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Atlantic See LNG: Τι σηματοδοτεί το πρώτο εμπορικό deal για τον Κάθετο Διάδρομο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:37 - 31 Ιαν 2026

Atlantic See LNG: Τι σηματοδοτεί το πρώτο εμπορικό deal για τον Κάθετο Διάδρομο

Reporter.gr Newsroom
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Η ATLANTIC SEE LNG TRADE, κοινοπραξία, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, επιταχύνει την ανάπτυξη του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου της Ευρώπης, προχωρώντας στην ενεργοποίηση της πρώτης μεγάλης εμπορικής συμφωνίας για την προμήθεια και διάθεση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από το 2026, αντί του 2030 που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 υπεγράφη η πρώτη σύμβαση πώλησης αμερικανικού LNG προς την Ουκρανία από την ATLANTIC SEE LNG TRADE, με την BP να αναλαμβάνει τον ρόλο του προμηθευτή και τη Naftogaz να είναι ο αγοραστής.

Το πρώτο φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα παραληφθεί στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας πρόκειται να κατευθυνθεί προς την Ουκρανία τον προσεχή Μάρτιο, δηλαδή μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Οι ποσότητες που θα παραδοθούν θα μεταφερθούν μέσω της διαδρομής Route 1, η οποία περιλαμβάνει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Η μέγιστη ποσότητα μπορεί να φτάσει το 1 εκατομμύριο μεγαβατώρες (1 TWh), υπό την προϋπόθεση ότι οι διαχειριστές των δικτύων φυσικού αερίου θα διαθέσουν αυξημένη χωρητικότητα, δεδομένου ότι το προηγούμενο διάστημα αυτή ανερχόταν περίπου στις 700.000 MWh (0,7 TWh).

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, στα τέλη Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τη συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου AKTOR και της ATLANTIC SEE LNG TRADE, Αλέξανδρου Εξάρχου, καθώς και Αμερικανών αξιωματούχων. Κατά τη συνάντηση αυτή αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω ο σχεδιασμός για την ένταξη περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών στον νέο κάθετο ενεργειακό διάδρομο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, ο ειδικός απεσταλμένος του αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας, Joshua Volz, δήλωσε από την Αθήνα πως «ο στόχος είναι να περάσουμε από τις ροές στην “πλημμύρα” φυσικού αερίου». Με άλλα λόγια, το επόμενο διάστημα προβλέπεται σημαντική αύξηση των ποσοτήτων LNG που θα διακινούνται μέσω του ελληνικού κάθετου ενεργειακού διαδρόμου, ακόμη και πριν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θεσμοθετήθηκε πρόσφατα.

Ο Joshua Volz τόνισε επίσης ότι ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί βασικό άξονα της διεθνούς ενεργειακής στρατηγικής των ΗΠΑ, καθώς εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο αλληλένδετους στόχους: την πλήρη ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο και τον περιορισμό της γεωπολιτικής επιρροής που αυτό συνεπάγεται. Ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος, που αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την ελληνική όσο και για την αμερικανική κυβέρνηση, προχωρά πλέον σταδιακά προς την υλοποίησή του, διαψεύδοντας στην πράξη τις εκτιμήσεις περί αποτυχίας του εγχειρήματος αλλά και τις απόψεις που θεωρούσαν το αμερικανικό LNG μη ανταγωνιστικό και υπερβολικά κοστοβόρο.

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