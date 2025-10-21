ΕΖΑ: Εξαγοράζει την μπύρα CRETAN KINGS

Με ρίζες από το Ρέθυμνο, η CRETAN KINGS είναι μια μπύρα που μεταφέρει τον χαρακτήρα και την ψυχή της Κρήτης, το μεγαλείο, τη γαστρονομική κουλτούρα και τη φιλοξενία της.

H Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) με βάση ανακοίνωση προχωρά σε μια κίνηση – ορόσημο για την ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του σήματος CRETAN KINGS. Πρόκειτα ι για μια στρατηγική επένδυση που ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ζυθοποιία με πλήρες, διαφοροποιημένο και ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

H CRETAN KINGS είναι μια premi um pilsner με 5% αλκοόλ, που ξεχωρίζει για την αργή ζύμωση, η οποία αναδεικνύει το πλούσιο άρωμα και την καθαρή, δροσιστική γεύση της. Ευκολόπιοτη και ισορροπημένη, θα διατίθεται σε φιάλη 500ml, φιάλη 330ml, κουτί 330ml και βαρέλι 30lt, καλύπτοντας όλες τις περιστάσεις κατανάλωσης. Με ρίζες από τοΡέθυμνο, η CRETAN KINGS είναι μια μπύρα που μεταφέρει τον χαρακτήρα και την ψυχή της Κρήτης, το μεγαλείο, τη γαστρονομική κουλτούρα και τη φιλοξενία της. Μέσα από την ισχυρή της ταυτότητα, παντρεύει την παράδοση με τη σύγχρονη ζυθοποιία, αφηγούμενη τηνιστορ ία του τόπου και της αυθεντικότητας.

O Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΖΑ, Νικήτας Ασπιώτης, δήλωσε: «Η απόκτηση της CRETAN KINGS είναι μια στρατηγική επιλογή με ουσίακαι αξία. Εντάσσουμε στην οικογένεια της ΕΖΑ μια μπύρα με ισχυρή ταυτότητα και αυθεντικότητα, που συνδέεται με την πλούσια παράδοση και τη φιλοξενία της Κρήτης. Με αυτήν την κίνηση ενισχύουμε την παρουσία μας στην ελληνική αγορά, διαφοροποιούμε το προϊοντικό μας μείγμα και επιβεβαιώνουμε τη θέση μας, ως μια ζυθοποιία με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων . Στην ΕΖΑ θέλουμε να δίνουμε στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές σε premium προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και τοπικό χαρακτήρα. Η ΕΖΑ προχωρά με συνέπεια στην υλοποίηση της στρατηγικής της, εστιάζοντας σε επενδύσεις που δημιουργούν αξία τόσο για την εταιρεία και τους συνεργάτες μας, όσο και για την ελληνική ζυθοποιία συνολικά».