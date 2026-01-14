ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελληνικά Οινοποιεία: Στρατηγική συμφωνία με τον αγροτικό συνεταιρισμό « Η Δήμητρα»
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17:06 - 14 Ιαν 2026

Ελληνικά Οινοποιεία: Στρατηγική συμφωνία με τον αγροτικό συνεταιρισμό « Η Δήμητρα»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος Ελληνικά Οινοποιεία με βάση ανακοίνωση δημοσιοποίησε την έναρξη μίας ιδιαίτερα σημαντικής, όπως αναφέρει, εμπορικής συμφωνίας που αφορά στην αποκλειστική διάθεση των προϊόντων του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η Δήμητρα», με έναρξη συνεργασίας την 1/1/2026.

Όπως τονίζεται λοιπόν στη σχετική ανακοίνωση : « Η συμφωνία αυτή με διάρκεια 12ετίας, δεν αποτελεί απλώς μία εμπορική πράξη αλλά συνιστά μια στρατηγική συμμαχία με ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας τη συνάντηση ενός ιστορικού συνεταιριστικού σχήματος με μία σύγχρονη, οργανωμένη ιδιωτική πρωτοβουλία, με κοινό όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής».

Όπως δήλωσε ο κ. Ηλίας Γεωργιάδης, CEO των Ελληνικών Οινοποιείων: «Η συνεργασία μας με τον Συνεταιρισμό είναι μία στρατηγική επιλογή. Ενώνουμε ιστορία και ποιότητα με σύγχρονη επιχειρηματική οργάνωση, με στόχο να ενισχύσουμε ουσιαστικά την ελληνική παραγωγή και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία».

Με βάση την ανακοίνωση :

Ιστορικό και ποιοτικό αποτύπωμα

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Η Δήμητρα» ιδρύθηκε το 1918 από Έλληνες πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Αγχίαλο, μια περιοχή με βαθιές ιστορικές ρίζες (Πυρασός – Φθιώτιδες Θήβες). Αποτελεί έναν από τους παλαιότερους και ιστορικότερους συνεταιρισμούς της χώρας, γεννημένος στην απαρχή του ελληνικού συνεταιριστικού κινήματος.

Με κομβική γεωγραφική θέση στη θεσσαλική γη και πρόσβαση σε ποιοτικό, ανταγωνιστικό σταφύλι, ο Συνεταιρισμός παράγει εδώ και δεκαετίες οίνους και αποστάγματα υψηλής ποιότητας. Ναυαρχίδα της παραγωγής αποτελεί το Θεσσαλικό Τσίπουρο, ονομασία που καθορίζει την κατηγορία των θεσσαλικών αποσταγμάτων, με αυθεντική τυπικότητα και παραδοσιακές συνταγές από στέμφυλα της περιοχής. Το χαρτοφυλάκιο συμπληρώνουν αναγνωρίσιμα brandsόπως ΑΝΕΜΕΛΟ, ΦΙΛΥΡΑ, ΡΕΤΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ και άλλα.

Στο τιμόνι του Συνεταιρισμού επί 36 χρόνια, ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κίτσιος σημείωσε σχετικά: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη διαδρομή, στους ανθρώπους και στο μέλλον του Συνεταιρισμού μας. Διασφαλίζει σταθερότητα, συνέχεια και προοπτική ανάπτυξης για τη “Δήμητρα” και τους αμπελουργούς της Νέας Αγχιάλου».

Η στρατηγική του Ομίλου Ελληνικά Οινοποιεία

Τα Ελληνικά Οινοποιεία έχουν ως ξεκάθαρη αποστολή την ανάδειξη του ελληνικού κρασιού και αποστάγματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η νέα συνεργασία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της στήριξης του συνεταιριστικού μοντέλου και της σύνδεσης ελληνικής επιχειρηματικότητας και παράδοσης, με επίκεντρο τον καταναλωτή.

Στρατηγικό αποτύπωμα και προοπτικές

Στόχος της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων του Συνεταιρισμού, σε συνέργεια με την εμπορική δραστηριότητα και το χαρτοφυλάκιο των Ελληνικών Οινοποιείων (Boutari, Semeli, Scalarea, Noctera, IOΛΗ) καθώς και η βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας μέσω γεωγραφικών και οργανωτικών συνεργιών.

Με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών του Συνεταιρισμού θα ενισχυθεί σημαντικά εντός της επόμενης τριετίας.

Η συμφωνία φιλοδοξεί να αποτελέσει παράδειγμα σύγχρονης, υγιούς συνεργασίας μεταξύ συνεταιρισμού και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με κοινή αναφορά την ελληνική γη, την ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κικίλιας: Η ασφάλεια των πληρωμάτων και των συνανθρώπων μας πάνω απ’ όλα
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ασφάλεια των πληρωμάτων και των συνανθρώπων μας πάνω απ’ όλα

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέα brand καμπάνια «Όλα &amp; κάτι παραπάνω»
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέα brand καμπάνια «Όλα & κάτι παραπάνω»

Ανδρουλάκης: Μέτρα και κυρώσεις κατά του καθεστώτος του Ιράν που δολοφονεί τους πολίτες του
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Μέτρα και κυρώσεις κατά του καθεστώτος του Ιράν που δολοφονεί τους πολίτες του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΖΑ: Xτίζει νέο χαρτοφυλάκιο ποτών - Ούζο, τσίπουρο, premium brands και non-alcoholic
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΕΖΑ: Xτίζει νέο χαρτοφυλάκιο ποτών - Ούζο, τσίπουρο, premium brands και non-alcoholic

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Εργασιακά

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

«Άλμα» του Εμμανουήλ Καραλή στις επενδύσεις - Στο μετοχικό σχήμα της Ελληνικά Οινοποιεία
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

«Άλμα» του Εμμανουήλ Καραλή στις επενδύσεις - Στο μετοχικό σχήμα της Ελληνικά Οινοποιεία

Ελληνικά Οινοποιεία: Εκτελεστικός Πρόεδρος ο Γρηγόρης Σκλήκας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Ελληνικά Οινοποιεία: Εκτελεστικός Πρόεδρος ο Γρηγόρης Σκλήκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:10

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 16:04

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:02

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:55

Ιταλία: Η Μελόνι διατηρεί την πρωτιά, πιέζεται η Λέγκα – Άνοδος του νέου ακροδεξιού κόμματος Βανάτσι

Πολιτική
27/07/2026 - 15:51

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/07/2026 - 15:50

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 15:38

Ford Ranger: Η δύναμη της επιλογής – Ντίζελ ή PHEV;

Πολιτική
27/07/2026 - 15:37

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:34

Reuters: Μειώθηκε η ναυτιλιακή κίνηση σε Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των Χούθι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ