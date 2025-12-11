5ο ICM Forum : Στο επίκεντρο η ανάγκη να επισπευστεί το απαραίτητο πλαίσιο για την αποθήκευση CO2

Το 5ο Φόρουμ Βιομηχανικής Διαχείρισης Άνθρακα (Industrial Carbon Management Forum), με βάση ανακοίνωση, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες του. Την υψηλού προφίλ εκδήλωση συνδιοργάνωσε στις 8-9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), ως αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της χώρας για την εξερεύνηση και γεωλογική αποθήκευση CO2, και η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια (DG ENER) – υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο 5ο ICM Forum συμμετείχαν με φυσική παρουσία 420 και πλέονσύνεδροι και εκατοντάδες ακόμη παρακολούθησ αν ψηφιακά, εκπροσωπώντας τα ευρωπαϊκά όργανα, τις εθνικές ενεργειακές αρχές κρατών-μελών της ΕΕ, τη βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το Φόρουμ προσέφερε στους συμμετέχοντες ένα διήμερο εποικοδομητικού διαλόγου, ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, και αναζήτησης βέλτιστων λύσεων για την περαιτέρω πρόοδο ενός κομβικού κλάδου για την επίτευξη των κλιματικών στόχων και της απανθρακοποίησης και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Τις εργασίες εγκαινίασε με θερμό χαιρετισμό του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενώ την εκδήλωση υποστήριξαν ενεργά ο Υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δέσποινα Παληαρούτα. Ο κ. Τσάφος συμμετείχε στη συζήτηση «Μετατρέποντας τις Στρατηγικές για τη Βιομηχανική Διαχείριση Άνθρακα σε Πράξεις: Ο Ρόλος της Πολιτικής Δέσμευσης και της Δημόσιας Συζήτησης» και έκ λεισε και επίσημα το 5ο ICM Forum με τα τελικά του σχόλια, ενώ η κα Παληαρούτα ανέλαβε το συντονισμό του Φόρουμ κατά την πρώτη ημέρα.

Η συνδιοργάνωση αυτής της διεθνούς ετήσιας εκδήλωσης καταδεικνύει τη σημαντική πρόοδο της χώρας στον κρίσιμο κλάδο της Δέσμευσης και Αποθήκευσης Άνθρακα (CCS), όπως αποτυπώθηκε και στον οδικό χάρτη που παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, σε μία από τιςκεντρικές ομιλίες του Φόρουμ. Ο κ. Στεφάτος ανέλυσε το εύρος της αλυσίδας αξίας του κλάδου που βρίσκεται υπό ανάπτυξη στην Ελλάδα και περιλαμβάνει τρία έργα δέσμευσης άνθρακα(OLYMPUS – Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, IFESTOS – Ομίλου TITA N και IRIS – Motor Oil)· το έργο μεταφοράς APOLLOCO2 των ΔΕΣΦΑ και ECOLOG· και το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο που υλοποιεί η EnEarth. Μαζί με την HELLENiQ ENERGY, οιεταιρείες αυτές υποστήριξαν το 5ο ICM Forum ως χορηγοί και μοιράστηκαν με το κοινό το ελληνικό όραμα για το CCS, μέσω ψηφιακής περιήγησης στα έργα τους.

Σειρά ζητημάτων αναδείχθηκε κατά τις κεντρικές ομιλίες, συζητήσεις και παρουσιάσεις του Φόρουμ, όπως η Να διευκολυνθούν και να δρομολογηθούν συντεταγμένατα έργα CCS στην Ευρώπη. Να ενισχυθεί η διασυνοριακήσυνεργασία για τη μεταφορά CO2 και να εξεταστούν συνεργασίες σε ευρύτερη κλίμακα με περιφερειακούς εταίρους, ιδίως στη Μεσόγειο. Να συνεχιστεί η αναζήτηση κατάλληλων γεωλογικών σχηματισμών –χερσαίων και υπεράκτιων– για την ασφαλή αποθήκευση CO2. Να δοθούν κίνητρα στους πρωτοπόρους του κλάδου και να ελαχιστοποιηθούν τα επενδυτικά ρίσκα. Να υποστηριχθεί η ανάπτυξη μίας αποτελεσματικής αλυσίδας αξίας. Και να εντατικοποιηθούν οι πρωτοβουλίες αφαίρεσης άνθρακα.

Το ICM Forum πραγματοποιείται ετησίως από το 2021 σε διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη κάθε φορά, με σκοπό την προώθηση της διαχείρισης των εκπομπών άνθρακα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου CCS, και απώτερο στόχο την απανθρακοποίηση και ενεργειακή μετάβαση. Το CCS αποτελεί τομέα κομβικής σημασίας στην παγκόσμια προσπάθεια για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με την ΕΕ να έχει θέσει πολύ υψηλούς στόχους για τη δυναμικότητα γεωλογικής αποθήκευσης CO2 – 50 εκατ. τόνοι το χρόνο ως το 2030, και 250 εκατ. τόνοι ως το 2040.

Η Ελλάδα είναι η πέμπτη ευρωπαϊκή χώρα –και πρώτη στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη– που φιλοξενεί το ICM Forum, ακολουθώντας πραγματικούς πρωτοπόρους σχετικών τεχνολογι ών. To γεγονός αυτό φανερώνει τη δυναμική και πρόοδο της χώρας σε αυτόν τον κρίσιμο και απόλυτα απαραίτητο ενεργειακό τομέα, η οποία αντανακλάται επίσης στα υπό υλοποίηση εθνικά έργα που έχουν διεκδικήσει και λάβει σημαντικά κεφάλαια από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα.