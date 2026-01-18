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Αγαπηδάκη: Το ούζο και το τσίπουρο δεν θεραπεύουν τη γρίπη
Ειδήσεις
12:22 - 18 Ιαν 2026

Αγαπηδάκη: Το ούζο και το τσίπουρο δεν θεραπεύουν τη γρίπη

Reporter.gr Newsroom
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Η έξαρση της γρίπης τις τελευταίες εβδομάδες συνοδεύεται, για ακόμη μία φορά, από τη διακίνηση παραπλανητικών πληροφοριών γύρω από υποτιθέμενες «σπιτικές θεραπείες» που δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρεμβαίνει για να ξεκαθαρίσει τι ισχύει και τι όχι, τονίζοντας ότι το αλκοόλ δεν αποτελεί φάρμακο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή.

Επισημαίνει ότι όταν είμαστε άρρωστοι με γρίπη πρέπει να συμβουλευόμαστε το γιατρό μας και να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του. Τονίζει ότι καλό είναι να καταναλώνουμε αλκοόλ με μέτρο, καθώς οι έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση αλκοόλ και ειδικά σε μεγάλες ποσότητες συνδέεται με προβλήματα υγείας.

Η ανάρτηση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας

Η έρευνα έχει δείξει ότι η συστηματική κατανάλωση αλκοόλ και ειδικά σε μεγάλες ποσότητες, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νοσημάτων όπως τα καρδιαγγειακά και ο καρκίνος.

Το αλκοόλ (και το τσίπουρο και το ούζο και κάθε άλλο απόσταγμα-αλκοόλ είναι) δεν είναι φάρμακο και δε μπορεί να υποκαταστήσει ούτε το Tamiflu ούτε τη φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή που συστήνει ο ιατρός.

Συμβουλευόμαστε τον ιατρό μας όταν είμαστε άρρωστοι με γρίπη και καλό είναι να καταναλώνουμε αλκοόλ με μέτρο.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/01/2026 - 13:43
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