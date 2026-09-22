Πλεύρης από Θερμοπύλες: Έκλεισε οριστικά η δομή φιλοξενίας μεταναστών – Δεν τη χρειαζόμαστε πλέον

Ολοκληρώθηκε η λειτουργία της δομής φιλοξενίας μεταναστών στις Θερμοπύλες, καθώς πλέον δεν φιλοξενείται σε αυτή κανένας άνθρωπος, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του στο Χ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός βρέθηκε στον Ιερό Χώρο των Θερμοπυλών και στον Ανδριάντα του Λεωνίδα και, σε ανάρτησή του, αναφέρθηκε στην απόφαση για το κλείσιμο της δομής, η οποία βρισκόταν σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το ιστορικό σημείο.

«Μία δομή που έγινε σίγουρα σε λάθος σημείο και πλέον δεν τη χρειαζόμαστε καθώς οι ροές είναι μειωμένες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

Όπως σημείωσε, το κλείσιμο της δομής είχε προαναγγελθεί από την πρώτη στιγμή. «Από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι αυτή η δομή θα κλείσει. Σήμερα δεν έχει κανένα φιλοξενούμενο», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Επιστροφή του χώρου στους κατοίκους

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, το επόμενο διάστημα ο χώρος αναμένεται να αποδοθεί στους κατοίκους της περιοχής.

Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξη της περιοχής των Θερμοπυλών, δεδομένης και της ιστορικής σημασίας του σημείου στο οποίο είχε δημιουργηθεί η δομή.

{https://x.com/thanosplevris/status/2102367803416216044}