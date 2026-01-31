Ρεκόρ στην παραγωγή ΑΠΕ στην ΕΕ το 2025 – Ισχυρή η παρουσία της Ελλάδας

Το 2025 καταγράφηκαν διαδοχικά ιστορικά υψηλά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ελλάδα να έχει ουσιαστική συμβολή και να συγκαταλέγεται στις χώρες με τις κορυφαίες επιδόσεις στον τομέα αυτό.

Όπως προκύπτει από την έκθεση European Electricity Review 2026 του ενεργειακού οργανισμού Ember, για πρώτη φορά η ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα στην ΕΕ ξεπέρασε εκείνη που προήλθε από ορυκτά καύσιμα, δηλαδή τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Το ορόσημο αυτό επιτεύχθηκε παρά το γεγονός ότι η χρήση φυσικού αερίου αυξήθηκε.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα σημείωσε νέο ιστορικό χαμηλό στη χρήση άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ κατέλαβε την τρίτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών ως προς το ποσοστό συμμετοχής των φωτοβολταϊκών στο ενεργειακό της μείγμα.

Αναλυτικότερα:

- Το 2025, η αιολική ενέργεια κάλυψε το 16,9% και η ηλιακή το 13,2% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ, με το συνδυασμένο τους ποσοστό να φθάνει το 30%, ξεπερνώντας οριακά το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων, το οποίο διαμορφώθηκε στο 29%. Συνολικά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών, παρήγαγαν το 48% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης.

- Η παραγωγή από φωτοβολταϊκά κατέγραψε νέο ρεκόρ, αγγίζοντας τις 369 τεραβατώρες, με ετήσια αύξηση άνω του 20% για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Έτσι, η ηλιακή ενέργεια έφθασε να καλύπτει το 13% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Σύμφωνα με την έκθεση, η αύξηση αυτή παρατηρήθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη, ενώ σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες, η ηλιακή ενέργεια αντιπροσώπευσε πάνω από το 20% της ηλεκτροπαραγωγής.

- Κατά τη διάρκεια του 2025, κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψε άνοδο στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας σε σχέση με το 2024. Το συνολικό μερίδιο της ηλιακής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή της ΕΕ ξεπέρασε για πρώτη φορά το 13%, με την Ελλάδα να κατατάσσεται τρίτη μεταξύ των 27 κρατών-μελών ως προς τη συμμετοχή των φωτοβολταϊκών στο ενεργειακό της ισοζύγιο, πίσω από την Ουγγαρία και την Κύπρο και μπροστά από την Ισπανία και την Ολλανδία.

- Αντίθετα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου περιορίστηκε στο 9,2%, όσο και στην Ελλάδα, όπου μειώθηκε στο 5%. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αν ληφθεί υπόψη ότι πριν από μία δεκαετία ο άνθρακας κάλυπτε περίπου το 25% της ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ. Σημειώνεται επίσης ότι 19 κράτη-μέλη έχουν πλέον μηδενική ή μικρότερη του 5% συμμετοχή άνθρακα στο ενεργειακό τους μείγμα. Η Ιρλανδία διέκοψε πλήρως τη χρήση άνθρακα τον Ιούνιο του 2025, ενώ η Φινλανδία τον Απρίλιο του ίδιου έτους ουσιαστικά κατήργησε τον άνθρακα, αρκετά νωρίτερα από τον αρχικό στόχο απανθρακοποίησης που είχε θέσει για τα μέσα του 2029.

- Παράλληλα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 8% σε σύγκριση με το 2024, κυρίως εξαιτίας της μειωμένης συνεισφοράς των υδροηλεκτρικών μονάδων. Ως αποτέλεσμα, οι δαπάνες της ΕΕ για εισαγωγές φυσικού αερίου στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν στα 32 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 16% σε ετήσια βάση. Οι έντονες διακυμάνσεις των τιμών κατά τις ώρες υψηλής ζήτησης φυσικού αερίου συνέβαλαν επίσης στην άνοδο των χονδρικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε 21 χώρες της Ένωσης το 2025.