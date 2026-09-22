ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για Nasdaq – Μικρές μεταβολές για S&amp;P 500 καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο
Χρηματιστήρια
17:04 - 22 Σεπ 2026

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για Nasdaq – Μικρές μεταβολές για S&P 500 καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά στο άνοιγμα τους την Τρίτη 22/9, με τον Nasdaq Composite να καταγράφει νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν για ακόμη μία ημέρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,43% στις 27.238,919 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κινείτο 0,1% υψηλότερα στις 7.770,61 μονάδες. Τέλος, ο Dow Jones Industrial Average ενισχυόταν οριακά κατά 0,03%.

Η Wall Street ενισχύθηκε μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν φέρεται να προσφέρθηκε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες, εξέλιξη που οδήγησε τις τιμές του αργού χαμηλότερα. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από το CNBC. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Σαουδική Αραβία εξετάζει την επανεκκίνηση του αγωγού East-West ακόμη και εντός της εβδομάδας.

Τα futures του διεθνούς benchmark Brent υποχωρούσαν κατά 1%, στα περίπου 98 δολάρια το βαρέλι. Τα futures του αμερικανικού αργού σημείωναν επίσης πτώση 1%, στα περίπου 94 δολάρια. Οι τιμές του πετρελαίου οδεύουν προς την πέμπτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών.

Νέα άνοδος μετά την ισχυρή συνεδρίαση της Δευτέρας

Οι κινήσεις της Τρίτης ακολούθησαν μια ισχυρή συνεδρίαση στη Wall Street, κατά την οποία ο S&P 500 κατέγραψε την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τις 4 Αυγούστου, ενώ ο Nasdaq σημείωσε το πρώτο νέο ιστορικό υψηλό σε επίπεδο κλεισίματος από τον Ιούνιο.

Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε την άνοδο των μετοχών, ενώ παράλληλα αποκλιμακώθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Ακόμη και πριν από την απόφαση της Federal Reserve την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινούνταν ανοδικά, καθώς η αμερικανική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο χρέος, υψηλές τιμές πετρελαίου και επίμονο πληθωρισμό.

Στο επίκεντρο η συνάντηση Τραμπ – Σι

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος με το Ιράν, οι δασμοί και οι σπάνιες γαίες.

Πριν από την επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είχε συνάντηση με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ.

Οι επενδυτές αναμένεται επίσης να παρακολουθήσουν την έρευνα μεταποίησης της Federal Reserve του Ρίτσμοντ, καθώς και τις ομιλίες του προέδρου της Fed Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς και του προέδρου της Fed Ρίτσμοντ Τομ Μπάρκιν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ το β’ τρίμηνο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ το β’ τρίμηνο

Σαουδική Αραβία: Προχώρησε στην επαναλειτουργία του κρίσιμου αγωγού πετρελαίου East-West
Ειδήσεις

Σαουδική Αραβία: Προχώρησε στην επαναλειτουργία του κρίσιμου αγωγού πετρελαίου East-West

Οι Magnificent Seven επιστρέφουν δυναμικά, με ράλι της Meta
Χρηματιστήρια

Οι Magnificent Seven επιστρέφουν δυναμικά, με ράλι της Meta

Νέα υποχώρηση στο πετρέλαιο, ενώ η αγορά ζυγίζει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή
Εμπορεύματα

Νέα υποχώρηση στο πετρέλαιο, ενώ η αγορά ζυγίζει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/09/2026 - 18:46

Κηφισός: Απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βυτιοφόρο – Ε.Ι. Παπαδοπούλου: Δεν ανήκει στον στόλο μας

Ανακοινώσεις
22/09/2026 - 18:38

Orilina: Απέκτησε την Γερανίου Αναπτυξιακή έναντι 6,9 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
22/09/2026 - 18:27

Τραμπ στον ΟΗΕ: Κάλεσμα για οικονομική απομόνωση της Τεχεράνης – Συμφωνία μετά τις εκλογές

Ανακοινώσεις
22/09/2026 - 18:08

ΟΤΕ: Ομολογιακό €350 εκατ. με λήξη το 2029 – Πλήρης ανάληψη από Deutsche Telekom

Πολιτική
22/09/2026 - 18:06

Θεοδωρικάκος: Νέο νομοθετικό πλαίσιο για σύγχρονα Επιχειρηματικά Πάρκα

Ανακοινώσεις
22/09/2026 - 17:56

ΑΛΟΥΜΥΛ: Άλμα 45,2% στο EBITDA και υπερδιπλασιασμός των κερδών στα €19,2 εκατ. το α’ εξάμηνο

Σχόλια Αγοράς
22/09/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Οριακές απώλειες με πιέσεις σε τράπεζες και διυλιστήρια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/09/2026 - 17:46

Η MG δίνει δυναμικό “παρών” στην έκθεση “AUTO ATHINA 2026”

Οικονομία
22/09/2026 - 17:40

Πιερρακάκης προς εμπόρους (ΕΣΕΕ): Είμαστε εδώ για να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 17:38

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στα €280 εκατ. τα ταμειακά διαθέσιμα το πρώτο εξάμηνο

Περιβάλλον
22/09/2026 - 17:26

ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο συνιστά σημαντική απειλή για την παγκόσμια υγεία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 17:25

Αλβανία: Δικαστική έρευνα για διαφθορά σε βάρος της επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπηρεσιών

Οικονομία
22/09/2026 - 17:14

IRIS Payments: Άλμα στις συναλλαγές - 7 στις 10 άμεσες πληρωμές στην Ελλάδα το 2025

Ειδήσεις
22/09/2026 - 17:13

Μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν ενόψει ΟΗΕ: Τερματίστε τον πόλεμο

Χρηματιστήρια
22/09/2026 - 17:04

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για Nasdaq – Μικρές μεταβολές για S&P 500 καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο

Ειδήσεις
22/09/2026 - 17:03

«Φουντώνει» η πολιτική κόντρα μεταξύ Νετανιάχου και Μαμντάνι 

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:50

Η Ιταλία μένει υπό δημοσιονομική επιτήρηση της ΕΕ – Νέο πλήγμα για τη Μελόνι ενόψει των εκλογών

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:45

Κατάθεση Καρυστιανού στη δίκη των Τεμπών: Ο Μπακαΐμης εκτελεί εντολές Μητσοτάκη

Πολιτική
22/09/2026 - 16:36

Πλεύρης από Θερμοπύλες: Έκλεισε οριστικά η δομή φιλοξενίας μεταναστών – Δεν τη χρειαζόμαστε πλέον

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:32

«Μπάσιμο» στο χώρο της τηλεόρασης από το Δημήτρη Γιαννακόπουλο - Έτοιμος να λανσάρει νέο κανάλι

Πολιτική
22/09/2026 - 16:23

ΕΛ.ΑΣ.: Πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή νέο κόστος στους καταναλωτές;

Πολιτική
22/09/2026 - 16:21

Αβραμόπουλος: Ανακλήθηκε το ένταλμα για το Qatargate – Κλείνει η υπόθεση στην Ελλάδα

Πολιτική
22/09/2026 - 16:19

Δένδιας από Κάιρο: Στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για Ελλάδα και Κύπρο η Αίγυπτος

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:17

Bloomberg: Διχασμός στην ΕΕ όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:17

Ηλιούπολη: Γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από κεραυνό

Οικονομία
22/09/2026 - 16:13

Ανδριανός: Να εξάγουμε καλύτερα, με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τον παραγωγό και την ελληνική οικονομία

Πολιτική
22/09/2026 - 16:06

Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και η πρόθεση για τρίτη θητεία

Οικονομία
22/09/2026 - 16:05

ΕΕ: Σε φόρους το 50% της τιμής της βενζίνης – Στην 5η θέση η Ελλάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/09/2026 - 16:02

Πώς διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ το β’ τρίμηνο

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:01

Το 6o Greek Risk Management Forum 2026 την Τετάρτη (23/9) στο Telekom Academy

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ