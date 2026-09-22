Κατάθεση Καρυστιανού στη δίκη των Τεμπών: Ο Μπακαΐμης εκτελεί εντολές Μητσοτάκη

Με αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διερευνήθηκε η τραγωδία των Τεμπών, αλλά και έντονη κριτική στους χειρισμούς της ανάκρισης, κατέθεσε στη δίκη η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου. Η κατάθεσή της επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στην παρέμβαση στον χώρο της τραγωδίας, στην πυρόσφαιρα, στα ευρήματα που, όπως υποστήριξε, δεν ερευνήθηκαν επαρκώς, καθώς και στο ζήτημα της εκταφής.

Αναφερόμενη στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη σύγκρουση των τρένων, η κ. Καρυστιανού έκανε λόγο για αλλοίωση του χώρου, επικαλούμενη φωτογραφίες στις οποίες, όπως είπε, εμφανίζονται εκσκαφείς.

«Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι το μπάζωμα. Η αλλοίωση του χώρου ενός εγκλήματος. Έχουμε φωτογραφίες με εκσκαφείς που αλλοίωναν τον χώρο», ανέφερε κατά την κατάθεσή της.

Όπως περιέγραψε, είχε απευθυνθεί σε εισαγγελέα προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις για την τοποθέτηση τσιμέντου στον χώρο του δυστυχήματος. Σύμφωνα με την ίδια, η απάντηση που έλαβε ήταν ότι η σιδηροδρομική γραμμή επρόκειτο να τεθεί ξανά σε λειτουργία τρεις ημέρες αργότερα.

Η κ. Καρυστιανού υποστήριξε ακόμη ότι η έρευνα στον χώρο ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ημέρες, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στους συγκεκριμένους χειρισμούς.

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Οι αιχμές για την ανάκριση και τον Μπακαΐμη

Ιδιαίτερο μέρος της κατάθεσής της αφιέρωσε στην ανακριτική διαδικασία και στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη.

Η κ. Καρυστιανού ανέφερε ότι οι οικογένειες των θυμάτων περίμεναν επί δυόμισι χρόνια απαντήσεις και εξέφρασε τη διαφωνία της με συμπεράσματα που, όπως είπε, διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης σχετικά με τις συνθήκες θανάτου των θυμάτων και την έκρηξη.

«Άκουσα έναν ανακριτή να μου λέει πως το παιδί μου πέθανε ακαριαία. Να μας λέει για ξυλόλια και τουλόλια. Να αμαυρώνουν τη μνήμη των παιδιών μας ότι δήθεν είναι θεωρίες συνωμοσίας», ανέφερε.

Αναφερόμενη ειδικά στον κ. Μπακαΐμη, υποστήριξε ότι είχε αποδώσει την έκρηξη σε έλαια σιλικόνης, θέτοντας ερωτήματα για την κατεύθυνση της έρευνας.

Η ίδια προχώρησε στη συνέχεια σε ευθεία καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι ο εφέτης ανακριτής «εκτελεί εντολές Μητσοτάκη», ενώ χαρακτήρισε παράνομους ορισμένους από τους χειρισμούς που, κατά την άποψή της, έγιναν στην υπόθεση.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς της κ. Καρυστιανού κατά την κατάθεσή της και όχι διαπιστωμένα δικαστικά συμπεράσματα.

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Ζήτησε περαιτέρω έρευνα για την πυρόσφαιρα

Η μάρτυρας ζήτησε από το δικαστήριο να διερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα της πυρόσφαιρας που εκδηλώθηκε μετά τη σύγκρουση, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά.

«Περιμένω από το δικαστήριο να κάνει έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας», ανέφερε, εκφράζοντας τη διαφωνία της με την εκδοχή που, όπως είπε, αποδίδει το φαινόμενο στα έλαια σιλικόνης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντικές ελλείψεις στο οπτικοακουστικό υλικό της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι απουσίαζε μεγάλο μέρος ηχητικών καταγραφών και βίντεο.

Κατά την κατάθεσή της αναφέρθηκε επίσης στην πορεία της ανάκρισης σε σχέση με τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, ενώ έκανε αναφορά και στον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, συνδέοντας το όνομά του με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του δυστυχήματος.

«Ο κ. Αγοραστός που μπάζωσε τον χώρο με εταιρείες που συστήθηκαν μετά. Κανένας δεν έχει λογοδοτήσει για αυτά», ανέφερε.

Αναφορά σε χημικά εγκαύματα

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε ακόμη σε μαρτυρίες σχετικά με πιθανά χημικά εγκαύματα, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν ερευνήθηκε.

«Φαίνεται πως είχαμε και χημικά εγκαύματα τα οποία δεν ελέγχθηκαν. Έλεγαν στις καταθέσεις ότι ο αέρας μας έκαιγε τα μάτια», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο εξέφρασε την έντονη δυσπιστία της απέναντι στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνία δεν έχει εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

«Ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Γιατί βλέπει. Δεν είναι χαζός», είπε χαρακτηριστικά.

Η συγκινησιακά φορτισμένη αναφορά στην κόρη της

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά της στη διαδικασία ταυτοποίησης και στα ευρήματα που, όπως περιέγραψε, εντόπισε όταν άνοιξε το φέρετρο της κόρης της.

Η κ. Καρυστιανού περιέγραψε ότι βρήκε οστό, το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν περιλαμβανόταν στα ιατροδικαστικά στοιχεία που είχε στη διάθεσή της. Όπως είπε, στη συνέχεια ζήτησε να πραγματοποιηθεί έλεγχος DNA.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αιτία θανάτου που αναγραφόταν στα σχετικά στοιχεία, χαρακτηρίζοντας την αναφορά στην απανθράκωση «απαράδεκτη».

«Μου απαγορεύτηκε η εκταφή. Υπάρχει λόγος», είπε, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της με το γεγονός ότι δεν προχώρησε η εκταφή.

Κλείνοντας, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι θα έπρεπε να διερευνηθούν ευθύνες όχι μόνο πολιτικών προσώπων, αλλά και άλλων εμπλεκομένων σε διαφορετικά στάδια της υπόθεσης, αναφέροντας γραμματείς υπουργείων, στελέχη της Περιφέρειας, ιατροδικαστές και πρόσωπα που συμμετείχαν στις εργασίες στον χώρο.

Παράλληλα, ζήτησε να εξεταστούν και άνθρωποι από τα νοσοκομεία που υποδέχθηκαν τις σορούς των θυμάτων, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν ερωτήματα που δεν έχουν ακόμη απαντηθεί.