«Φουντώνει» η πολιτική κόντρα μεταξύ Νετανιάχου και Μαμντάνι 

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη (22/9) ότι θα χρησιμοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα για να υπερασπιστεί τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων, κατηγορώντας παράλληλα τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς.

Ειδικότερα, οι δηλώσεις του Νετανιάχου πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε σχόλια του δημάρχου της Νέας Υόρκης, ο οποίος ανέφερε τη Δευτέρα στο CNN ότι ο Νετανιάχου είναι «εγκληματίας πολέμου και αρχιτέκτονας μιας φρικτής γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού».

Ο Νετανιάχου αναμένεται να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ερχόμενη Πέμπτη (24/9).

«Έρχομαι στον ΟΗΕ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμα. «Θα πω την αλήθεια για τους ηρωικούς στρατιώτες μας και θα πω την αλήθεια για εσένα, Μαμντάνι».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαμντάνι είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου, αλλά αναγνώρισε ότι δεν είχε την εξουσία να το πράξει.

«Ντροπή σου, κύριε Μαμντάνι», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Ντροπή σου που υποστηρίζεις τα τρομοκρατικά τέρατα της Χαμάς που έσφαξαν το λαό μας. Ντροπή σου που υποκινείς ταραχές εναντίον των Εβραίων της Νέας Υόρκης».

Σε αυτό το φόντο, όπως επισημαίνει το Reuters, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί του αντίπαλοι έχουν χαρακτηρίσει το Μαμντάνι αντισημίτη, επικαλούμενοι τη φιλοπαλαιστινιακή του δράση και την κριτική του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Από την πλευρά του, ο Μαμντάνι έχει καταδικάσει τον αντισημιτισμό. Υποστηρίζει ότι η κριτική του προς το Ισραήλ συγχέεται λανθασμένα με τον αντισημιτισμό.

Στο ίδιο πλαίσιο, την περασμένη εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του Νετανιάχου, Ντόρον Σπίλμαν, δήλωσε στο Reuters ότι ο Νετανιάχου έχει ήδη μιλήσει στα Ηνωμένα Έθνη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη στον κόσμο «και πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτό το βήμα για να παρουσιάσει την αλήθεια σε ένα φόρουμ χωρών που συχνά υιοθετούν μια ψευδή αφήγηση για το Ισραήλ».

«Είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα στα οποία μπορεί να σταθεί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και να παρουσιάσει την αλήθεια στον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν εκφοβίζεται από κανέναν. Δεν εκφοβίζεται από τον δήμαρχο Μαμντάνι», δήλωσε χαρακτηριστικά.