ΕΖΑ: Εξαγοράζει την μπύρα CRETAN KINGS

H Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) με βάση ανακοίνωση προχωρά σε μια κίνηση – ορόσημο για την ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του σήματος CRETAN KINGS. Πρόκειτα
H CRETAN KINGS είναι μια premi
O Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΖΑ, Νικήτας Ασπιώτης, δήλωσε: «Η απόκτηση της CRETAN KINGS είναι μια στρατηγική επιλογή με ουσίακαι αξία. Εντάσσουμε στην οικογένεια της ΕΖΑ μια μπύρα με ισχυρή ταυτότητα και αυθεντικότητα, που συνδέεται με την πλούσια παράδοση και τη φιλοξενία της Κρήτης. Με αυτήν την κίνηση ενισχύουμε την παρουσία μας στην ελληνική αγορά, διαφοροποιούμε το προϊοντικό μας μείγμα και επιβεβαιώνουμε τη θέση μας, ως μια ζυθοποιία με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων . Στην ΕΖΑ θέλουμε να δίνουμε στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές σε premium προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και τοπικό χαρακτήρα. Η ΕΖΑ προχωρά με συνέπεια στην υλοποίηση της στρατηγικής της, εστιάζοντας σε επενδύσεις που δημιουργούν αξία τόσο για την εταιρεία και τους συνεργάτες μας, όσο και για την ελληνική ζυθοποιία συνολικά».