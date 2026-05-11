Ευβοϊκή Ζύμη: Στροφή στην πράσινη ενέργεια

Για πρώτη φορά, η Ευβοϊκή Ζύμη δημοσιεύει το ESG Report για το 2025, παρουσιάζοντας στοιχεία για τις επιδόσεις της στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Το ESG Report έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο VSME της EFRAG και καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία νέα αυτοματοποιημένη παραγωγική μονάδα 8.000 τ.μ. στο Σχηματάρι.

Στον περιβαλλοντικό άξονα, η εταιρεία παρήγαγε 203,6 MWh ενέργειας από φωτοβολταϊκά στις εγκαταστάσεις της σε Σχηματάρι και Καστέλλα, ενώ το 33% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας στο Σχηματάρι καλύφθηκε από ιδιοπαραγόμενη ενέργεια. Παράλληλα, εφαρμόζονται τεχνολογίες ανάκτησης θερμότητας από τους φούρνους παραγωγής και σύστημα ψύξης με βάση το νερό.

Σε επίπεδο εκπομπών, οι συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές (Scope 1 και Scope 2) ανήλθαν σε 3.130,7 τόνους CO₂e.

Η Ευβοϊκή Ζύμη απασχολεί 179 εργαζομένους, εκ των οποίων το 70% με συμβάσεις αορίστου χρόνου, ενώ για το 2025 δεν καταγράφηκαν εργατικά ατυχήματα. Οι αρχικοί μισθοί πλήρους απασχόλησης διαμορφώνονται σε επίπεδο 1,24 φορές υψηλότερο από τον κατώτατο μισθό.

Σε επίπεδο διακυβέρνησης, δεν καταγράφηκαν περιστατικά διαφθοράς ή δωροδοκίας κατά την περίοδο αναφοράς, ενώ η εταιρεία διατηρεί διεθνείς πιστοποιήσεις, μεταξύ των οποίων ISO 22000, BRC, IFS και ISO 14001.

Το ESG Report αποτελεί την πρώτη συστηματική αποτύπωση των επιδόσεων της εταιρείας σε θέματα βιωσιμότητας, θέτοντας μια σαφή βάση αναφοράς και υποστηρίζοντας τη συνεχή ενίσχυση των σχετικών δεικτών τα επόμενα έτη.