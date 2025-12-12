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ΔΕΗ γίνεται «Ένα με τα Παιδιά»: Οικονομική ενίσχυση 17 παιδικών οργανώσεων για 6η συνεχή χρονιά
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13:16 - 12 Δεκ 2025

ΔΕΗ γίνεται «Ένα με τα Παιδιά»: Οικονομική ενίσχυση 17 παιδικών οργανώσεων για 6η συνεχή χρονιά

Reporter.gr Newsroom
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Η ΔΕΗ προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια, στέλνοντας «Καλή Ενέργεια» με ένα δωρεάν κλικ στην ιστοσελίδα enametapaidia.dei.gr.

Στο πλευρό των παιδιών που το έχουν ανάγκη, βρίσκεται και αυτές τις γιορτές η ΔΕΗ προσφέροντας για 6η συνεχή χρονιά οικονομική ενίσχυση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ σε 17 παιδικές οργανώσεις και σωματεία σε όλη τη χώρα. Με συνέπεια και πραγματική δέσμευση, η ΔΕΗ βρίσκεται και φέτος τα Χριστούγεννα στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη, στηρίζοντας δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ στηρίζει τις παιδικές οργανώσεις και τα σωματεία: Make a Wish, ΔΕΣΜΟΣ, ΕΛΕΠΑΠ, ΕΛΙΖΑ, Μαζί για το Παιδί, Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης, Παιδικά Χωριά SOS, ΠΑΑΠΑΒ (ΠΙΚΠΑ), Πρωτοβουλία για το Παιδί, Το Χαμόγελο του Παιδιού, MDA, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Μέλισσα, Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών & ΑμεΑ, Αμυμώνη, Εξέλιξη Ζωής και Μέριμνα. Μέσα από αυτή την ενίσχυση καλύπτονται έργα υποδομής, πάγιος εξοπλισμός, λειτουργικές ανάγκες, καθώς και η πραγματοποίηση επιθυμιών των παιδιών, προσφέροντας χαμόγελα και αισιοδοξία.

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΗ στηρίζει σταθερά οργανώσεις και ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά για την ευημερία των παιδιών. Οι γιορτές είναι μια περίοδος που μας υπενθυμίζει τη σημασία της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Με συνέπεια και ευθύνη, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δράσεις που ενδυναμώνουν τη νέα γενιά και δημιουργούν ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον».

«Ένα με τα παιδιά, ένα με το μέλλον»

Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής ενέργειας, η ΔΕΗ υλοποιεί τη νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια «Ένα με τα παιδιά, ένα με το μέλλον», με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος ανακαλύπτει ξανά το παιδί μέσα του και μας υπενθυμίζει τη χαρά και τη ζεστασιά που φέρνει το πνεύμα των Χριστουγέννων, ένα μήνυμα που αγκαλιάζει τα παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Παράλληλα, η ΔΕΗ προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια, στέλνοντας «Καλή Ενέργεια» με ένα δωρεάν κλικ στην ιστοσελίδα enametapaidia.dei.gr.

Φωτεινές στιγμές για μικρούς και μεγάλους

Και φέτος η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται με την παρουσία της ΔΕΗ στο ΔΕΗ Christmas Factory, τον αγαπημένο χριστουγεννιάτικο προορισμό στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, που λειτουργεί έως τις 6 Ιανουαρίου. Για δεύτερη χρονιά, η ΔΕΗ προσφέρει φωτεινές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους, αναδεικνύοντας παράλληλα τον κοινωνικό χαρακτήρα των γιορτών. Στο περίπτερο της ΔΕΗ, οι επισκέπτες μπορούν να στηρίξουν τη δράση «Ένα με τα Παιδιά», ενώ παράλληλα απολαμβάνουν διαδραστικές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες, που μεταφέρουν το μήνυμα της «Καλής Ενέργειας» και ενισχύουν τη χαρά και την αλληλεγγύη των ημερών.

Παράλληλα, η δράση «Ένα με τα Παιδιά» συνδέεται και με την παρουσία της ΔΕΗ στο ΔΕΗ Xmas West Park, τη νέα χριστουγεννιάτικη γιορτή που φιλοξενείται στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», και θα λειτουργεί έως τις 7 Ιανουαρίου. Σε έναν χώρο ανοιχτό και φιλόξενο για όλες τις οικογένειες, η ΔΕΗ δημιουργεί φωτεινές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους, με δράσεις που συνδυάζουν το παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τη χαρά των γιορτών. Στο περίπτερο «ΔΕΗ Ένα με τα Παιδιά», οι μικροί επισκέπτες συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και στιγμές φαντασίας, μεταφέροντας το μήνυμα της προσφοράς, της σύνδεσης και της αλληλεγγύης που βρίσκεται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας.

Με αυτή τη σταθερή πρωτοβουλία, η ΔΕΗ συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, όπου τα παιδιά και οι νέοι έχουν τα εφόδια να εξελιχθούν και να οραματιστούν τη ζωή τους σε μια κοινωνία ισότητας και προόδου.

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