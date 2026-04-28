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Βολές ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Ποιος να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα;
Πολιτική
08:45 - 28 Απρ 2026

Βολές ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Ποιος να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα;

Reporter.gr Newsroom
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«Ο κ. Γεωργιάδης, ως στόχος παρακολούθησης του Predator που δεν είχε το θάρρος να υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά ούτε να συνδράμει τη δικαιοσύνη ενημερώνοντας αν άνοιξε το μόλυσμενο μήνυμα, εγκαλεί ως "αντιθεσμικό" τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο και έκανε όλες τις απαραίτητες θεσμικές κινήσεις», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Είναι ο ίδιος άνθρωπος, που πριν λίγες μέρες ισχυριζόταν ότι υπάρχει απόφαση που ακυρώνει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και χθες με μία θεαματική κυβίσθηση χαρακτήρισε "αναγκαστική" την ανανέωση των θητειών τους. Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα;», προσθέτει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει που τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα; Του έχει μείνει έστω και λίγη πολιτική αξιοπρέπεια;».

Υπενθυμίζεται ότι σε χθεσινή του ανάρτηση ο υπουργός Υγείας άσκησε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Σημειώνεται ότι σε ανάρτησή του τη Δευτέρα (27/4) στο Χ, ο υπουργός Υγείας άσκησε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου να μην επανεξετάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρά την καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2048806153279451165}

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