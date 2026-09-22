Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για Nasdaq – Μικρές μεταβολές για S&P 500 καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο

Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά στο άνοιγμα τους την Τρίτη 22/9, με τον Nasdaq Composite να καταγράφει νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν για ακόμη μία ημέρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,43% στις 27.238,919 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κινείτο 0,1% υψηλότερα στις 7.770,61 μονάδες. Τέλος, ο Dow Jones Industrial Average ενισχυόταν οριακά κατά 0,03%.

Η Wall Street ενισχύθηκε μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν φέρεται να προσφέρθηκε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες, εξέλιξη που οδήγησε τις τιμές του αργού χαμηλότερα. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από το CNBC. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Σαουδική Αραβία εξετάζει την επανεκκίνηση του αγωγού East-West ακόμη και εντός της εβδομάδας.

Τα futures του διεθνούς benchmark Brent υποχωρούσαν κατά 1%, στα περίπου 98 δολάρια το βαρέλι. Τα futures του αμερικανικού αργού σημείωναν επίσης πτώση 1%, στα περίπου 94 δολάρια. Οι τιμές του πετρελαίου οδεύουν προς την πέμπτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών.

Νέα άνοδος μετά την ισχυρή συνεδρίαση της Δευτέρας

Οι κινήσεις της Τρίτης ακολούθησαν μια ισχυρή συνεδρίαση στη Wall Street, κατά την οποία ο S&P 500 κατέγραψε την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τις 4 Αυγούστου, ενώ ο Nasdaq σημείωσε το πρώτο νέο ιστορικό υψηλό σε επίπεδο κλεισίματος από τον Ιούνιο.

Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε την άνοδο των μετοχών, ενώ παράλληλα αποκλιμακώθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Ακόμη και πριν από την απόφαση της Federal Reserve την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινούνταν ανοδικά, καθώς η αμερικανική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο χρέος, υψηλές τιμές πετρελαίου και επίμονο πληθωρισμό.

Στο επίκεντρο η συνάντηση Τραμπ – Σι

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος με το Ιράν, οι δασμοί και οι σπάνιες γαίες.

Πριν από την επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είχε συνάντηση με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ.

Οι επενδυτές αναμένεται επίσης να παρακολουθήσουν την έρευνα μεταποίησης της Federal Reserve του Ρίτσμοντ, καθώς και τις ομιλίες του προέδρου της Fed Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς και του προέδρου της Fed Ρίτσμοντ Τομ Μπάρκιν.