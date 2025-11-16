Ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας - Ουκρανίας: Πώς θα μεταφέρεται το αμερικανικό LNG από τη Ρεβυθούσα

Η Ελλάδα, σε συνεργασία με διεθνείς επιχειρήσεις έχει ήδη δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για τη μεταφορά αερίου προς το Βορρά και βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης και νέων με τη στήριξη των ΗΠΑ.
Η συμφωνία που υπογράφηκε την Κυριακή (16/11) είναι σημαντική ενεργειακά και γεωπολιτικά, καθώς από τη μία βοηθάει την Ουκρανία να διαφοροποιήσει και να διασφαλίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της ιδιαίτερα ενόψει χειμώνα και από την άλλη προσφέρει στην Ελλάδα ρόλο ενεργειακού κόμβου.
Τι προβλέπει η συμφωνία
Για την Ουκρανία, το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ, θα επαναεριοποιείται στη Ρεβυθούσα και θα εισάγεται στον αγωγό με κατεύθυνση προς βορρά. Το αέριο θα διασχίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και θα φτάνει στην Ουκρανία, δηλαδή θα ακολουθείται το σχήμα του «ανατολικού άξονα» του Κάθετου Διαδρόμου.
Μιλάμε ουσιαστικά για την άμεση ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία.
Οι δυο κρατικές εταιρείες ΔΕΠΑ Εμπορίας και Naftogaz της Ουκρανίας μέσω της εν λόγω συμφωνίας, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, στο οποίο η ενεργειακή αλληλεγγύη και οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας αναβαθμίζουν την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, και διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου.
