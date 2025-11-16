ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας - Ουκρανίας: Πώς θα μεταφέρεται το αμερικανικό LNG από τη Ρεβυθούσα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19:08 - 16 Νοε 2025

Ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας - Ουκρανίας: Πώς θα μεταφέρεται το αμερικανικό LNG από τη Ρεβυθούσα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αθήνα και Κίεβο υπέγραψαν την Κυριακή (16/11) μία πολύ σημαντική συμφωνία, η οποία αναβαθμίζει σημαντικά τη μεταξύ τους συνεργασία και παράλληλα ενισχύει τις σχέσεις και των χωρών με τις ΗΠΑ.

Η Ελλάδα, σε συνεργασία με διεθνείς επιχειρήσεις έχει ήδη δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για τη μεταφορά αερίου προς το Βορρά και βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης και νέων με τη στήριξη των ΗΠΑ.

Η συμφωνία που υπογράφηκε την Κυριακή (16/11) είναι σημαντική ενεργειακά και γεωπολιτικά, καθώς από τη μία βοηθάει την Ουκρανία να διαφοροποιήσει και να διασφαλίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της ιδιαίτερα ενόψει χειμώνα και από την άλλη προσφέρει στην Ελλάδα ρόλο ενεργειακού κόμβου.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Για την Ουκρανία, το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ, θα επαναεριοποιείται στη Ρεβυθούσα και θα εισάγεται στον αγωγό με κατεύθυνση προς βορρά. Το αέριο θα διασχίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και θα φτάνει στην Ουκρανία, δηλαδή θα ακολουθείται το σχήμα του «ανατολικού άξονα» του Κάθετου Διαδρόμου.

Μιλάμε ουσιαστικά για την άμεση ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία.

Τη συμφωνία θα υλοποιήσουν η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία, η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2025 και να διαρκέσει έως τον Μάρτιο του 2026.

Οι δυο κρατικές εταιρείες ΔΕΠΑ Εμπορίας και Naftogaz της Ουκρανίας μέσω της εν λόγω συμφωνίας, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, στο οποίο η ενεργειακή αλληλεγγύη και οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας αναβαθμίζουν την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, και διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dea53pva53i9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 16/11/2025 - 19:11
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε
Ειδήσεις

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το
Ειδήσεις

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

EY World Entrepreneur Of The Year 2026: Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Χάρη Βαφειά
Επιχειρήσεις

EY World Entrepreneur Of The Year 2026: Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Χάρη Βαφειά

Σήμα πληθωριστικών πιέσεων από τη βιομηχανία - Αύξηση 12,8% στις τιμές παραγωγού
Οικονομία

Σήμα πληθωριστικών πιέσεων από τη βιομηχανία - Αύξηση 12,8% στις τιμές παραγωγού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

Βήμα της ΕΕ προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ της ενοποίησης οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Συνεδριάζει για την τελική απόφαση

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Αττικής το Σάββατο (28/5) λόγω ποδηλατικού αγώνα

Πολιτική
29/05/2026 - 18:06

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 18:01

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:00

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πρόταση ενοχής για τέσσερα στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:53

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

Σχόλια Αγοράς
29/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:42

Ισραήλ: Συνεχίζεται η προέλαση στον νότιο Λίβανο παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 17:35

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%

Ναυτιλία
29/05/2026 - 17:34

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/05/2026 - 17:32

Λώλος (ΣΒΣΕ): Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για συμμετοχή μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων στο ενεργειακό μείγμα

Πολιτική
29/05/2026 - 17:21

Πηγές ΥΠΕΝ κατά ΠΑΣΟΚ: Αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα

Πολιτική
29/05/2026 - 17:18

ΥΠΕΘΟ: Η υλοποίηση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ενοχλεί όσους είχαν ποντάρει στην αποτυχία του

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:03

Βρετανία: Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:00

Φωτιά σε δασική περιοχή του Πόρου

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
29/05/2026 - 16:57

Δήμας: ΒΟΑΚ και νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου αλλάζουν τον χάρτη των υποδομών της Κρήτης

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 16:52

Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:45

Άρειος Πάγος: Αμετάκλητες οι καταδίκες για την τραγωδία στο Μάτι

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:37

Βρυξέλλες–Βουδαπέστη: Συμφωνία για 16,4 δισ. ευρώ με αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ