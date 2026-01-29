ΕΒΕΑ: Προωθεί πλατφόρμα για καλύτερη πρόσβαση των ΜμΕ σε τραπεζική χρηματοδότηση

Πρωτοβουλία για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων –και κυρίως των μικρομεσαίων– σε τραπεζική χρηματοδότηση, προωθεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). Την πρωτοβουλία παρουσίασε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Μπρατάκος, μιλώντας σε δημοσιογράφους και σκιαγραφώντας τις βασικές προτεραιότητες του ΕΒΕΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Όπως ανέφερε, το Επιμελητήριο στοχεύει στην υλοποίηση της πλατφόρμας εντός του 2026, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα βασίζεται σε συγκεκριμένους δείκτες και θα πραγματοποιείται με τη συνδρομή συμβούλων, ενώ το κόστος για τις επιχειρήσεις θα κινείται στον μέσο όρο της ανταποδοτικότητας του ΕΒΕΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Μπρατάκο, η πρωτοβουλία έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό. Παρά τη βελτίωση του τραπεζικού συστήματος τα τελευταία χρόνια, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να μένουν εκτός χρηματοδότησης. «Το υψηλό κόστος του χρήματος, τα αυστηρά κριτήρια πιστοληπτικής αξιολόγησης και η έλλειψη επαρκούς χρηματοοικονομικής προετοιμασίας λειτουργούν συχνά αποτρεπτικά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων δεν στερείται βιωσιμότητας ή προοπτικής, αλλά εργαλείων, τεχνογνωσίας και καθοδήγησης.

Ιδιαίτερα για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, όπως τόνισε, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανθεκτικότητας, καθώς χωρίς αυτήν ακόμη και υγιείς επιχειρηματικές προσπάθειες δυσκολεύονται να επενδύσουν, να εκσυγχρονιστούν ή να ενταχθούν σε νέες αλυσίδες αξίας.

Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση και η παραγωγικότητα

Τα ζητήματα της χρηματοδότησης και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμο μεταβατικό σημείο, καθώς μετά την ανάκτηση της διεθνούς αξιοπιστίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση, το ζητούμενο είναι η μετάφραση της σταθερότητας σε υψηλότερη παραγωγικότητα, επενδύσεις και εξωστρέφεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε κρίσιμο τον ρόλο του τραπεζικού συστήματος όχι μόνο ως μηχανισμού πιστωτικής επέκτασης, αλλά ως εταίρου στην αναπτυξιακή διαδικασία, επισημαίνοντας τη σημασία της συμβολής της Τράπεζας της Ελλάδος στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και στη δημιουργία ενός πλαισίου που διευκολύνει τη διοχέτευση πόρων προς παραγωγικές και βιώσιμες επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί την αναπτυξιακή δυναμική της, με ρυθμό ανάπτυξης 2% το πρώτο εννεάμηνο του 2025, υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Όπως ανέφερε, βασικές συνιστώσες της ανάπτυξης ήταν η ιδιωτική κατανάλωση, οι καθαρές εξαγωγές και οι επενδύσεις, οι οποίες αυξάνονται σταθερά και στηρίζουν την οικονομική ανάκαμψη.

Παρά τη βελτίωση, ωστόσο, το επενδυτικό κενό σε σχέση με την ευρωζώνη παραμένει σημαντικό, γεγονός που καθιστά αναγκαία την περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων, ιδιαίτερα σε τομείς καινοτομίας, παραγωγικότητας, εξωστρέφειας και πράσινης μετάβασης.

Διαιτησία και θεσμικές παρεμβάσεις

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε την ανάγκη άμεσων μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη, με αιχμή τη θεσμοθέτηση της διαιτησίας ως υποχρεωτικού μηχανισμού επίλυσης εμπορικών διαφορών. Όπως είπε, πρόκειται για μια γρήγορη, αμετάκλητη και χαμηλού κόστους διαδικασία, που μπορεί να αποσυμφορήσει τα δικαστήρια και να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον. Το ΕΒΕΑ προτίθεται να καταθέσει σχετική πρόταση στο υπουργείο Δικαιοσύνης το επόμενο διάστημα.

Αναφερόμενος στο γενικότερο περιβάλλον, ο κ. Μπρατάκος επισήμανε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί κυρίαρχη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές πλαίσιο. Υπενθύμισε ότι το ΕΒΕΑ εκπροσωπεί επιχειρήσεις που παράγουν περίπου το 50% του ΑΕΠ, υπογραμμίζοντας τον θεσμικό του ρόλο ως συμβούλου της Πολιτείας.

Τέλος, επανέλαβε τη θέση του Επιμελητηρίου κατά του ενδεχόμενου κλεισίματος του Κηφισού για τα φορτηγά, προτείνοντας εναλλακτικές παρεμβάσεις για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ τόνισε τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης του ΓΕΜΗ και της ενίσχυσης της διαφάνειας ως προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας.