύκλο τοποθετήσεών του, αποκτώντας πλειοψηφικό ποσοστό στη Βιοϋγεία, έναν από τους πιο εδραιωμένους παίκτες στα βιολογικά τρόφιμα στην Ελλάδα. Η κίνηση, μάλιστα, επιβεβαιώνει την πρόθεση του fund να κινηθεί άμεσα σε κλάδους με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές.

«Αναγνωρίζοντας τη δυναμική ανάπτυξης της αγοράς βιολογικών τροφίμων στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και τον κατακερματισμό της εγχώριας αγοράς, το SMERC II προχώρησε στην πλειοψηφική εξαγορά της Βιοϋγεία Α.Ε., ηγέτιδας εταιρείας του κλάδου στην Ελλάδα. Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία ενός ισχυρού και ανθεκτικού επιχειρηματικού σχήματος στον χώρο των βιολογικών προϊόντων, μέσω οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών συγχωνεύσεων και εξαγορών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Ουσιαστικά, η είσοδος του SMERC II δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση της ανάπτυξης της Βιοϋγείας, μέσω νέων επενδύσεων και στοχευμένων εξαγορών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού εταιρικού σχήματος με εξαγωγικό προσανατολισμό, ικανού να ανταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο και να αξιοποιήσει τη συνεχή άνοδο της ζήτησης για βιολογικά προϊόντα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η διείσδυση των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το μερίδιο αγοράς παραμένει σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, έναντι άνω του 10% σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έως 20% σε πιο ώριμες ευρωπαϊκές αγορές».

Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για υγιεινή διατροφή και βιώσιμα προϊόντα, σε συνδυασμό με τη σταδιακή σύγκλιση τιμών μεταξύ συμβατικών και βιολογικών προϊόντων, καθώς και το ευνοϊκό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διάθεση βιολογικών προϊόντων, δημιουργούν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης για τον κλάδο.

Η αγορά βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό κατακερματισμού, με πλήθος μικρών επιχειρήσεων, αλλά και από σημαντικές διαφοροποιήσεις σε ποιότητα και προϊόντα.

Στρατηγική συγκέντρωσης σε κατακερματισμένη αγορά

Έτσι, η επένδυση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο δημιουργίας μεγαλύτερων και πιο ανθεκτικών επιχειρηματικών σχημάτων σε έναν κλάδο που παραμένει έντονα κατακερματισμένος. Μέσα από συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και επιλεκτικών εξαγορών, το νέο σχήμα στοχεύει σε ενίσχυση της διαπραγματευτικής του ισχύος τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Πάντως, το περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό, καθώς η ζήτηση για ποιοτικά και βιολογικά προϊόντα ενισχύεται σταθερά. Ωστόσο, προκλήσεις όπως η κλιματική αστάθεια και η διαθεσιμότητα πρώτων υλών εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος και την παραγωγή. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία επενδύει στην ανανέωση πρώτων υλών και εξετάζει την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών στην Ελλάδα και διεθνώς.

Σταθερή βάση και φιλόδοξοι στόχοι

Σημειώνεται ότι η Βιοϋγεία, που ιδρύθηκε το 2000, έχει εξελιχθεί σε βασικό προμηθευτή βιολογικών προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, η Βιοϋγεία, με βασικό της brand το Ola Bio, κατέχει σήμερα ηγετική θέση στα βιολογικά προϊόντα ξηρού φορτίου στην Ελλάδα, ενώ αντιπροσωπεύει και κορυφαία διεθνή brands, όπως Yogi Tea, Rapunzel, Koko, Holle και Ecomil. Τα προϊόντα της διανέμονται μέσω των μεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής και εξειδικευμένων δικτύων βιολογικών προϊόντων, ενώ η εταιρεία αναπτύσσει και εξαγωγική δραστηριότητα.

Ο κύκλος εργασιών της Βιοϋγείας ανήλθε σε €23 εκατ. το 2025, με EBITDA €2,8 εκατ., ενώ η εταιρεία διατηρεί μηδενικό δανεισμό.

Για το 2026, ο στόχος είναι αύξηση εσόδων στα €25 εκατ. και βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά περίπου 10%, με την πορεία του πρώτου τριμήνου να κινείται εντός σχεδιασμού.

Συνέχεια στη διοίκηση, νέα κεφάλαια στην ανάπτυξη

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι διατηρούν μειοψηφική συμμετοχή, ενώ η διοικητική ομάδα παραμένει στη θέση της, διασφαλίζοντας επιχειρησιακή συνέχεια. Το μοντέλο συνδυάζει την εμπειρία της υπάρχουσας διοίκησης με την κεφαλαιακή ενίσχυση και τη στρατηγική καθοδήγηση του fund.

Έμφαση σε προϊόντα, δίκτυα και ψηφιακά κανάλια

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και η ενίσχυση των δικτύων διανομής. Η εταιρεία διαθέτει περίπου 600 κωδικούς υπό το brand «Ola Bio», ενώ ενισχύει την ψηφιακή της παρουσία μέσω της πλατφόρμας ola-bio.gr, η οποία λειτουργεί ως κόμβος εμπορικής διασύνδεσης για επαγγελματίες.

Εξαγωγές και επενδύσεις σε υποδομές

Οι εξαγωγές αντιστοιχούν σήμερα στο 10%-15% του κύκλου εργασιών, με παρουσία σε 15 χώρες, κυρίως στην Ευρώπη. Η στρατηγική προβλέπει περαιτέρω διείσδυση σε νέες αγορές, αξιοποιώντας συνέργειες με το επενδυτικό ταμείο.

Την περίοδο 2023-2025, η εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού, εγκαθιστώντας αυτοματοποιημένο εξοπλισμό και αναβαθμίζοντας τις αποθηκευτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων σύγχρονων ψυκτικών συστημάτων. Παράλληλα, η ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας και των συσκευασιών ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.