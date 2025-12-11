5ο ICM Forum : Στο επίκεντρο η ανάγκη να επισπευστεί το απαραίτητο πλαίσιο για την αποθήκευση CO2

Στο 5ο ICM Forum συμμετείχαν με φυσική παρουσία 420 και πλέονσύνεδροι και εκατοντάδες ακόμη παρακολούθησ
Τις εργασίες εγκαινίασε με θερμό χαιρετισμό του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενώ την εκδήλωση υποστήριξαν ενεργά ο Υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δέσποινα Παληαρούτα. Ο κ. Τσάφος συμμετείχε στη συζήτηση «Μετατρέποντας τις Στρατηγικές για τη Βιομηχανική Διαχείριση Άνθρακα σε Πράξεις: Ο Ρόλος της Πολιτικής Δέσμευσης και της Δημόσιας Συζήτησης» και έκ
Η συνδιοργάνωση αυτής της διεθνούς ετήσιας εκδήλωσης καταδεικνύει τη σημαντική πρόοδο της χώρας στον κρίσιμο κλάδο της Δέσμευσης και Αποθήκευσης Άνθρακα (CCS), όπως αποτυπώθηκε και στον
Σειρά ζητημάτων αναδείχθηκε κατά τις κεντρικές ομιλίες, συζητήσεις και παρουσιάσεις του Φόρουμ, όπως η Να διευκολυνθούν και να δρομολογηθούν συντεταγμένατα έργα CCS στην Ευρώπη. Να ενισχυθεί η διασυνοριακήσυνεργασία για τη μεταφορά CO2 και να εξεταστούν συνεργασίες σε ευρύτερη κλίμακα με περιφερειακούς εταίρους, ιδίως στη Μεσόγειο. Να συνεχιστεί η αναζήτηση κατάλληλων γεωλογικών σχηματισμών –χερσαίων και υπεράκτιων– για την ασφαλή αποθήκευση CO2. Να δοθούν κίνητρα στους πρωτοπόρους του κλάδου και να ελαχιστοποιηθούν τα επενδυτικά ρίσκα. Να υποστηριχθεί η ανάπτυξη μίας αποτελεσματικής αλυσίδας αξίας. Και να εντατικοποιηθούν οι πρωτοβουλίες αφαίρεσης άνθρακα.
Το ICM Forum πραγματοποιείται ετησίως από το 2021 σε διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη κάθε φορά, με σκοπό την προώθηση της διαχείρισης των εκπομπών άνθρακα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου CCS, και απώτερο στόχο την απανθρακοποίηση και ενεργειακή μετάβαση. Το CCS αποτελεί τομέα κομβικής σημασίας στην παγκόσμια προσπάθεια για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με την ΕΕ να έχει θέσει πολύ υψηλούς στόχους για τη δυναμικότητα γεωλογικής αποθήκευσης CO2 – 50 εκατ. τόνοι το χρόνο ως το 2030, και 250 εκατ. τόνοι ως το 2040.
Η Ελλάδα είναι η πέμπτη ευρωπαϊκή χώρα –και πρώτη στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη– που φιλοξενεί το ICM Forum, ακολουθώντας πραγματικούς πρωτοπόρους σχετικών τεχνολογι