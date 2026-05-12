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ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για την επάρκεια «κρίσιμων» φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά
Υγεία
18:00 - 12 Μάι 2026

ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για την επάρκεια «κρίσιμων» φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Το Ευρωκοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία με στόχο την ενίσχυση της επάρκειας βασικών φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της παραγωγής εντός της ΕΕ και στη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές τρίτων χωρών.

Ειδικότερα, η εν λόγω συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση του Νόμου για τα Κρίσιμα Φάρμακα, πρωτοβουλίας που είχε παρουσιάσει πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού για περίπου 270 φάρμακα που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στην αποτροπή ελλείψεων σε απαραίτητα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως αντιβιοτικά, ινσουλίνη, εμβόλια αλλά και θεραπείες για χρόνιες και σπάνιες ασθένειες.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, βασικός στόχος των μέτρων είναι η ενίσχυση της φαρμακευτικής παραγωγής εντός της Ευρώπης και ο περιορισμός της εξάρτησης από προμηθευτές εκτός ΕΕ, κυρίως από την Κίνα και την Ινδία.

Σημειώνεται ότι η προσωρινή συμφωνία -η οποία θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο- προβλέπει ότι η ΕΕ θα στηρίζει στρατηγικά βιομηχανικά έργα στον τομέα του φαρμάκου. Παράλληλα, θα παρέχεται υποστήριξη σε επιλέξιμες φαρμακευτικές εταιρείες για τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων ή για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει επίσης να διασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση των πολιτών σε νέες και καινοτόμες θεραπείες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αλλαγές στην πολιτική τιμολόγησης φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες επί κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ προκαλούν αναταράξεις στη διεθνή φαρμακευτική αγορά και ενδέχεται να επιβραδύνουν την εισαγωγή νέων θεραπειών στην Ευρώπη.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, Έμερ Κουκ, είχε προειδοποιήσει τον προηγούμενο μήνα ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο όσον αφορά την ασφάλεια του φαρμακευτικού εφοδιασμού, ζητώντας στενότερη συνεργασία και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών.

Επιπλέον, η συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές αρχές να ενισχύουν την τοπική παραγωγή μέσω των δημόσιων συμβάσεων, επιβραβεύοντας προμηθευτές που παράγουν μεγαλύτερο μέρος των φαρμάκων και των δραστικών ουσιών τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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