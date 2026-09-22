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Μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν ενόψει ΟΗΕ: Τερματίστε τον πόλεμο
Ειδήσεις
17:13 - 22 Σεπ 2026

Μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν ενόψει ΟΗΕ: Τερματίστε τον πόλεμο

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (22/9) σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι το μήνυμά του προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ξεκάθαρο: «Να τερματίσει τον πόλεμο».

Ενόψει της σημερινής ομιλίας του Αμερικανού προέδρου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Fox News ότι ο Τραμπ αναμένεται να παρουσιάσει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να αντιμετωπίσει χρόνιες προκλήσεις και να διαμορφώσει εκ νέου το διεθνές περιβάλλον με γνώμονα τα αμερικανικά συμφέροντα.

Όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, σε αντίθεση με προηγούμενες κυβερνήσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, περιορίστηκαν σε δηλώσεις, ο Τραμπ προχώρησε σε συγκεκριμένες ενέργειες για ζητήματα όπως η πυρηνική απειλή του Ιράν και η βία που συνδέεται με τα καρτέλ.

Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ αναμένεται επίσης να παρουσιάσει το όραμα της κυβέρνησής του για τον τερματισμό μιας μακράς περιόδου βίας, ξένων παρεμβάσεων και αστάθειας στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να αναφερθεί στις προσπάθειες της κυβέρνησής του να αποτρέψει τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς θεσμούς από το να περιορίσουν την αμερικανική κυριαρχία ή να επιβάλουν στους Αμερικανούς, όπως υποστήριξε ο αξιωματούχος, μια «ριζοσπαστική, αριστερή ατζέντα».

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