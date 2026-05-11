ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευβοϊκή Ζύμη: Στροφή στην πράσινη ενέργεια
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21:40 - 11 Μάι 2026

Ευβοϊκή Ζύμη: Στροφή στην πράσινη ενέργεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για πρώτη φορά, η Ευβοϊκή Ζύμη δημοσιεύει το ESG Report για το 2025, παρουσιάζοντας στοιχεία για τις επιδόσεις της στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Το ESG Report έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο VSME της EFRAG και καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία νέα αυτοματοποιημένη παραγωγική μονάδα 8.000 τ.μ. στο Σχηματάρι.

Στον περιβαλλοντικό άξονα, η εταιρεία παρήγαγε 203,6 MWh ενέργειας από φωτοβολταϊκά στις εγκαταστάσεις της σε Σχηματάρι και Καστέλλα, ενώ το 33% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας στο Σχηματάρι καλύφθηκε από ιδιοπαραγόμενη ενέργεια. Παράλληλα, εφαρμόζονται τεχνολογίες ανάκτησης θερμότητας από τους φούρνους παραγωγής και σύστημα ψύξης με βάση το νερό.

Σε επίπεδο εκπομπών, οι συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές (Scope 1 και Scope 2) ανήλθαν σε 3.130,7 τόνους CO₂e.

Η Ευβοϊκή Ζύμη απασχολεί 179 εργαζομένους, εκ των οποίων το 70% με συμβάσεις αορίστου χρόνου, ενώ για το 2025 δεν καταγράφηκαν εργατικά ατυχήματα. Οι αρχικοί μισθοί πλήρους απασχόλησης διαμορφώνονται σε επίπεδο 1,24 φορές υψηλότερο από τον κατώτατο μισθό.

Σε επίπεδο διακυβέρνησης, δεν καταγράφηκαν περιστατικά διαφθοράς ή δωροδοκίας κατά την περίοδο αναφοράς, ενώ η εταιρεία διατηρεί διεθνείς πιστοποιήσεις, μεταξύ των οποίων ISO 22000, BRC, IFS και ISO 14001.

Το ESG Report αποτελεί την πρώτη συστηματική αποτύπωση των επιδόσεων της εταιρείας σε θέματα βιωσιμότητας, θέτοντας μια σαφή βάση αναφοράς και υποστηρίζοντας τη συνεχή ενίσχυση των σχετικών δεικτών τα επόμενα έτη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η «σκοτεινή πλευρά» της πράσινης ενέργειας: Τα κρίσιμα ορυκτά και το τίμημα των ευάλωτων κοινοτήτων
Ειδήσεις

Η «σκοτεινή πλευρά» της πράσινης ενέργειας: Τα κρίσιμα ορυκτά και το τίμημα των ευάλωτων κοινοτήτων

Ρεκόρ στην παραγωγή ΑΠΕ στην ΕΕ το 2025 – Ισχυρή η παρουσία της Ελλάδας
Ειδήσεις

Ρεκόρ στην παραγωγή ΑΠΕ στην ΕΕ το 2025 – Ισχυρή η παρουσία της Ελλάδας

Η ΕΕ θα επενδύσει €11,5 δισ. στη Νότια Αφρική για πράσινη ενέργεια και υποδομές
Ειδήσεις

Η ΕΕ θα επενδύσει €11,5 δισ. στη Νότια Αφρική για πράσινη ενέργεια και υποδομές

Μυτιληναίος: Χάνεται έως και το 25% της πράσινης ενέργειας λόγω ανεπαρκών υποδομών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μυτιληναίος: Χάνεται έως και το 25% της πράσινης ενέργειας λόγω ανεπαρκών υποδομών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:45

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:33

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:18

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:01

O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ