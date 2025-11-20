Παπασταύρου: Τις επόμενες ημέρες η έγκριση της ΕΔΕΥΕΠ για την παρουσία της Chevron στην Κρήτη
Πολιτική
11:11 - 20 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο ΥπουργόςΕνέργειας και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την Πέμπτη (20/11) σημαντικές εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, με την επικείμενη έγκριση της σύμβασης της Chevron για τα κοιτάσματα της Κρήτης και την έναρξη σεισμικών ερευνών το 2026, ενισχύοντας παράλληλα τον εθνικό πλούτο και την ενεργειακή ασφάλεια.

Αναφρερόμενος αρχικά, στα πλαίσια τηλεοπτικής του παρουσίας στον ΑΝΤ1, σ το Αμοργόραμα, μία δράση που όπως είπε "είναι μία πρωτοβουλία όλων των ψαράδων της Αμοργού, μία πρωτοβουλία πανευρωπαϊκή και βαθιά ελληνική, με τους ψαράδες να λένε πως για να έχουμε να ψαρεύουμε αύριο πρέπει να περιορίσουμε τι κάνουμε σήμερα. Και έτσι τον Απρίλιο και τον Μάϊο που είναι οι μήνες αναπαραγωγής των ψαριών δεν ψαρεύουν καθόλου και στις τρεις πιο σημαντικές περιοχές του νησιού δεν ψαρεύουν όλο το χρόνο".

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε πως "Η ExxonMobil που είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο συμφώνησε με δύο εταιρείες, την Energean και την HelleniQ Energy να κάνει ερευνητική γεώτρηση σε 18 μήνες, στις αρχές του 26, στο Ιόνιο. Εάν αποδειχθεί ότι υπάρχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, αυτό σημαίνει αμέσως σημαντική αύξηση του εθνικού πλούτου, σημαντικοί δημόσιοι πόροι, νέες θέσεις εργασίας, νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας με αυξημένους μισθούς και μία ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας".

Όπως τόνισε ο Υπουργός "αυτές οι εξελίξεις θα φέρουν και ένα σημαντικό δημόσιο απόθεμα, βοηθώντας σε μία ουσιαστική κοινωνική πολιτική"

"Εάν το κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο πριν το 2030 θα μπορούμε να έχουμε την εμπορική εκμετάλλευση" είπε ο κ. Παπασταύρου και τόνισε πως "Ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις με τη Chevron και τις επόμενες μέρες αναμένεται να εγκριθεί η σύμβαση"

Αναφορικά με την είσοδο της Chevron στα κοιτάσματα της Κρήτης, ο Υπουργός έδωσε μια σημαντική είδηση, καθώς ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ηγεσία της ΕΔΕΥΕΠ, η σύμβαση αναμένεται να εγκριθεί. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου η σύμβαση θα διαβιβαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή. Οι σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες προβλέπεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.



