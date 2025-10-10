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Η ΕΕ θα επενδύσει €11,5 δισ. στη Νότια Αφρική για πράσινη ενέργεια και υποδομές
Ειδήσεις
12:33 - 10 Οκτ 2025

Η ΕΕ θα επενδύσει €11,5 δισ. στη Νότια Αφρική για πράσινη ενέργεια και υποδομές

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να επενδύσει 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ στη Νότια Αφρική σε έργα καθαρής ενέργειας, υποδομών και φαρμακευτικών προϊόντων.

Μεγάλο μέρος αυτής της επένδυσης αποσκοπεί στην επιτάχυνση της μετάβασης της Νότιας Αφρικής προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω νέων δυνατοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αναβαθμίσεων του δικτύου, αποθήκευσης ενέργειας και πράσινου υδρογόνου.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Αφρικής επιδιώκει να προσελκύσει επενδύσεις για να ενισχύσει την ανάκαμψη της επιβραδυνόμενης ανάπτυξης και να μειώσει την υψηλή ανεργία, ενώ οι δασμοί των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν, επίσης, επιφέρει πλήγμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αξιωματούχοι της Νότιας Αφρικής προσπαθούν να πείσουν την κυβέρνηση Τραμπ να χαμηλώσει το δασμό 30% που έχει επιβληθεί στη χώρα.

Η δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε το «Έργο Πράσινης Αμμωνίας Coega», το οποίο αποσκοπεί να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για πράσινη αμμωνία στη γεωργία, τη χημική βιομηχανία και την εξόρυξη, καθώς και να ενισχύσει την παραγωγή εμβολίων και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων στη Νότια Αφρική για ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεσμεύτηκε για επενδύσεις ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το Μάρτιο κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στη Νότια Αφρική, χωρίς να είναι σαφές εάν η τελευταία δέσμευση περιλαμβάνει αυτά τα ποσά ή αποτελεί πρόσθετη επένδυση.

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