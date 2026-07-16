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ο Νίκος Πιλαβάς και ο Νικήτας Ασπιώτης
ο Νίκος Πιλαβάς και ο Νικήτας Ασπιώτης
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09:22 - 16 Ιουλ 2026

ΕΖΑ: Xτίζει νέο χαρτοφυλάκιο ποτών - Ούζο, τσίπουρο, premium brands και non-alcoholic

Γιώργος Αλεξάκης
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Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων, η ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά HoReCa και η αξιοποίηση των παραγωγικών της δυνατοτήτων αποτελούν τους βασικούς άξονες του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της ΕΖΑ. Ουσιαστικά, η εταιρεία επιχειρεί να εξελιχθεί από μια αμιγώς ζυθοποιία σε έναν ευρύτερο προμηθευτή ποτών για την εστίαση, προσθέτοντας νέες κατηγορίες, εμπορικές συνεργασίες και brands. 

Συμμαχία με την Pilavas για ούζο και τσίπουρο

Πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η εμπορική συνεργασία με την ποτοποιία Pilavas. Η ΕΖΑ αναλαμβάνει την αποκλειστική εμπορία και διανομή των προϊόντων ούζου και τσίπουρου της εταιρείας στην ελληνική αγορά HoReCa, διευρύνοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιό της πέρα από την μπύρα.

Όπως ανέφερε, μάλιστα σε δημοσιογραφική παρουσίαση, το απόγευμα της Τετάρτης 16/7, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΖΑ, Νικήτας Ασπιώτης, η συνεργασία αφορά στην παρούσα φάση αποκλειστικά την οργανωμένη εστίαση, ενώ η επέκτασή της σε άλλα κανάλια θα αξιολογηθεί ανάλογα με την ανταπόκριση της αγοράς.

Από την πλευρά της, η Pilavas, ποντάρει στη συνεργασία,για την ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά κι όχι μόνο. Άλλωστε, ως μία από τις πλέον εξαγωγικές ελληνικές ποτοποιίες, υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει νέο logistics center 3.000 τ.μ. και επέκταση του αποστακτηρίου της στην Αχαΐα, ώστε να στηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη των πωλήσεων.

Νέα brands και διεύρυνση του portfolio

Παράλληλα, η ΕΖΑ συνεχίζει να εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με νέα προϊόντα. Στο portfolio της έχει ήδη ενταχθεί η πρώτη ισπανική μπύρα San Miguel, ενώ πέρυσι τον Αύγουστο απέκτησε το εμπορικό σήμα και τη συνταγή της κρητικής μπίρας Cretan Kings, από τον Κωστή Τζομπανάκη., που τρέχει σήμερα την εμβληματική μπράντα κρητικών τυριών “Αμάρι”.

Η παραγωγή πραγματοποιείται πλέον στις εγκαταστάσεις της ΕΖΑ, με τη διάθεση να έχει ξεκινήσει τόσο στην αγορά της εστίασης όσο και στο οργανωμένο λιανεμπόριο, αρχικά στην Κρήτη, με τη διοίκηση να κάνει λόγο για ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση.

Νέες κατηγορίες

Την ίδια ώρα η εταιρεία εξετάζει την είσοδό της στην κατηγορία των hot beverages, ενώ διερευνά συνεργασίες για παραγωγή μη αλκοολούχων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, συμμετέχοντας και στη διεθνή έκθεση PLMA 2026.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την παραγωγή προϊόντων που δεν επηρεάζονται από την εποχικότητα της αγοράς της μπύρας, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών γραμμών σε όλη τη διάρκεια του έτους.

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Ισχυρή ανάπτυξη στις μπύρες χωρίς αλκοόλ

Έναν ακόμη βασικό πυλώνα ανάπτυξης αποτελεί η κατηγορία της μπύρας χωρίς αλκοόλ. Η ΕΖΑ, έχοντας επενδύσει στην τεχνολογία κλασματικής απόσταξης για την παραγωγή μπύρας 0,0%, αναπτύσσει νέα προϊόντα και συνεργασίες τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αναπτύσσεται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς της τάξης του 20%. ‘Ομως., οι πωλήσεις της ΕΖΑ στις μπύρες χωρίς αλκοόλ αυξήθηκαν κατά 65% το 2025, ενώ στο τρέχον έτος η ανάπτυξη υπερβαίνει το 110%, σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της αγοράς.

Βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων

Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών στα 25,7 εκατ. ευρώ από 28,7 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται στην αποχώρηση από την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, η εταιρεία βελτίωσε την ποιότητα της κερδοφορίας της.

Το μικτό περιθώριο αυξήθηκε στο 49,9%, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 2,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν κατά 54% σε σχέση με το 2024. Στη χρηματοοικονομική ενίσχυση συνέβαλαν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7 εκατ. ευρώ και η αναχρηματοδότηση του δανεισμού, που ενίσχυσε το κεφάλαιο κίνησης κατά επιπλέον 5 εκατ. ευρώ.

Θετική εικόνα και το 2026

Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη και για το 2026. Στο πρώτο εξάμηνο οι πωλήσεις στην αγορά HoReCa αυξάνονται με ρυθμό περίπου 15%, ενώ και το οργανωμένο λιανεμπόριο καταγράφει διψήφια ανάπτυξη.

Αναφορικά με τα σενάρια εισόδου νέου επενδυτή, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΖΑ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια σχετική εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι εφόσον υπήρχε, θα ήταν σε γνώση της διοίκησης.

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