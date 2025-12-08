Επενδύσεις 4 δισ. ευρώ για δέσμευση και αποθήκευση CO₂ - Την Πέμπτη στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο

Την επόμενη περίοδο αναμένεται να ξεκινήσουν επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ σε έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία προορίζονται για βιομηχανίες που δεν διαθέτουν τεχνολογικές δυνατότητες μείωσης των εκπομπών τους. Η υλοποίηση των έργων αυτών θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο -το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίζεται την Πέμπτη στη Βουλή- και εγκριθεί η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χορήγηση 120 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility, προκειμένου το εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου να μετατραπεί σε υπόγεια αποθήκη διοξειδίου του άνθρακα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νίκος Ρήγας, στα μέσα του 2026 θα πραγματοποιηθεί το «market test» για το έργο, ενώ στη συνέχεια θα γίνουν οι απαραίτητες γεωτρήσεις για άντληση νερού και εισπίεση CO₂.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, παρουσίασε την αλυσίδα έργων που περιλαμβάνει, εκτός από την υπόγεια αποθήκη, και τα εξής:

Επενδύσεις για τη δέσμευση CO₂ από βιομηχανίες όπως διυλιστήρια, χημικές βιομηχανίες και τσιμεντοβιομηχανίες, οι οποίες δεν διαθέτουν τεχνολογίες για μείωση των εκπομπών. Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων έχουν ήδη ενταχθεί έργα των εταιρειών Τιτάν, Ηρακλής και Motor Oil.

Το έργο Apollo CO2 του ΔΕΑΦΑ, το οποίο αφορά τη μεταφορά του CO₂ από τις βιομηχανίες σε τερματικό σταθμό υγροποίησης στη Ρεβυθούσα, ώστε να μεταφορτωθεί σε πλοία και να μεταφερθεί στον Πρίνο ή σε άλλες υπόγειες αποθήκες.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, τόνισε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ότι οι ετήσιες βιομηχανικές εκπομπές (περίπου 10 εκατ. τόνοι) υπερβαίνουν κατά πολύ την αρχική δυνατότητα αποθήκευσης στον Πρίνο (1 εκατ. τόνοι στην πρώτη φάση και 2,8 εκατ. τόνοι σε πλήρη ανάπτυξη). Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η συνεργασία και με τρίτες χώρες, πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει σχετικό μνημόνιο συνεργασίας με την Αίγυπτο, όπου το δυναμικό αποθήκευσης φτάνει τους 580 εκατ. τόνους.

Στον χαιρετισμό του στο συνέδριο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε τη σημασία του νομοσχεδίου που πρόκειται να ψηφιστεί αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε έναν πολυδιάστατο ενεργειακό κόμβο, ο οποίος περιλαμβάνει και δραστηριότητες σχετικά με τη μεταφορά διοξειδίου του άνθρακα.