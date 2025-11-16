Ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας - Ουκρανίας: Πώς θα μεταφέρεται το αμερικανικό LNG από τη Ρεβυθούσα

Αθήνα και Κίεβο υπέγραψαν την Κυριακή (16/11) μία πολύ σημαντική συμφωνία, η οποία αναβαθμίζει σημαντικά τη μεταξύ τους συνεργασία και παράλληλα ενισχύει τις σχέσεις και των χωρών με τις ΗΠΑ.

Η Ελλάδα, σε συνεργασία με διεθνείς επιχειρήσεις έχει ήδη δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για τη μεταφορά αερίου προς το Βορρά και βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης και νέων με τη στήριξη των ΗΠΑ.

Η συμφωνία που υπογράφηκε την Κυριακή (16/11) είναι σημαντική ενεργειακά και γεωπολιτικά, καθώς από τη μία βοηθάει την Ουκρανία να διαφοροποιήσει και να διασφαλίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της ιδιαίτερα ενόψει χειμώνα και από την άλλη προσφέρει στην Ελλάδα ρόλο ενεργειακού κόμβου.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Για την Ουκρανία, το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ, θα επαναεριοποιείται στη Ρεβυθούσα και θα εισάγεται στον αγωγό με κατεύθυνση προς βορρά. Το αέριο θα διασχίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και θα φτάνει στην Ουκρανία, δηλαδή θα ακολουθείται το σχήμα του «ανατολικού άξονα» του Κάθετου Διαδρόμου.

Μιλάμε ουσιαστικά για την άμεση ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία.

Τη συμφωνία θα υλοποιήσουν η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία, η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2025 και να διαρκέσει έως τον Μάρτιο του 2026.