ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2,4% στις τιμές εισαγωγών της βιομηχανίας τον Οκτώβριο 2025 - Μικρότερη πτώση συγκριτικά με πέρυσι

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,4% έναντι μείωσης 5,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,6% έναντι αύξησης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024- Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2023- Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,3% έναντι μείωσης 3,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,4%,τον μήνα Οκτώβριο 2025,σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 4,7%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,5%

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 2,4% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,6%, τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 1,0%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%.

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 0,6%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής: