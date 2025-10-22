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Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Η ΕΕ ενισχύει την προοπτική της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:49 - 22 Οκτ 2025

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Η ΕΕ ενισχύει την προοπτική της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο για την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, σύμφωνα με όσα τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, στο πλαίσιο του συνεδρίου Renewable & Storage που διεξάγεται στην Αθήνα.

«Από το καλοκαίρι παρατηρώ αυξανόμενο επίπεδο εμπλοκής της ΕΕ στο συγκεκριμένο έργο. Η Επιτροπή συμμετέχει πλέον σε ανώτατο επίπεδο, με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Ενέργειας στις σχετικές συσκέψεις», δήλωσε ο κ. Μανουσάκης, σημειώνοντας ότι οι συνομιλητές τους εργάζονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια του έργου.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση διατηρεί ξεκάθαρη βούληση να προχωρήσει η διασύνδεση, η οποία θεωρείται έργο στρατηγικής σημασίας. «Για να προχωρήσει το έργο, είναι κρίσιμο να μειωθεί στο ελάχιστο το ρίσκο που αισθάνεται ο ΑΔΜΗΕ σε σχέση με τη στάση της Κύπρου. Το πνεύμα ενότητας φαίνεται να ενισχύεται το τελευταίο διάστημα», πρόσθεσε.

Σχετικά με την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη των ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας και Κύπρου, ο κ. Μανουσάκης ανέφερε δύο θετικά αποτελέσματα: πρώτον, την υπόσχεση για άμεση έγκριση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ ΑΔΜΗΕ και της κυπριακής θυγατρικής που αναπτύσσει το έργο, κρίσιμη για την αποζημίωση των λειτουργικών εξόδων και τη μετοχική συμμετοχή της Κύπρου. Δεύτερον, την υπόσχεση της ΡΑΕΚ να εκδώσει απόφαση για τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ αντίστοιχη με αυτή της ΡΑ, μειώνοντας, αν και όχι εκμηδενίζοντας, το ρυθμιστικό ρίσκο. Το επόμενο σημαντικό βήμα παραμένει η έκδοση των αποφάσεων για τις ταρίφες, ώστε να εισρεύσουν τα πρώτα 25 εκατ. ευρώ από τη διακρατική συμφωνία.

Σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές, ο κ. Μανουσάκης υπογράμμισε ότι υπάρχουν αιτήσεις για νέα έργα συνολικής ισχύος 50 γιγαβάτ (43,5 γιγαβάτ φωτοβολταϊκά και 6,5 γιγαβάτ αιολικά), ενώ ήδη σε λειτουργία βρίσκονται 33 γιγαβάτ, ξεπερνώντας τον στόχο του ΕΣΕΚ των 27 γιγαβάτ. Όπως σημείωσε, η επιτάχυνση των έργων αποθήκευσης θα διευκολύνει την ένταξη νέων μονάδων, ωστόσο το τελικό όριο θα καθοριστεί από τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και τις δυνατότητες εξαγωγής της.

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