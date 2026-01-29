Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη διασύνδεση Ελλάδας–Αιγύπτου: Η σημασία του έργου

Ένα σημαντικό ορόσημο για την επιτάχυνση της υλοποίησης του εμβληματικού έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου–Ελλάδας (GREGY), που αποτελεί θεμέλιο λίθο για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της πράσινης μετάβασης της Ευρώπης, επιτεύχθηκε την Τετάρτη (28/1). Η αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενέκρινε επιχορήγηση ύψους 9,56 εκατ. ευρώ για την εκπόνηση των επόμενων μελετών του έργου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ομίλου Κοπελούζου, ο οποίος μέσω της εταιρείας ELICA INTERCONNECTOR S.M. S.A. υλοποιεί το έργο.

Όπως αναφέρεται, "η υλοποίηση του έργου επιταχύνεται με την ολοκλήρωση των πρώτων μελετών και την έναρξη του επόμενου σημαντικού σταδίου ανάπτυξης του με την εκπόνηση της Μελέτης χαρτογράφησης του βυθού (Marine Reconnaissance Study) με τη χρήση ειδικά εξοπλισμένου καραβιού. Σημειώνεται ότι το GREGY είναι το μόνο Ελληνικό έργο στην χθεσινή απόφαση έγκρισης επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής."

Το έργο GREGY, το οποίο αναπτύσσει η εταιρεία ELICA INTERCONNECTOR S.M. S.A. του Ομίλου Κοπελούζου αφορά τη δημιουργία ενός κάθετου πράσινου ενεργειακού διαδρόμου από τον Νότο προς τον Βορρά, μέσω του οποίου θα μεταφέρεται καθαρή, ανταγωνιστική και συνεχούς ροής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), παραγόμενη στην Αίγυπτο, προς την Ελλάδα και στη συνέχεια προς την Ευρώπη.

Συνολικά το εκτιμώμενο κόστος του έργου είναι στα 4,2 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η διασύνδεση των ενεργειακών συστημάτων Αφρικής και Ευρώπης θα υλοποιηθεί μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου συνεχούς ρεύματος (HVDC), μήκους περίπου 950 χιλιομέτρων, που θα συνδέει την Αίγυπτο με την Ελλάδα. Το έργο στοχεύει στη μεταφορά έως 3.000 MW πράσινης ενέργειας προς την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία θα παράγεται κυρίως από αιολικά, αλλά και φωτοβολταϊκά πάρκα στην Αίγυπτο. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων συνολικής ισχύος περίπου 9 GW.

Με βάση όσα αναφέρει η ανακοίνωση, η Αίγυπτος διαθέτει εξαιρετικά υψηλούς συντελεστές αποδοτικότητας στην ηλιακή και αιολική ενέργεια, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για να καλύψουν τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση της Ευρώπης σε πράσινη ενέργεια, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής προσπάθειας για τη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού.

Το έργο GREGY αποτελεί μια γέφυρα βιώσιμης ανάπτυξης, ενεργειακής ανεξαρτησίας και ειρήνης, με ενίσχυση της ευημερίας των καταναλωτών, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και τη μετατροπή της Ελλάδας σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, με σημαντικά οφέλη για την οικονομία και την ασφάλεια της χώρας μας.

Όπως αναφέρει ο Όμιλος Κοπελούζου, η αποφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μαι ακόμη απόδειξη της ισχυρής υποστήριξης του έργου από την Ευρώπη, σε συνέχεια της ένταξης του και στην λίστα Έργων Κοινού / Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος της Ένωσης, καθώς και στα εμβληματικά έργα υποδομών του προγράμματος Global Gateway της Ε.Ε.. Η στρατηγική σημασία του GREGY για τη περιοχή αναγνωρίζεται πλέον επίσημα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, η αρμόδια Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων του Αμερικάνικου Κογκρέσου ενέκρινε το νομοσχέδιο με τίτλο «Eastern Mediterranean Gateway Act» για την ενίσχυση της διασυνδεσινότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου μεταξύ των 4 έργων στρατηγικής σημασίας που αναφέρονται, περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική διασύνδεση GREGY.

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Σημειώνεται ότι την ένταξη του GREGY στα 14 διασυνοριακά έργα ενεργειακών υποδομών στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF) ανακοίνωσε η ΕΕ δίνοντας "πράσινο φως" σε ευρωπαϊκή επιχορήγηση ύψους 9,56 εκατ. ευρώ για τη μελέτη του έργου.