Ρούμπιο: Το Ιράν χρησιμοποιεί το Στενό του Ορμούζ ως «οικονομικό πυρηνικό όπλο»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει το Στενό του Ορμούζ ως ένα «οικονομικό πυρηνικό όπλο» απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει καμία συμφωνία που να μην περιλαμβάνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Μιλώντας στο Fox News, ο Ρούμπιο ανέφερε: «Στήνουν διαφημιστικές πινακίδες στην Τεχεράνη καυχώμενοι ότι μπορούν να κρατούν όμηρο το 25% της παγκόσμιας ενέργειας. Φανταστείτε αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να είχαν πρόσβαση σε πυρηνικό όπλο». Εξήγησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρες που θα αποτρέπουν το Ιράν από το να «τρέξει ταχύτατα» προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

«Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για τη Χεζμπολάχ, τίποτα για τη Χαμάς, τίποτα για τις σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, γιατί θα κάθονταν εκεί με ένα πυρηνικό όπλο λέγοντας ότι είναι άτρωτοι», πρόσθεσε.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι το Ιράν δεν είναι απλώς μια ριζοσπαστική χώρα, αλλά μια δύναμη που επιδιώκει να εξάγει την επανάστασή της, κάνοντας λόγο για δεσμούς της Τεχεράνης με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τη Χαμάς και πολιτοφυλακές στο Ιράκ. «Δεν επιδιώκουν μόνο να κυριαρχήσουν στο Ιράν, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή. Και φανταστείτε αυτό σε συνδυασμό με ένα πυρηνικό όπλο», είπε.

Αναφερόμενος στα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας, σημείωσε ότι όσοι κατέχουν την πραγματική εξουσία στο Ιράν έχουν ένα «αποκαλυπτικό όραμα για το μέλλον». «Υπάρχει ένας ανώτατος ηγέτης του οποίου η αξιοπιστία δεν έχει δοκιμαστεί πλήρως, με αμφισβητούμενη δημόσια παρουσία — δεν τον έχουμε δει, δεν τον έχουμε ακούσει», ανέφερε, αναφερόμενος στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ερωτηθείς αν το Ιράν επιθυμεί πραγματικά μια συμφωνία, ο Ρούμπιο απέδωσε το ενδιαφέρον του στις εσωτερικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. «Νομίζω ότι προσπαθούν να βρουν τρόπο να κερδίσουν χρόνο. Είναι πολύ έμπειροι διαπραγματευτές», είπε.

Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, τόνισε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η διεθνής κοινότητα έχει πλέον αντιληφθεί την απειλή που, κατά τον ίδιο, συνιστά το Ιράν. «Θέλουν να κάνουν στον κόσμο με ένα πυρηνικό όπλο αυτό που κάνουν τώρα με το πετρέλαιο: να τον κρατούν όμηρο για να κάνουν ό,τι θέλουν», κατέληξε.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ φέρεται δυσαρεστημένος με νέα πρόταση του Ιράν για επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και τερματισμό της σύγκρουσης. Η Τεχεράνη πρότεινε την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και τον τερματισμό του πολέμου, με τις συνομιλίες για το πυρηνικό της πρόγραμμα να μετατίθενται σε επόμενο στάδιο.