IRIS Payments: Άλμα στις συναλλαγές - 7 στις 10 άμεσες πληρωμές στην Ελλάδα το 2025

Ισχυρή διείσδυση στις άμεσες πληρωμές στην Ελλάδα καταγράφει το IRIS Payments, καθώς περίπου 7 στις 10 άμεσες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν μέσω της υπηρεσίας το 2025, σύμφωνα με το νέο κοινό whitepaper της ΔΙΑΣ και της Capgemini Invent με τίτλο «Scaling Account-Based Payments in Europe: The IRIS Case - An Account-Based Payment Success Story».

Συνολικά, μέσω IRIS Payments πραγματοποιήθηκαν το 2025 περίπου 126,4 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ενδοτραπεζικών συναλλαγών (on-us).

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση των διατραπεζικών συναλλαγών, οι οποίες από 1,6 εκατ. το 2020 ανήλθαν σε 95,4 εκατ. το 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 60 φορές μέσα σε μία πενταετία. Με βάση τα στοιχεία της μελέτης, το IRIS Payments αντιπροσώπευσε περίπου το 70% του συνολικού όγκου των άμεσων πληρωμών στην Ελλάδα.

Από την τεχνική υποδομή στην καθημερινή χρήση

Το whitepaper αποτυπώνει τη δεκαετή πορεία του IRIS Payments, από την έναρξη λειτουργίας του το 2016 έως τη μετατροπή του σε καθημερινό μέσο πληρωμών για εκατομμύρια πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η ύπαρξη της τεχνολογικής υποδομής αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι από μόνη της επαρκή, προϋπόθεση για τη μαζική υιοθέτηση μιας υπηρεσίας άμεσων πληρωμών.

Το IRIS Payments ξεκίνησε το 2016 ως υπηρεσία άμεσων πληρωμών από λογαριασμό σε λογαριασμό και ενσωματώθηκε με διαφορετικές εμπορικές ονομασίες στα ψηφιακά κανάλια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, μέσω της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ.

Το 2021 η αλλαγή στρατηγικής

Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη του IRIS αποτέλεσε το 2021, όταν η νέα διοίκηση της ΔΙΑΣ έθεσε ως προτεραιότητα την ευρεία εμπορική ανάπτυξη της υπηρεσίας, μετατοπίζοντας το βάρος από την απλή τεχνική διαθεσιμότητα στην καθημερινή χρήση.

Στο πλαίσιο αυτό καθιερώθηκε η ενιαία ταυτότητα IRIS Payments, με έμφαση στην ευκολία χρήσης, στην εξωστρέφεια και στη διεύρυνση της συμμετοχής τραπεζών. Παράλληλα, θεσπίστηκαν μηδενικές προμήθειες για τους ιδιώτες και ενισχύθηκε η παρουσία της υπηρεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υιοθέτηση του IRIS επιταχύνθηκε συνολικά σε όλες τις επιμέρους υπηρεσίες.

Οι χρήστες του IRIS P2P (Person to Person) αυξήθηκαν από περίπου 500.000 στις αρχές του 2020 σε 4,27 εκατ. στο τέλος του 2025, ενώ πλέον ανέρχονται σε 4,75 εκατ.

Αντίστοιχα, το IRIS P2Pro (Person to Professional) προσεγγίζει τους 600.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες.

IRIS Commerce: 12,4 εκατ. συναλλαγές το 2025

Σημαντική είναι και η ανάπτυξη του IRIS Commerce, που αφορά πληρωμές σε ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν μέσω της υπηρεσίας 12,4 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας περίπου 4,76 δισ. ευρώ.

Η δυνατότητα αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS Commerce παρέχεται πλέον σε περίπου 1,2 εκατ. POS και 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ Α.Ε., Σταυρούλα Καμπουρίδου, σημειώνει ότι στόχος που τέθηκε το 2021 ήταν η μετατροπή του IRIS από μια τεχνικά διαθέσιμη διατραπεζική υπηρεσία σε ένα καθημερινό εργαλείο πληρωμών.

Όπως αναφέρει, η υπηρεσία χρησιμοποιείται πλέον από εκατομμύρια πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με τη φράση «στείλ' τα μου με IRIS» να έχει ενταχθεί στην καθημερινή γλώσσα.

Σύμφωνα με την ίδια, η εξέλιξη αυτή βασίστηκε στη στρατηγική της ΔΙΑΣ, στις επενδύσεις σε υποδομές και προϊόντα, αλλά και στη συνεργασία με τις τράπεζες, την Πολιτεία και το ευρύτερο οικοσύστημα πληρωμών.

Ως επόμενο στόχο έθεσε τη μετατροπή της καθολικής διαθεσιμότητας της υπηρεσίας σε ενεργή προτίμηση των καταναλωτών, τόσο στις ηλεκτρονικές όσο και στις φυσικές συναλλαγές, καθώς και την αξιοποίηση της ελληνικής εμπειρίας για την ανάπτυξη των διασυνοριακών άμεσων πληρωμών στην Ευρώπη.

Από την Ελλάδα στην Ευρώπη μέσω EuroPA

Η ευρωπαϊκή διάσταση του IRIS Payments έχει ήδη περάσει από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή.

Από τις 30 Ιουνίου 2026, το IRIS P2P, μέσω της συμμετοχής του στο EuroPA (European Payments Alliance), επιτρέπει διασυνοριακές άμεσες πληρωμές με τη χρήση αριθμού κινητού τηλεφώνου μεταξύ των συμμετεχουσών υπηρεσιών σε Ελλάδα, Πορτογαλία με το MB WAY, Ιταλία με το BANCOMAT Pay, καθώς και Ισπανία και Ανδόρα μέσω του Bizum.

Η πρώτη φάση της διασύνδεσης αφορά περισσότερους από 57 εκατ. χρήστες, μεταφέροντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο το μοντέλο των άμεσων πληρωμών που έχει ήδη καθιερωθεί στις επιμέρους εθνικές αγορές.

Το μοντέλο του EuroPA βασίζεται στη διασύνδεση υφιστάμενων εθνικών λύσεων και όχι στην αντικατάστασή τους. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η οικεία εμπειρία των χρηστών και τα εθνικά μοντέλα πληρωμών, ενώ παράλληλα ενισχύονται ο ανταγωνισμός, η καινοτομία και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στον τομέα των πληρωμών.

Το επόμενο στοίχημα για το IRIS

Σύμφωνα με το whitepaper, η επόμενη φάση για το IRIS Payments αφορά τη μετάβαση από την ευρεία διαθεσιμότητα στην ενεργή προτίμηση των καταναλωτών, ιδιαίτερα στις συναλλαγές σε φυσικά σημεία πώλησης.

Η απλοποίηση της διαδικασίας στο ταμείο, η μεγαλύτερη ομοιομορφία μεταξύ των τραπεζικών εφαρμογών και η σαφέστερη προβολή της επιλογής IRIS Payments, σε συνδυασμό με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τη χρήση του IRIS Commerce.

Για τις επιχειρήσεις, η χρήση άμεσων πληρωμών συνδέεται με χαμηλότερο κόστος, άμεση επεξεργασία των συναλλαγών και ταχύτερη πρόσβαση στη ρευστότητα.

Για τους καταναλωτές, ζητούμενο παραμένει η δημιουργία μιας ακόμη απλούστερης, συνεπούς και ορατής εμπειρίας πληρωμών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η λειτουργία του EuroPA δημιουργεί τη βάση για τη σταδιακή διεύρυνση των διασυνοριακών άμεσων πληρωμών μέσω της διασύνδεσης εθνικών υπηρεσιών, με στόχο τη διευκόλυνση εκατομμυρίων πολιτών και επιχειρήσεων.