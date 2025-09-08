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HELLENiQ ENERGY: Πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης «Empowering Future Leaders»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16:06 - 08 Σεπ 2025

HELLENiQ ENERGY: Πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης «Empowering Future Leaders»

Reporter.gr Newsroom
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Η HELLENiQ ENERGY ανακοινώνει την έναρξη του νέου διετούς προγράμματος απασχόλησης «Empowering Future Leaders», που δίνει τη δυνατότητα σε νέες και νέους αποφοίτους να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της ΝΑ Ευρώπης. Το πρόγραμμα προσφέρει εργασία σε στρατηγικούς τομείς της ενέργειας, συμμετοχή σε καινοτόμα διεθνή projects,  συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση από τη Διοικητική ομάδα και  στελέχη του οργανισμού.

Δυναμική αρχή καριέρας

Ένα πρωτοποριακό για την Ελλάδα πρόγραμμα στρατηγικής ανάπτυξης ταλέντων, το «Empowering Future Leaders» θα δώσει την ευκαιρία στους απόφοιτους που θα επιλεγούν, να εργαστούν σε καινοτόμα ενεργειακά έργα και να εξελιχθούν δυναμικά από την πρώτη κιόλας μέρα.

Μέσα από το «Empowering Future Leaders», οι νέοι απόφοιτοι αποκτούν πρόσβαση στο ευρύ επιχειρηματικό οικοσύστημα της HELLENiQ ENERGY και γνωρίζουν από κοντά εταιρείες όπως οι HELLENiQ Petroleum, HELLENiQ Renewables, ΕΚΟ και ELPEDISON – χτίζοντας σφαιρική εικόνα για τον κλάδο και τις προοπτικές του.

Το πρόγραμμα διαρκεί δύο χρόνια, χωρίζεται σε τρεις φάσεις (ένα ετήσιο και δύο εξαμηνιαία στάδια) και προσφέρει εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς της HELLENiQ ENERGY. Περιλαμβάνει τέσσερις κατευθύνσεις που μπορούν να επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι:

  • Τεχνική Κατεύθυνση (Engineering): Από τη Διύλιση και την Εγχώρια & Διεθνή Εμπορία, οι συμμετέχοντες εξερευνούν όλη την αλυσίδα αξίας στον τομέα της ενέργειας. Αποκτούν πρακτική εμπειρία σε ρόλους μηχανικού στους τομείς λειτουργίας, συντήρησης, υγιεινής και ασφάλειας και logistics. Συνεργάζονται με έμπειρα στελέχη του κλάδου και αποκτούν ολοκληρωμένη εικόνα συνδυάζοντας ρόλους σε επιτελικές διευθύνσεις.
  • Εμπορική Κατεύθυνση (Commercial): Μέσα από ρόλους στις εμπορικές εταιρείες του Ομίλου (Πωλήσεις, Marketing, Ανάπτυξη Δικτύου και Ανάλυση Αγοράς), οι νέοι απόφοιτοι εμβαθύνουν στην εμπορική στρατηγική του Ομίλου. Συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που καθορίζουν την αγορά και αναπτύσσουν δεξιότητες στην ανάλυση τάσεων και στις ανάγκες των πελατών.
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Digital/IT): Όσοι ενταχθούν στον ψηφιακό πυρήνα του Ομίλου καλούνται να υποστηρίξουν ενεργά έργα αυτοματοποιήσεων και ανάπτυξης συστημάτων, τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται με στόχο τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών και την τεχνολογική εξέλιξη του ογανισμού.
  • Διοικητική Κατεύθυνση (Corporate): Οι νέοι επαγγελματίες αποκτούν σφαιρική εικόνα της ευρύτερης λειτουργίας του Ομίλου, απασχολούμενοι σε μία ή περισσότερες επιτελικές μονάδες, όπως το Ανθρώπινο Δυναμικό, οι Οικονομικές Υπηρεσίες, οι Προμήθειες και οι Εταιρικές Σχέσεις. Μέσα από στρατηγικά έργα αναπτύσσουν δεξιότητες και εμπειρία που υποστηρίζουν κρίσιμες επιχειρησιακές ανάγκες.

Οι συμμετέχοντες στο «Empowering Future Leaders» θα συμμετάσχουν σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, προσαρμοσμένο στο αντικείμενο της επαγγελματικής τους κατεύθυνσης. Θα επωφεληθούν από σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης, workshops ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενώ θα λάβουν προσωπική καθοδήγηση από τη Διοικητική ομάδα. Το πρόγραμμα ενθαρρύνει την καινοτόμο σκέψη, την ομαδικότητα και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, ενώ η πρόοδος κάθε συμμετέχοντα παρακολουθείται βάσει στόχων και KPIs.

Αίτηση και Διαδικασία επιλογής

Το «Empowering Future Leaders» απευθύνεται σε νέους και νέες αποφοίτους Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με προπτυχιακό τίτλο σπουδών ή και μεταπτυχιακό δίπλωμα, οι οποίοι έχουν ως 2 χρόνια επαγγελματικής προϋπηρεσίας και διαθέτουν ευελιξία για μετακίνηση σε διαφορετικές τοποθεσίες του Ομίλου, εντός και εκτός Ελλάδας.

Οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Empowering Future Leaders - Πρόγραμμα Εργασίας Νέων Αποφοίτων .

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει μέσα από μια πολύπλευρη διαδικασία αξιολόγησης. Περιλαμβάνει γνωστικά τεστ, συνεντεύξεις και ένα διήμερο assesment center, όπου οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε workshops, ομαδικές ασκήσεις και παρουσιάσεις.

Σχολιάζοντας το νέο πρόγραμμα αποφοίτων, ο Γενικός Διευθυντής HR & Διοικητικών Υπηρεσιών της HELLENiQ ENERGY, κ. Αλέξανδρος Τζαδήμας, δήλωσε: «Στην HELLENiQ ENERGY πιστεύουμε ότι το μέλλον ανήκει σε εκείνους που τολμούν. Για το πρόγραμμα “Empowering Future Leaders” αναζητούμε νέους ανθρώπους με ηγετικό όραμα και φιλοδοξία για την επαγγελματική τους πορεία. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα «φυτώριο» μελλοντικών στελεχών τα οποία θα εξοπλίσουμε με γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν σε απαιτητικούς ρόλους και να συμβάλουν ενεργά στη συνεχή πορεία μετασχηματισμού του Ομίλου μας». Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο κ. Τζαδήμας «το “Empowering Future Leaders” είναι κάτι περισσότερο από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης – είναι ένα ταξίδι προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, που ξεκινά από την πρώτη μέρα.»

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