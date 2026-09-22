ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πλεύρης από Θερμοπύλες: Έκλεισε οριστικά η δομή φιλοξενίας μεταναστών – Δεν τη χρειαζόμαστε πλέον
Πολιτική
16:36 - 22 Σεπ 2026

Πλεύρης από Θερμοπύλες: Έκλεισε οριστικά η δομή φιλοξενίας μεταναστών – Δεν τη χρειαζόμαστε πλέον

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ολοκληρώθηκε η λειτουργία της δομής φιλοξενίας μεταναστών στις Θερμοπύλες, καθώς πλέον δεν φιλοξενείται σε αυτή κανένας άνθρωπος, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του στο Χ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός βρέθηκε στον Ιερό Χώρο των Θερμοπυλών και στον Ανδριάντα του Λεωνίδα και, σε ανάρτησή του, αναφέρθηκε στην απόφαση για το κλείσιμο της δομής, η οποία βρισκόταν σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το ιστορικό σημείο.

«Μία δομή που έγινε σίγουρα σε λάθος σημείο και πλέον δεν τη χρειαζόμαστε καθώς οι ροές είναι μειωμένες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

Όπως σημείωσε, το κλείσιμο της δομής είχε προαναγγελθεί από την πρώτη στιγμή. «Από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι αυτή η δομή θα κλείσει. Σήμερα δεν έχει κανένα φιλοξενούμενο», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Επιστροφή του χώρου στους κατοίκους

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, το επόμενο διάστημα ο χώρος αναμένεται να αποδοθεί στους κατοίκους της περιοχής.

Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξη της περιοχής των Θερμοπυλών, δεδομένης και της ιστορικής σημασίας του σημείου στο οποίο είχε δημιουργηθεί η δομή.

{https://x.com/thanosplevris/status/2102367803416216044}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Την «απατεώνισσα» που οικτίρει ο Γεωργιάδης τη «διαφήμιζαν» το 2023 ως «υπερεπιστήμονα»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Την «απατεώνισσα» που οικτίρει ο Γεωργιάδης τη «διαφήμιζαν» το 2023 ως «υπερεπιστήμονα»

Πλεύρης – ΠΑΣΟΚ: Στα χαρακώματα για τη γνωριμία με τους γιατρούς – «Πολιτική σπέκουλα» λέει ο υπουργός
Πολιτική

Πλεύρης – ΠΑΣΟΚ: Στα χαρακώματα για τη γνωριμία με τους γιατρούς – «Πολιτική σπέκουλα» λέει ο υπουργός

Πλεύρης κατά ΠΑΣΟΚ για Θεοδωρόπουλο: Πάει να κάνει σπέκουλα – Τελικά τι μου προσάπτει;
Πολιτική

Πλεύρης κατά ΠΑΣΟΚ για Θεοδωρόπουλο: Πάει να κάνει σπέκουλα – Τελικά τι μου προσάπτει;

ΣτΕ: Συνταγματική η υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο Μητρώο – «Μεγάλη νίκη» λέει ο Πλεύρης
Πολιτική

ΣτΕ: Συνταγματική η υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο Μητρώο – «Μεγάλη νίκη» λέει ο Πλεύρης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Περιβάλλον
22/09/2026 - 17:26

ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο συνιστά σημαντική απειλή για την παγκόσμια υγεία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 17:25

Αλβανία: Δικαστική έρευνα για διαφθορά σε βάρος της επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπηρεσιών

Οικονομία
22/09/2026 - 17:14

IRIS Payments: Άλμα στις συναλλαγές - 7 στις 10 άμεσες πληρωμές στην Ελλάδα το 2025

Ειδήσεις
22/09/2026 - 17:13

Μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν ενόψει ΟΗΕ: Τερματίστε τον πόλεμο

Χρηματιστήρια
22/09/2026 - 17:04

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για Nasdaq – Μικρές μεταβολές για S&P 500 καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο

Ειδήσεις
22/09/2026 - 17:03

«Φουντώνει» η πολιτική κόντρα μεταξύ Νετανιάχου και Μαμντάνι 

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:50

Η Ιταλία μένει υπό δημοσιονομική επιτήρηση της ΕΕ – Νέο πλήγμα για τη Μελόνι ενόψει των εκλογών

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:45

Κατάθεση Καρυστιανού στη δίκη των Τεμπών: Ο Μπακαΐμης εκτελεί εντολές Μητσοτάκη

Πολιτική
22/09/2026 - 16:36

Πλεύρης από Θερμοπύλες: Έκλεισε οριστικά η δομή φιλοξενίας μεταναστών – Δεν τη χρειαζόμαστε πλέον

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:32

«Μπάσιμο» στο χώρο της τηλεόρασης από το Δημήτρη Γιαννακόπουλο - Έτοιμος να λανσάρει νέο κανάλι

Πολιτική
22/09/2026 - 16:23

ΕΛ.ΑΣ.: Πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή νέο κόστος στους καταναλωτές;

Πολιτική
22/09/2026 - 16:21

Αβραμόπουλος: Ανακλήθηκε το ένταλμα για το Qatargate – Κλείνει η υπόθεση στην Ελλάδα

Πολιτική
22/09/2026 - 16:19

Δένδιας από Κάιρο: Στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για Ελλάδα και Κύπρο η Αίγυπτος

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:17

Bloomberg: Διχασμός στην ΕΕ όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:17

Ηλιούπολη: Γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από κεραυνό

Οικονομία
22/09/2026 - 16:13

Ανδριανός: Να εξάγουμε καλύτερα, με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τον παραγωγό και την ελληνική οικονομία

Πολιτική
22/09/2026 - 16:06

Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και η πρόθεση για τρίτη θητεία

Οικονομία
22/09/2026 - 16:05

ΕΕ: Σε φόρους το 50% της τιμής της βενζίνης – Στην 5η θέση η Ελλάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/09/2026 - 16:02

Πώς διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ το β’ τρίμηνο

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:01

Το 6o Greek Risk Management Forum 2026 την Τετάρτη (23/9) στο Telekom Academy

Ειδήσεις
22/09/2026 - 15:52

Σαουδική Αραβία: Προχώρησε στην επαναλειτουργία του κρίσιμου αγωγού πετρελαίου East-West

Πολιτική
22/09/2026 - 15:45

Διακριτικές συστάσεις Διαμαντοπούλου σε Φαραντούρη: Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε 

Ειδήσεις
22/09/2026 - 15:37

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/09/2026 - 15:23

Fraport Greece: Ρεκόρ 7,1 εκατ. επιβατών τον Αύγουστο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Ειδήσεις
22/09/2026 - 15:15

Τραγωδία στη Ρόδο: Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/09/2026 - 15:12

HELLENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 54 φοιτητές από 6 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 14:59

Πάνω από 20 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα το 7μηνο, παρά τη μείωση αφίξεων τον Ιούλιο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/09/2026 - 14:56

Θες να ζήσεις από κοντά την απόλυτη McLaren Racing εμπειρία; Το Fanzone της Allwyn θα έχει ελεύθερη είσοδο

Νομίσματα
22/09/2026 - 14:54

«Έσπασε» το ταβάνι των $3 τρισ. η αγορά crypto – Τα ρίσκα πίσω από το ράλι

Ειδήσεις
22/09/2026 - 14:51

Το Κρεμλίνο χαιρετίζει τις «επιθέσεις φιλίας» της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ