Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ): Δυναμική στροφή στο «0.0» και διεύρυνση χαρτοφυλακίου

Με θετικό απολογισμό έκλεισε το 2025 για την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ), σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από έντονες πιέσεις για τον κλάδο της μπύρας και των ποτών, ένεκα των όσων καταγράφονται στην εστίαση. Όπως ανέφερε, πάντως, στο περιθώριο της HORECA 2026, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Νικήτας Ασπιώτης, η αγορά δοκιμάστηκε, όμως η ΕΖΑ αξιοποίησε τη συγκυρία επενδύοντας στρατηγικά σε κατηγορίες με ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική.

Σε καθεστώς «μικρής ζυθοποιίας»

Σημειώνεται ότι η ΕΖΑ παρά τη μεγάλη της παραγωγική δυναότητα έχει ενταχθεί σε καθεστώς μικρής ζυθοποιίας (παραγωγή έως 200.000 εκατόλιτρα ετησίως) κάτι που μειώνει την απαιτούμενη φορολογία σε ΕΦΚ και φέρνει χρηματοικονομική ευελιξία. Βέβαια επιφέρει εστίαση στην αγορά της εστίασης που έχει και μεγαλύτερα περιθώρια κερδοφορίας.

Σημειώνεται ότι στη χρήση 2024 η ΕΖΑ εμφάνισε σημαντική αύξηση του EBITDA κατά 57%, το οποίο ανήλθε σε 2,8 εκατ. ευρώ, καθώς και ενίσχυση του μικτού περιθωρίου στο 42% από 35% το 2023. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 28,7 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι 31,5 εκατ. ευρώ το 2023, καθώς βάσει της νέας στρατηγικής ο ετήσιος παραγόμενος όγκος περιορίστηκε στις 200 χιλιάδες HL, με στόχο την επικέντρωση σε πωλήσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Για φέτος αναμένεται με βάση το πλάνο η επίτευξη κερδοφορίας.

Το «στοίχημα» των μη αλκοολούχων

Πάντως, όπως ανέφερε ο κ. Ασπιώτης, το 2025 αποτέλεσε έτος-καμπή για την κατηγορία της μπύρας χωρίς αλκοόλ, για το οποίο όμως η ΕΖΑ είχε ετοιμαστεί, με νέες μπράντες και στοχεύσεις σε εμπορικά πεδία με κερφορορία. Έτσι, την ώρα που η συνολική αγορά υποχωρούσε με μονοψήφια ποσοστά, η ΕΖΑ επενδύοντας στην προώθηση νέων προϊόντων αλλά και στην κατηγορία του 0% έδειξε αντοχές και έκλεισε θετικά. Μάλιστα, κατέγραψε εντυπωσιακή ανάπτυξη +60% στα μη αλκοολούχα προϊόντα, υπερβαίνοντας σημαντικά τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου (+25%).

Συνολικά, το μερίδιο των μη αλκοολούχων στον συνολικό τζίρο της εταιρείας αναμένεται να φτάσει το 2026, το 6%, από 4% το 2025, στοιχείο που δείχνει ότι η κατηγορία «0.0» δεν αποτελεί πλέον συμπληρωματική επιλογή, αλλά βασικό πυλώνα στρατηγικής.

Σε επίπεδο αγοράς, το μερίδιο των μη αλκοολούχων έφτασε το 2% το 2025, με εκτιμήσεις ότι θα διπλασιαστεί στο 4% το 2026 — ένδειξη της ταχύτητας με την οποία μεταβάλλονται οι καταναλωτικές συνήθειες.

Παραγωγική δυναότητα

Καθοριστικό ρόλο στη διαφοροποίηση της ΕΖΑ διαδραματίζει η τεχνολογία κλασματικής απόσταξης, που επιτρέπει την αφαίρεση του αλκοόλ χωρίς απώλεια αρωματικού και γευστικού χαρακτήρα. Έτσι, η εταιρεία ανταποκρίνεται στη στροφή των καταναλωτών προς πιο ισορροπημένες επιλογές, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Οι διεθνείς τάσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένεκα των νέων διατροφικών συνηθειών αλλά και την "ενοχοποίηση" του αλκοόλ, η αγορά Non-Alcoholic Beer (NAB) βρίσκεται στη δυναμικότερη φάση της ιστορίας της. Το 2025 η παγκόσμια αξία της εκτιμάται μεταξύ 23,8 και 24 δισ. δολαρίων, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 8%-10%, σημαντικά υψηλότερο από τη συνολική αγορά ζύθου.

Οι προβλέψεις θέλουν την αγορά να ξεπερνά τα 38 δισ. δολάρια έως το 2030, επιβεβαιώνοντας ότι η κατηγορία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα τόσο για τους διεθνείς ομίλους όσο και για ανεξάρτητες ζυθοποιίες.

Δυναμική παρουσία στη HORECA 2026

Στο μεταξύ, στη HORECA 2026, η ΕΖΑ παρουσίασε ένα διευρυμένο και σαφώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επαγγελματικής εστίασης. Το περίπτερο της εταιρείας, όπως ανέφερε η διοίκσή της, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για επαγγελματίες από όλη τη χώρα, με έντονη επισκεψιμότητα και ουσιαστικές B2B επαφές.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι βασικές μάρκες ΕΖΑ και PILS HELLAS, οι ODYSSEY, η ΠΕΙΡΑΪΚΗ, η Mexican Style Lager A TODA MADRE, καθώς και οι διεθνείς premium ετικέτες MAHOU, MENABREA και GULDEN DRAAK.

Ιδιαίτερη απήχηση είχαν οι νέες προτάσεις SAN MIGUEL και CRETAN KINGS, που συγκέντρωσαν θετικά σχόλια για τον χαρακτήρα και τη δυνατότητα ένταξης σε διαφορετικά μοντέλα εστίασης.

Η εμπειρία στο περίπτερο ξεπέρασε την απλή παρουσίαση προϊόντων, με γευστικές δοκιμές, διαδραστικές ενέργειες και θεματικά σεμινάρια. Ξεχώρισε η παρουσία του sommelier Χρήστου Θεοδωρόπουλου, ο οποίος μέσα από εξειδικευμένα pairing tips ανέδειξε τον γαστρονομικό ρόλο της μπύρας στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Παράλληλα, στο stand της MAHOU SAN MIGUEL πραγματοποιήθηκε το Maestria Tips Seminar, με πρακτική παρουσίαση τεχνικών σερβιρίσματος.

Χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΖΑ, Νικήτας Ασπιώτης, δήλωσε ότι:

«Η HO.RE.CA. αποτελεί για εμάς ζωντανό δείκτη των εξελίξεων της αγοράς. Η στρατηγική μας — επένδυση στην ποιότητα, στη διαφοροποίηση και στην καινοτομία — ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών. Στην κατηγορία της μπύρας χωρίς αλκοόλ επενδύουμε σε προηγμένη τεχνολογία κλασματικής απόσταξης ώστε να διασφαλίζουμε αυθεντική γεύση και σταθερή ποιότητα. Παράλληλα, διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιό μας με στρατηγικά brands και ενισχύουμε τη διεθνή μας διασύνδεση. Πιστεύουμε ότι το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας στηρίζεται στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και — πάνω απ’ όλα — στους ανθρώπους της».

Η εταιρεία με μια ματιά

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη ελληνική ζυθοποιία. Διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα 80 εκατ. λίτρων και πανελλαδικό δίκτυο διανομής, απασχολώντας περισσότερους από 130 εργαζόμενους.

Την περίοδο 2013–2024 υλοποίησε επενδύσεις ύψους 33,2 εκατ. ευρώ, εγκαθιστώντας δύο νέες γραμμές παραγωγής στο εργοστάσιο της Αταλάντης, ενισχύοντας την ευελιξία και την ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της, με παράλληλη εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.